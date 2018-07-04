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СМИ узнали о новом механизме улаживания споров на рынке электронной торговли

Урегулированием торговых споров между покупателями и продавцами интернет-магазинов могут заняться специальные площадки-посредники. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на концепцию поправок в законы «О защите прав потребителей» и «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Собеседники издания утверждают, что документ был разработан в центре компетенции по нормативному регулированию цифровой экономики фонда «Сколково». В рабочую группу входит Роспотребнадзор, признал представитель службы.

Сейчас в России нет законодательно утвержденного механизма улаживания споров в сфере электронной торговли. Авторы проекта предлагают обязать онлайн-ритейлеров, включая агрегаторов, присоединиться к специальному информационному ресурсу, через который покупатели смогут направлять претензии продавцам и привлекать независимых арбитров. Создать такую площадку могут и сами продавцы. Ее оператором должны стать частные лица. Привлекать экспертов предполагается на платной основе, но не за счет потребителя. Один из собеседников издания считает, что интернет-магазины «обяжут скинуться».

В Роспотребнадзоре уточнили, что одна из главных целей проекта – повышение доверия «потребителей к товарам и услугам цифровой экономики». Обсуждать его детали еще рано, поскольку концепция лишь обрисовывает общие положения. Подготовка поправок предусмотрена планом мероприятий «Стратегии госполитики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 г.».

«Подобные методы эффективно работают на крупнейших площадках e-commerce, таких как AliExpress», - указывает директор по акселерации юридических технологий IT-кластера фонда «Сколково» Антон Пронин.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечает, что в его организации действует собственная система урегулирования спорных ситуаций с привлечением общественных организаций. Создавать еще структуру, которая будет регулировать деятельность только российских ритейлеров, бессмысленно.