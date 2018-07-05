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Glencore выкупит собственные акции на $1 млрд после запроса властей США

Швейцарский трейдер Glencore запускает программу обратного выкупа собственных акций (buy-back), говорится в сообщении компании. Там же уточняется, что на это будет направлено до $1 млрд.

Выкуп будет проходить в два этапа. Первый – в преддверии публикации финансовых результатов за первое полугодие: с 5 июля по 7 августа. Второй – после этого этапа до 31 декабря 2018 г. Последний раз швейцарская компания объявляла buy-back в августе 2014 г., напоминает газета Financial Times.

Акции Glencore упали до годового минимума, свидетельствуют данные Лондонской биржи. Это произошло после того, как минюст США потребовал у «дочки» компании документы о соблюдении компанией законов о борьбе с коррупцией за рубежом и об отмывании денег. Запрошенные документы касаются бизнеса трейдера в Нигерии, Конго и Венесуэле.

Glencore – акционер «Роснефти»: в начале 2017 г. консорциум катарского фонда QIA и Glencore купил 19,5% акций российской нефтяной компании. Потом Glencore решила расформировать консорциум, в итоге у нее может остаться 0,57% «Роснефти».

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