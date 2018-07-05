Сотрудники Ryanair проведут забастовки в июле

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Путин предложил легендам футбола угадать будущего победителя чемпионата мира

Российский президент Владимир Путин предложил на встрече с легендами мирового футбола предсказать возможного победителя чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс». «Вы – эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, станет обладателем кубка в этом году», – сказал Путин. По данным агентства, в ответ присутствовавшие на встрече рассмеялись.

Президент также отметил, что чемпионат уже принес много сюрпризов. По мнению Путина, в этом и есть «прелесть спортивной борьбы», где побеждает сильнейшей. Для победы футбольных команд важно несколько факторов, считает президент: подготовка команды и тактика тренерского состава.

Благодаря турниру разрушились многие стереотипы о России, полагает Путин. Многие увидели, что Россия – это гостеприимная страна, которая доброжелательно настроена ко всем, кто приезжает сюда, объяснил он.

Встреча российского президента с легендами футбола проходит в преддверии начала матчей 1/4 финала. На мероприятии с Путиным присутствуют разные известные игроки мирового футбола. Среди них – чемпион Европы 1992 г. в составе сборной Дании Петер Шмейхель, обладатель Кубка Конфедераций 1999 г. в составе сборной Мексики Хорхе Кампос, обладатель Кубка УЕФА 2007 г. среди женщин Александра Скотт и олимпийский чемпион по футболу 1956 г. Никита Симонян.

Сборная России на чемпионате мира по футболу сыграла пока что четыре матча: с Саудовской Аравией (5:0), Египтом (3:1), Уругваем (0:3) и Испанией (1:1). В последнем матче победу сборной России принесла серия послематчевых пенальти. Следующий матч пройдет в субботу – против Хорватии.

Наследный принц Саудовской Аравии, президент FIFA Джанни Инфантино и президент России во время первого матча ЧМ-2018

Путин присутствовал только на одном матче – с Саудовской Аравией, который открывал турнир. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что президент болел за российскую сборную во время матча с Испанией «от всей души, как все россияне», но где в это время был Путин – Песков не сказал. Придет ли президент на матч России и Хорватии, пока неизвестно.

Граффити с изображением футболистов в российских городах