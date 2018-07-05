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Siemens готов довести уровень локализации производства турбин в России до 90%

Немецкий концерн Siemens изучает возможность доведения уровня локализации производства газовых турбин в России с 60% до 90%. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель российского подразделения компании Дитрих Меллер.

По его словам, 90% локализации – это цель. Чтобы ее достичь, потребуется несколько лет. «Это обязательно включает и российских поставщиков, потому что Siemens использует и локальных поставщиков», – сказал он. По словам Меллера, доказательством того, что Siemens может достичь такой цели, служит пример производства поездов на базе Уральского завода локомотивов. «Там мы достигли локализации "Ласточек" примерно 85%», – пояснил он.

Siemens готов инвестировать, сказал Меллер. По его словам, совместное предприятие «Сименс» и «Силовых машин» – «Сименс технологии газовых турбин» – на сегодняшний день уже достигло локализации в 60%.

В конце июня Минэнерго представило программу модернизации тепловых мощностей. Согласно документу до 2035 г. необходимо обновить до 39 ГВт мощностей российских ТЭС (в том числе и на Дальнем Востоке). На эти цели предполагается потратить до 1,35 трлн руб., заявляли в Минэнерго. При этом программой предусматривается локализация оборудования на уровне 90%.

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