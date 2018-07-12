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Выручка владельца Uniqlo оказалась выше ожиданий

Выручка Fast Retailing Co. за девять месяцев и последний квартал выросли выше ожиданий, говорится в сообщении компании. Оборот группы за девять месяцев вырос до 1,7 трлн японских иен (+15,3%), а за последние три месяца – до 517,3 млрд японских иен (+12,4%).

Fast Retailing Co. – японская компания, которая владеет брендом Uniqlo, а также развивает не представленные в России GU, Theory, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam и J Brand. Первый магазин был открыт в 1984 г., а в России Uniqlo появился в 2010 г. Сейчас у компании более 3200 магазинов по всему миру.

Продажи европейского подразделения Uniqlo выросли в основном благодаря сильным результатам российского рынка, отмечает компания. Другие показатели российского бизнеса Fast Retailing не раскрывает.

В апреле компания запустила новую услугу – возможность забирать онлайн-покупки в магазинах Uniqlo самостоятельно, что оказалось очень популярным у покупателей, говорится в сообщении. По итогам 2018 г. Fast Retailing Co. ожидает рекордных финансовых показателей: выручка может достигнуть 2,1 трлн японских иен (+13,3%), а операционная прибыль вырасти до 225,0 млрд иен (+ 27,5%).

В прошлом году Mitsubishi Corporation купила 25% российского подразделения Uniqlo. Весь российский бизнес бренда был оценен в 1,3 млрд руб., рассказывал «Ведомостям» представитель Mitsubishi. В том же году Uniqlo впервые открыла магазин за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

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