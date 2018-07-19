Бизнес

Новости

Власти запретят называть сделанный не по ГОСТу сыр «российским»

Минпромторг предложил запретить производителям называть продукты закрепленными по ГОСТам названиями, если они не соответствуют требованиям этих стандартов, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минпромторге. Соответствующую инициативу министерство в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение.

Автором инициативы наряду с министерством выступает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пресс-службе ведомства подтвердила изданию, что соответствующие поправки будут введены в ФЗ-162 «О стандартизации». Росстандарт рассчитывает, что это позволит сократить долю «легального фальсификата» на рынке — продуктов, замаскированных под товары с традиционными названиями.

Роскачество ранее отмечало, что на полках магазинов есть внешне идентичные товары с одинаковым наименованиями, которые отличаются по составу в зависимости от того, выпущены они по ГОСТу или согласно техническим условиям производителя (ТУ). Так, несколько производителей шпрот в масле и молочного шоколада «двумя спасительными буквами ТУ» фактически «избавили себя от необходимости соответствовать параметрам качества», отмечало ведомство.

Подобная ситуация сложилась на рынке сыров, указывало Роскачество. Лишь 7 из 30 продуктов с ГОСТированным названием «российский» содержали указание на соответствие продукта ГОСТу — остальные производители выпускали «российский сыр» по ТУ. Однако по составу, рецептурам и вкусовым характеристикам сыр по ТУ не соответствовал традиционному сыру сорта «российский», напоминает издание.

Оказывается, можно: продукты, избежавшие санкций