Экс-министр транспорта Соколов выдвинут в совет директоров «Аэрофлота»

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Трамп отказался от предложения Путина допросить американцев

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан (в том числе бывшего американского посла в Москве Майкла Макфола), которые могут быть причастны к противозаконной деятельности в России. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

«Это предложение было искренне сделано президентом Путиным, однако президент Трамп с ним не согласен», – сказала она. «Надеемся, что президент Путин позволит 12 идентифицированным россиянам приехать в США, чтобы доказать свою невиновность или быть признанными виновными», – добавила она.

Ранее Белый дом заявлял, что рассмотрит возможность допроса российскими следователями американских граждан. Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной говорил, что российская сторона хотела бы допросить Макфола и дважды заочно осужденного в России руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Его приговорили к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов на 3 млрд руб., а также к девяти годам тюрьмы за налоговые махинации.

На встрече с Трампом в Хельсинки Путин предложил ему сотрудничество, согласно которому Москва допросит 12 сотрудников ГРУ, подозреваемых во вмешательстве в выборы США, а Вашингтон позволит допросить американцев по делу Браудера.