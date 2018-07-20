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Reuters узнал о возможном содержании кубинского кобальта в батареях для Tesla

Эксклюзивный поставщик аккумуляторных батарей для электромобилей Tesla концерн Panasonic мог использовать при их производстве кобальт с Кубы, против которой действуют санкции США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух знакомых с вопросом собеседников.

Представители Panasonic заявили, что не могут определить, какая часть кобальта, используемая при производстве батарей для Tesla, была поставлена с Кубы, поскольку ресурсы, поступившие от разных поставщиков, совместно используются на нескольких этапах производственных процессов. В результате японский концерн «решил приостановить свои отношения со своим канадским поставщиком», заявили в Panasonic, не уточнив названия компании. Кобальт этого поставщика использовался для батарей, используемых в Tesla Model S и Model X, но лишь после февраля 2018 г., признали в Panasonic.

Собеседники агентства отмечают, что поставщиком кубинского кобальта для Tesla была канадская Sherritt International. Ей принадлежит 50% в СП с государственной кубинской General Nickel Company, производящем кобальт на шахте Моа. В Sherritt отказались от комментариев о поставках кобальта Panasonic.

Помимо Sherritt кобальт для Panasonic поставляет также Sumitomo Metal Mining, которая производит большую часть своих материалов на Филиппинах. Источники агентства утверждают, что именно на Sumitomo приходится большая часть поставок для создания аккумуляторных батарей.

В Tesla заявили, что компания «стремится в ближайшем будущем достичь практически нулевого использования кобальта».

В конце июня руководитель автомобильного подразделения Panasonic Йошио Ито заявлял, что Резкий рост производства Tesla Model 3 привел к дефициту аккумуляторных батарей. При этом Tesla продолжает наращивать темпы производства. По итогам июня компания отчиталась о производстве 5000 Model 3 за месяц, на июль заявлена цель в 6000.

В адрес компании звучат обвинения в завышении объемов фактического производства, а также использовании бракованных батарей и повторном применении сломанных деталей.