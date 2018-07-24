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Бизнес
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Налоговики и ФСБ приостановили работу интернет-магазина электроники

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Ритейлер электроники, к которому пришли с проверкой Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ), больше года не применял необходимую контрольно-кассовую технику, не отражал выручку в отчетности и не выплачивал с нее налогов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу налоговой.

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года», – уточнила пресс-служба. Ведомство отметило, что сейчас в офисе компании идут обыски. Источник агентства рассказал, что речь идет о магазине «Плеер.ру».

«Уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Расследование продолжается», – отметила пресс-служба ФНС. Менеджер магазина, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что магазин для посетителей пока работать не будет, но через сайт заказы принимаются, и товары будут доставляться курьерами. Он отказался представиться.

Пилотный проект с использованием онлайн-касс начался в 2014 г., напоминает агентство. К 1 июля 2017 г. на новый порядок передачи расчетов о сделках должны были перейти и интернет-продавцы, уточнила налоговая.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проверки ФСБ остановили работу интернет-магазина «Плеер.ру». Ритейлер работает на рынке более 15 лет, его работа не раз вызывала претензии конкурентов и отраслевых объединений. Представитель ГУ МВД по Москве заявил газете, что министерство не имеет отношения к обыскам. При этом ранее полиция неоднократно проводила проверки и обыски в этой компании в начале 2000-х гг., напоминает издание.

Бизнес
Новости

Титов рассказал об отмене розыска российских бизнесменов из «лондонского списка»

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Четверо российских бизнесменов из «лондонского списка», скрывающиеся за рубежом от уголовного преследования, могут вернуться на родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Российские власти приняли решение отменить их международный розыск.

Пресс-служба Титова уточнила, что запрос бизнес-омбудсмена рассмотрел заместитель генпрокурора Виктор Гринь, Следственный комитет России (СКР), МВД и ФСБ. «Приняты решения о возможности отмены международного розыска и продолжении расследования без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова», - сообщила пресс-служба.

Предприниматели, предположительно, вскоре вернутся в Россию, отметил собеседник агентства. «Работа по остальным фигурантам списка продолжается», - добавил он.

В понедельник, 23 июля, РБК со ссылкой на пресс-службу Титова сообщил, что Генпрокуратура изучила дела и других предпринимателей, в частности, гендиректора «Агро-Информ» Алексея Кузнецова, бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, владельца СК «Славяне» Юрия Погибу и предпринимателя Евгения Петрова. В письме ведомства в ответ на запрос Титова указывалось, по инкриминируемым им делам закон не предусматривает арест в случае добровольной явки.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Титов попросил президента Владимира Путина  рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под арест в отношении нескольких бизнесменов, которые хотят вернуться в Россию. Он передал президенту соответствующий список предпринимателей. Путин, в свою очередь, поручил руководителям силовых ведомств проработать инициативу бизнес-омбудсмена до 23 июня.

Собчак передала Путину список политзаключенных

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Экономика
Новости

Правительство изменит срок индексации пенсий

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Правительство ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста внесет поправку, которая сдвинет ежегодную индексацию пенсий с 1 февраля на 1 января, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. Ее слова передал «Интерфакс».

Сейчас пенсии, как правило, индексируются дважды в год – с 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции и дополнительно с 1 апреля с учетом доходов Пенсионного фонда. Правительство обещает, что в связи с повышением пенсионного возраста с 2019 г. индексация пенсий в два раза превысит инфляцию и составит 7%, или около 1000 руб. В результате средняя пенсия по старости к 2024 г. достигнет 20 000 руб. на фоне сегодняшних 14 400 руб.

Законопроект правительства предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 г.: для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. На прошлой неделе документ в первом чтении одобрили депутаты Госдумы.

В 2018 г. пенсии были проиндексированы с 1 января – на 3,7% (изначально прогнозируемый уровень инфляции) при 2,5% фактической инфляции за предыдущий год. В 2017 г. пенсии индексировались с 1 февраля на уровень фактической прошлогодней инфляции в 5,4% и дополнительно с 1 апреля – на 0,38%. В 2016 г. пенсии были повышены лишь на 4% при фактической инфляции за 2015 г. в 12,9%, власти компенсировали это единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. Индексация пенсий с 2016 г. осуществляется только для неработающих пенсионеров.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Недвижимость
Новости

Россияне набрали ипотечных кредитов на 1,3 млрд рублей за полгода

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За 5 месяцев 2018 г. банки выдали гражданам 542 800 ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. В количественном выражении это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 г. В денежном выражении рост составил 73%. Такие данные приводятся в аналитическом отчете компании «Дом.рф». По предварительной оценке компании, за полгода россияне набрали ипотечных кредитов более чем на 1,3 млрд руб.

Рост востребованности ипотеки во многом объясняется снижением ставок по этому виду кредитов. Так, в мае средневзвешенная ставка выдачи составила 9,56% (-1,77 п. п. к маю 2017 г.), в том числе по кредитам на новостройки – 9,39% (-1,52 п. п.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,63% (-1,93 п. п.). Средняя ставка выдачи за 5 месяцев 2018 г. составила 9,66% (-1,94 п. п. к 5 месяцам 2017 г.).

К концу 2018 г. «Дом.рф» прогнозирует снижение ставки ниже 9% для широкого круга заемщиков. «К концу 2019 г. мы можем увидеть уровень в 8% – это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике», – прокомментировал генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.

Ипотечный портфель банковской системы на начало июня достиг 5,8 трлн руб., за год увеличившись на 22%. «При этом качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность 90+ составляет 2,08% (всего на 0,08 п. п. выше рекордного уровня сентября 2014 г.)», – утверждается в отчете «Дом.рф».

Технологии
Новости

«Ростех» продал долю в Yota Devices китайским инвесторам

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«Ростех» продал свою долю в 25,1% в компании Yota Devices, разработчике первого российского смартфона YotaPhone, консорциуму во главе с китайской инвестиционной группой Trinity World Management. О закрытии сделки объявила госкорпорация. Консорциум станет контролирующим акционером компании. «Ростех» получит за свой пакет деньги и ценные бумаги China Baoli более чем на 3 млрд руб.

«Продажа пакета связана с выходом Yota Devices на стадию масштабирования на международных рынках и завершением миссии "Ростеха" как стратегического инвестора, поддержавшего проект на раннем этапе развития, – заявил представитель госкорпорации. – Существенный рост стоимости бизнеса оказался возможен благодаря нашей слаженной работе с командой проекта, с инвестором-основателем Telconet и китайским партнером China Baoli». В сообщении отмечается, что «Ростех» сохранит за собой ключевые элементы технологии Yota Devices и возможность их использования.

Yota Devices до 2011 г. являлась подразделением Yota. Компания из технологического стартапа превратилась в крупнейшего в России провайдера и первой в мире протестировала новейший формат связи LTE, указывают в «Ростехе». Специализацией Yota Devices является разработка и производство высокотехнологичных мобильных устройств. В частности, компания выпустила первый российский смартфон с двумя экранами YotaPhone.

Первый YotaPhone поступил на рынок в 2013 г. В 2016 г. в состав акционеров Yota Devices вошла китайская группа China Baoli, получив 30% в российской компании. После приобретения 10% Yota Devices у ее бывшего гендиректора Владислава Мартынова китайская компания нарастила свою долю до 40%. Фонду Telconet Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна (активами фонда управляет Marsfield) принадлежит 34,9% в Yota Devices.

YotaPhone 3 представили в Китае

Бизнес
Новости

«Делимобиль» смягчил требования к стажу и возрасту водителей

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Крупнейший в России сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» со вторника меняет требования к стажу и возрасту водителей – арендовать машину смогут российские граждане от 19 лет со стажем вождения от одного года. До этого взять автомобиль «Делимобиль» в аренду могли лица не моложе 21 года со стажем вождения не менее двух лет.

Как сообщили «Интерфаксу» в сервисе каршеринга, новые правила позволят нарастить количество пользователей не менее чем на 15%. В июле 2018 г. аудитория «Делимобиля» превысила 1 млн человек.

«Делимобиль» запущен в 2015 г., сейчас сервис работает в девяти российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Грозном, Новосибирске и Краснодаре. Парк сервиса превышает 6000 автомобилей.

Основным акционером «Делимобиля» является Mikro Kapital Group, которая владеет 69%, оставшаяся доля принадлежит основателям и команде проекта. В мае Mikro Kapital Group приобрела сервис краткосрочной аренды авто Anytime, согласно правилам которого арендовать машину можно с 19 лет при стаже вождения от одного года.

Требования каршеринговых сервисов BelkaCar и «Яндекс.Драйв» – 21 год и стаж вождения от двух лет. Сервис YouDrive доступен для водителей со стажем вождения не менее двух лет.

Самые дорогие опции и аксессуары для автомобилей

Технологии
Новости

Минкомсвязи оценило траты интернет-компаний на закон Яровой

Ведомости
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Затраты интернет-компаний на исполнение закона Яровой о хранении разговоров и трафика пользователей могут оказаться меньше, чем предполагалось ранее, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минкомсвязи. Для компаний с 500 000 активных пользователей они могут составить около 20 млн руб., следует из проекта приказа министерства о требованиях к оборудованию и программно-техническим средствам для реализации закона.

Например, Rambler Group может потратить на исполнение закона около 11 млн руб. единоразово и еще около 1,4 млн руб. ежегодно. В эту сумму войдут расходы на увеличение серверного парка, коммутаторы, программно-технические средства и разработку софта. Как отмечает газета, расчеты основаны в том числе на данных разработчика решений систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) «Норси-транс».

Документ Минкомсвязи направлен на оценку регулирующего воздействия в Минэкономразвития. Эксперты рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве сочли проект Минкомсвязи противоречащим действующему законодательству, указывает «Коммерсантъ». В проекте приказа говорится о программно-технических средствах, которые по сути являются теми же самыми СОРМ, однако закон запрещает неуполномоченным юрлицам использовать специальные технические средства, заключили эксперты.

В июне 2017 г. Mail.ru Group оценивала разовые капитальные расходы на закон Яровой в $1,2–2 млрд и дополнительные ежегодные операционные расходы в $80–100 млн. Даже по расценкам «Норси-транса» для компании такого уровня разовые траты составят почти 1 млрд руб., считает ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян. Эксперт указывает, что для Rambler Group расходы будут ниже из-за меньшего количества пользователей. Но в целом оценки Минкомсвязи по затратам онлайн-сервисов на исполнение закона занижены, уверен Казарян.

Согласно правительственному постановлению от 28 июня мессенджеры, социальные сети и другие онлайн-сервисы должны хранить записи разговоров, сообщения, изображения, видео и другие данные пользователей в течение полугода и предоставлять их по требованию спецслужб.

Бизнес
Новости

FT узнала о желании Усманова продать 30% акций клуба Arsenal

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Миллиардер Алишер Усманов начал активно изучать возможность продажи своего 30%-ного пакета акций английского футбольного клуба Arsenal. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, бизнесмен убедился в невозможности купить контрольный пакет клуба у американского бизнесмена Стэна Кронке и теперь стремится выйти из актива. Сам предприниматель отказался комментировать газете эту информацию. Представитель Кронке не ответил на запрос издания. 

Газета напоминает, что ранее российский бизнесмен неоднократно предлагал Кронке сделку, но тот отказывался от переговоров. Ранее он также заявлял, что хотел бы продать пакет любому покупателю, разделяющему его взгляды на развитие клуба, но не Кронке.

Усманов купил акции Arsenal еще в 2007 г. и со временем стал держателем второго по величине пакета. При этом до сих пор российский бизнесмен не входит в совет директоров клуба. В апреле 2017 г. он обратился к Кронке с предложением приобрести его 67%-ную долю в «Арсенале» за $1,3 млрд, но американский бизнесмен не принял предложение.

В октябре прошлого года сам Усманов отказался продать свой пакет Кронке за 525 млн фунтов. Потенциальных покупателей в возможной сделке газета не называет, однако «логичный покупатель» пакета – тот же Кронке, рассуждает источник издания.

Политика
Новости

Власти КНДР начали демонтаж ключевого ракетного полигона

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Северная Корея начала демонтаж основных объектов ракетного полигона Сохэ. К такому выводу пришла американская исследовательская группа по КНДР 38 North, изучив спутниковые снимки.

В частности, снимки от 20 июля свидетельствуют о демонтаже производственного комплекса, где космические ракеты-носители готовятся к перемещению на стартовую площадку, и ближайшего испытательного стенда. В то же время демонтажу подвергнуты пока что далеко не все объекты инфраструктуры, например, два топливных бункера и гараж пока остаются нетронутыми, как и бетонная основа испытательного стенда.

Полигон Сохэ играет важнейшую роль в северокорейской программе межконтинентальных баллистических ракет, отмечают эксперты. В частности, на полигоне проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

Демонтаж объектов Сохэ 38 North называет важным первым шагом северокорейских властей для выполнения договоренностей об отказе страны от ядерного оружия.

В мае КНДР демонтировала основной ядерный полигон Пунгери. В то же время данные разведки США указывали на то, что площадка остается пригодной для эксплуатации и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено, сообщало Reuters со ссылкой на источники.

Планы полной денуклеаризации Корейского полуострова лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил президенту США Дональду Трампу на встрече 12 июня в Сингапуре. Однако в июне 38 North сообщила, что Пхеньян продолжает активные строительные работы для развития инфраструктуры ключевого ядерного центра Йонбен.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о рисках распространения пиратского софта из-за законопроекта ФСБ

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Инициированный ФСБ законопроект о шпионской технике может привести к увеличению на рынке пиратского софта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя совета ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николая Комлева.

Речь идет о проекте поправок к Уголовному кодексу, вводящих определение «шпионских» технических средств, при помощи которых можно негласно получать информацию. Таким образом предполагается отделить шпионскую технику от бытовых приборов. Изначально к разработке законопроекта привело дело в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для своей коровы. История получила огласку после жалобы президенту Владимиру Путину.

Сейчас ст. 138.1 УК предполагает уголовную ответственность за незаконный оборот средств для негласного получения информации в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, штрафа или принудительных работ.

Участники IT-рынка опасаются размытости формулировок в законопроекте ФСБ. Совет ТПП намерен направить спецслужбе свои предложения к законопроекту не позднее сентября, рассказал Комлев. Авторы предлагают не распространять ст. 138.1 УК на разработчиков программного обеспечения, собирающего информацию, связанную с работой и защитой созданного ими софта, установленного у третьих лиц. Это положение должно быть закреплено в самом УК, а не в подзаконных актах, настаивает Комлев. По существующей же редакции законопроекта к шпионским могут быть отнесены продукты, обеспечивающие контроль нарушений исключительных прав разработчиков, а также направленные на техническую защиту продукта.

В Великобритании на аукцион выставили советские шпионские фотоаппараты

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Политика
Новости

Правозащитники предупредили о начале голода в Йемене

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Жители Йемена, страдающие от гражданской войны в стране, находятся на грани голода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Норвежского совета по делам беженцев Сюза ван Мегена, работающего в регионе. По оценкам организации, в таком положении пребывает примерно четверть населения – около 8,4 млн из 27,5 млн (данные 2016 г.) человек.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 г. Друг другу противостоят боевое крыло хуситов, представленное шиитским движением «Ансар Аллах», и войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади, поддерживаемые исламской коалицией во главе с Саудовской Аравией. С середины июня коалиция ведет успешное наступление, был захвачен и взят в блокаду порт Ходейда на побережье Красного моря.

Шиитские повстанцы в Йемене ищут международной поддержки и защиты от агрессии Запада. Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат 19 июля направил письмо президенту России Владимиру Путину. В нем шла речь о военной эскалации коалиции под началом Саудовской Аравии на западном побережье Йемена, сообщало агентство SABA.

Аль-Машат отмечал, что бои на западном побережье являются частью заговора против Йемена, чтобы упрочить контроль над морской инфраструктурой и жизненно важными навигационными проливами, а также оказать поддержку проектам западных стран, в частности США. В письме выражалась надежда на то, что Россия сыграет значительную роль в прекращении агрессии и снятии блокады с Йемена.

Позже стало известно, что письма с просьбой о поддержке были направлены также лидерам Китая и Франции.

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Технологии
Новости

WSJ сообщила о взломе американских электросетей хакерами из России

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Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. Чиновники уверены, что за хакерами стоят российские власти.

Чтобы проникнуть в энергетическую инфраструктуру США, хакеры взломали системы фирм, которые занимаются обновлением программного обеспечения в компаниях, обслуживающих энергосистемы США общего пользования. Похитив личные данные сотрудников, злоумышленники получили доступ к системам управления электросетями. Потенциально это могло привести к перебоям с подачей электричества конечным потребителям и стать причиной блэкаута.

В министерстве внутренней безопасности заявили о нескольких сотнях компаний, ставших жертвами атак, которые продолжались весь прошлый год. Конкретных названий издание не приводит. Отмечается, что далеко не все пострадавшие могут быть в курсе того, что вообще подверглись взлому, а сами атаки могут продолжаться. Также не исключено, что преступники внесли изменения в настройки, что может привести к последующим сбоям.

В марте службы кибербезопасности США предупреждали, что российские хакеры пытались проникнуть в системы американских госструктур, а также организаций, связанных с энергетическими, ядерными, водными объектами и другими критически важными отраслями промышленности.

10 главных кибератак в истории человечества

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