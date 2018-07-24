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Налоговики и ФСБ приостановили работу интернет-магазина электроники

Ритейлер электроники, к которому пришли с проверкой Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ), больше года не применял необходимую контрольно-кассовую технику, не отражал выручку в отчетности и не выплачивал с нее налогов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу налоговой.

«В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года», – уточнила пресс-служба. Ведомство отметило, что сейчас в офисе компании идут обыски. Источник агентства рассказал, что речь идет о магазине «Плеер.ру».

«Уже найдены документы, подтверждающие факты налоговых нарушений. Расследование продолжается», – отметила пресс-служба ФНС. Менеджер магазина, в свою очередь, заявил «Интерфаксу», что магазин для посетителей пока работать не будет, но через сайт заказы принимаются, и товары будут доставляться курьерами. Он отказался представиться.

Пилотный проект с использованием онлайн-касс начался в 2014 г., напоминает агентство. К 1 июля 2017 г. на новый порядок передачи расчетов о сделках должны были перейти и интернет-продавцы, уточнила налоговая.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что проверки ФСБ остановили работу интернет-магазина «Плеер.ру». Ритейлер работает на рынке более 15 лет, его работа не раз вызывала претензии конкурентов и отраслевых объединений. Представитель ГУ МВД по Москве заявил газете, что министерство не имеет отношения к обыскам. При этом ранее полиция неоднократно проводила проверки и обыски в этой компании в начале 2000-х гг., напоминает издание.