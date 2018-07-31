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Аркадий Ротенберг отреагировал на новые санкции ЕС

Бизнесмен Аркадий Ротенберг отреагировал на решение Евросоюза ввести новые санкции в отношении его компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста. Под санкции попали «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест», которые входят в санкционный список США. Первая компания была генподрядчиком строительства моста, вторая – основным субподрядчиком.

«Наша задача – построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь ребята строят ЖД. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы», – приводятся слова миллиардера в Telegram-канале его представителя. Российский Forbes оценивает состояние бизнесмена в $3 млрд.

Санкции в отношении компаний предпринимателя были введены 30 июля. Под новые ограничения попали также АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» (проектировал мост), АО «Судостроительный завод "Залив"» (получило контракт на строительство железнодорожных конструкций для подходов к мосту), ООО «Стройгазмонтаж-мост» (управляет проектом строительства моста) и АО «ВАД» (подрядчик строительства трассы «Таврида» и автоподходов к мосту).

Крымский мост – один из крупнейших в России, его протяженность – 19 км. Его автодорожная часть стоимостью 227,9 млрд руб. была введена в эксплуатацию в мае. Сейчас по нему могут ездить только легковые автомобили и автобусы. Осенью по мосту откроют также движение грузовых автомобилей. В 2019 г. по Крымскому мосту запустят движение поездов.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост