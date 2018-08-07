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«Сибур» отчитался о падении полугодовой прибыли

Чистая прибыль «Сибура» за первое полугодие 2018 г. по МСФО сократилась на 30,3% к аналогичному прошлогоднему периоду, до 45,9 млрд руб., сообщает крупнейший российский нефтехимический холдинг.

Это связано с высокой прибылью первого полугодия 2017 г., когда «Сибур» получил деньги от продажи «Уралоргсинтеза» (сделка была закрыта в апреле 2017 г.), а также с убытками от курсовых разниц из-за ослабления рубля, объясняет компания. Скорректированная на стоимость сделки чистая прибыль «Сибура» в первом полугодии 2018 г. выросла на 4,6% (43,85 млрд руб. в 2017 г.).

Выручка выросла на 21,6% до 257,7 млрд руб. благодаря позитивной ценовой динамике и продолжающемуся эффекту от ранее введенных в строй мощностей. Операционные расходы увеличились на 21% до 186 млрд руб.

«В первом полугодии 2018 г. "Сибур" продемонстрировал уверенные показатели продаж и выручки. Данный результат подтверждает эффективность реализуемой нами стратегии развития, направленной на рост производства современной продукции с высокой добавленной стоимостью», – говорит предправления холдинга Дмитрий Конов. Он подчеркнул, что компания достигла исторически рекордного показателя EBITDA.

Показатель EBITDA вырос на 18,7% до 89,2 млрд руб. – наибольший рост в сегменте газопереработки и инфраструктуры (там выручка увеличилась на 34,4% до 106,5 млрд руб.) компенсировал падение в нефтехимическом секторе.

«Сибур» нарастил капитальные вложения на 44,3% до 70,3 млрд руб., что связано с увеличением финансирования проекта «ЗапСибнефтехим». Последний к концу июня был реализован на 84%.

Долги холдинга за полгода выросли на 4,2% до 325,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,7.