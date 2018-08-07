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Усманов назвал Arsenal потенциально лучшим футбольным клубом мира

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Российский бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал информацию о предстоящей продаже 30% футбольного клуба Arsenal американскому бизнесмену Стэну Кронке. «Я принял решение продать мои акции футбольного клуба Arsenal, который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», - заявил Усманов (его слова «Ведомостям» передал представитель бизнесмена).

Во вторник, 7 августа, компания KSE, через которую Кронке управляет клубом, сообщила о том, что Кронке, владеющий 67% клуба Arsenal, купит долю Усманова в размере 30%. В сообщении компании также говорится, что Кронке собирается выкупить у независимых акционеров оставшиеся доли. Ранее он получил соответствующее безотзывное согласие на сделку от Усманова, пишет Reuters. По информации Financial Times, за долю Усманова Кронке заплатит 550 млн фунтов ($712 млн) наличными. По оценке Forbes, состояние российского бизнесмена составляет $12,5 млрд, американского – $8,3 млрд.

В результате сделки Arsenal будет оценен в 1,8 млрд фунтов ($2,3 млрд), пишет FT. Эта оценка незначительно превышает ту, что была сделана в октябре 2017 г. Тогда Усманов отказался продать Кронке свою долю за 525 млн фунтов ($680 млн).

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Технологии
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Выходец из Роскомнадзора стал замминистра цифрового развития

Ведомости
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Бывший заместитель руководителя  Роскомнадзора Олег Иванов стал заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константина Носкова. Распоряжение об этом опубликовано на сайтах правительства и министерства 6 августа.

Иванов работал в Роскомнадзоре с 2011 г., отмечается в сообщении Министерства цифрового развития. Он был одним из четырех заместителей руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. С 1982 по 2011 г. он проходил службу в Вооруженных силах Российской Федерации на различных командных и штабных должностях, говорится в сообщении.

В мае президент подписал указ о переименовании министерства связи и массовых коммуникаций в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Возглавил новое министерство бывший руководитель Аналитического центра (АЦ) при правительстве Константин Носков. За это время стало известно, что свои посты покидают сразу несколько заместителей министра. Из министерства ушли Дмитрий Алхазов (отвечал за телекоммуникационную отрасль), Алексей Козырев (курировал электронное правительство), Рашид Исмаилов (занимался международными отношениями) и Михаил Евраев (вопросы почтовой связи и государственной информационной системы ЖКХ).

Новыми заместителями Носкова стали его бывшие коллеги по АЦ — заместитель руководителя АЦ Евгений Кисляков и первый заместитель руководителя АЦ Олег Войтенко. Полномочия между новыми заместителями министра пока не были распределены.

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Бизнес
Новости

Сбербанк хочет войти в реестр кредиторов «Юлмарта» с требованиями на 1,3 млрд рублей

Ведомости
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Сбербанк России подал иск о включении в реестр требований кредиторов интернет-ритейлера «Юлмарт» требований на общую сумму 1,33 млрд руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Требования обеспечены залогом. Суд оставил иск без движения. «Предложить кредитору устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, обеспечив поступление указанных документов в суд в срок до 3 сентября 2018 г.», - говорится в определении суда.

В конце июня суд ввел в отношении НАО «Юлмарт» процедуру наблюдения. Соответствующий иск был подан компанией ООО «Бигбокс».

В декабре 2016 г. Сбербанк подал в суд иск с требованием взыскать 1 млрд руб. долга солидарно с НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания» и ООО «Юлмарт девелопмент». Задолженность образовалась по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от марта 2016 г. В начале декабря 2017 г. суд удовлетворил иск, но НАО «Юлмарт» и «Юлмарт девелопмент» подали апелляцию в арбитраж. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в июне этого года удовлетворил требования Сбербанка.

В 2016 г. между акционерами головной компании ритейлера Ulmart Holding Limited Михаилом Васинкевичем с одной стороны и Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером с другой начался конфликт из-за разных подходов к развитию бизнеса. Сейчас структуры Мейера и Костыгина владеют приблизительно 60% акций головной компании, структурам Васинкевича принадлежит около 40% Ulmart Holding Limited.

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Бизнес
Новости

Гендиректор «дочки» РЖД уточнил сообщения о железнодорожном лоукостере

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Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) не будет создавать отдельную компанию-лоукостер, а только выделит отдельный сегмент вагонов в так называемый «эконом-бюджет». Об этом сообщил РБК через представителя генеральный директор ФПК Петр Иванов.

Он напомнил, что на 2018-2025 гг. ФПК запланировала масштабное обновление подвижного состава. Компания закупит около 5000 новых вагонов, среди них более 1000 двухэтажных, у «Трансмашхолдинга» на 230 млрд руб. Кроме того, «дочка» РЖД планирует в этот период капитальный ремонт еще 2500 вагонов.

Таким образом, вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут постепенно выбывать из подвижного состава, объяснил Иванов. До завершения процедуры обновления вагоны, не оснащенные биотуалетами и кондиционерами, перейдут в сегмент «эконом-бюджет», чтобы у пассажира было «четкое понимание», какой продукт он покупает, объяснил руководитель ФПК.

Ранее ФПК опубликовала годовой отчет, в котором говорилось, что вскоре в России появится временный класс обслуживания пассажиров «эконом-бюджет». В документе уточнялось, что сейчас у компании три класса обслуживания – бизнес, комфорт и эконом. Вскоре появится четвертый – эконом-бюджет, где будут использовать старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов. «Плацкарт, не отвечающий требованиям пассажира», – описывала компания новый класс обслуживания. В документе пояснялось, что речь идет о вагонах «с низкой оснащенностью».

«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд‍

Авто
Новости

Daimler заморозит проекты в Иране после возобновления санкций США

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Автоконцерн Daimler AG заморозит свои проекты в Иране, в том числе по сборке грузовиков, после возобновления антииранских санкций США, сообщило агентство Bloomberg. Ранее во вторник президент США Дональд Трамп, подписавший исполнительный указ о санкциях, сообщил в Twtter, что «все, кто ведет бизнес в Иране, не будут вести бизнес в США».

В 2016 г., после отмены санкций с принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Daimler начал совместный проект по автосборке с крупнейшим автопроизводителем Ирана Iran Khodro. До того как уйти из Ирана в первый раз, после международных санкций 2010 г., Daimler продавал в этой стране 10 000 автомобилей в год. Новый совместный проект компании пока не дал конечной продукции, отмечает Bloomberg.

«Мы продолжим внимательно следить за политическим развитием ситуации, в особенности в связи с будущим ядерной сделки», - говорится в сообщении компании.

В преддверии новых санкций поставки уже заказанных 100 авиалайнеров в Иран прекратил Airbus, а африканская MTN Group закрыла проект стоимостью $750 млн по созданию оптоволоконных каналов связи между иранскими городами. Только европейские инвестиции в Иран после снятия санкций оценивались в $10 млрд в год, отмечает Bloomberg.

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Бизнес
Новости

Tesla начала поиск сотрудников на новый завод в Шанхае

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Американский производитель электромобилей – компания Tesla Inc. – открыла набор сотрудников для работы на своем новом заводе в Шанхае, сообщает агентство Reuter. На сайте компании опубликованы 20 вакансий. В том числе компания ищет архитектора, финансового менеджера, инженера и менеджера проектов по государственным вопросам. Большинство должностей требуют минимум шестилетнего опыта работы.

От комментариев агентству компания воздержалась, однако, как сообщает газета China Daily, сообщения об открывшихся вакансиях появились на официальной странице Tesla в китайском мессенджере WeChat еще в воскресенье.

О том, что Tesla договорилась о строительстве крупного сборочного завода - мощностью 500 000 электромобилей в год - под Шанхаем, стало известно в июле. Производитель электромобилей подписал соглашение с местными властями о реализации проекта стоимостью $2 млрд. На церемонии подписания лично присутствовал основатель Tesla Илон Маск.

Вместе с этим компания повысила цены в Китае из-за введения Пекином ответных пошлин на импорт товаров из США. Стоимость седана Model S выросла со $107 400 до $128 500, а кроссовера Model X – с $200 000 до $240 000.

Политика
Новости

МИД осудил санкции США против Ирана

Ведомости
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Министерство иностранных дел России осуждает возобновление санкций США против Ирана, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению национальных санкций против Ирана», – говорится в сообщении МИДа. Американские рестрикции подрывают реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы, указывают в МИДе.

Министерство называет действия США ярким примером продолжения со стороны Вашингтона практики нарушения резолюции Совбеза ООН и попрания норм международного права.

МИД не согласен с позицией американского руководства, что «ядерная сделка» не исполняется. МАГАТЭ регулярно подтверждает, что Иран строго придерживается своих обязательств, заявляет МИД.

«Международное сообщество не должно допустить, чтобы столь значимые достижения многосторонней дипломатии приносились в жертву американским устремлениям по сведению политических счетов с Ираном, к тому же по вопросам, которые не имеют отношения к СВПД, – подчеркивают в МИДе. – Как показывает многолетний опыт, добиться от Ирана уступок нажимными методами не получится». При этом в МИДе уверены, что СВПД «обладает достаточным запасом прочности» и участникам сделки вполне по силам преодолеть возникшие сложности.

США 7 августа восстановили санкции против Ирана, отмененные в 2015 г. в период президентства Барака Обамы после подписания СВПД. Участниками «ядерной сделки» стали США, Россия, КНР, Великобритания и Франция. После выхода из сделки США остальные страны намерены придерживаться договоренностей.

Бизнес
Новости

Суд продлил арест активов и счетов компаний по делу Магомедовых

Ведомости
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Тверской суд Москвы на три месяца продлил арест активов и банковских счетов 25 компаний, входящих в группу «Сумма», в рамках расследования по делу Зиявудина и Магомеда Магомедовых, обвиняемых в создании преступного сообщества, растрате и мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.

«Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении до 5 ноября мер процессуального принуждения в виде ареста, ранее наложенного на банковские счета и доли в уставных капиталах компаний в рамках расследования дела Магомедовых», - заявила пресс-секретарь. Всего в рамках уголовного дела в отношении братьев Магомедовых были арестованы деньги и активы 36 компаний. Некоторые признаны потерпевшими, например Объединенная зерновая компания (ОЗК).

Магомедовых обвиняют в шести эпизодах особо крупных хищений и растрате на сумму 2,5 млрд руб. и создании преступного сообщества. Отдельно Магомеду Магомедову вменяется незаконное приобретение и хранение оружия. Третьему обвиняемому - Артуру Максидову, бывшему гендиректору компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», инкриминируется участие в преступном сообществе и один эпизод мошенничества. Как сообщает ТАСС, по версии следствия, Максидов организовал хищение бюджетных средств на сумму 668 млн руб. Все фигуранты были арестованы Тверским судом Москвы в конце марта. Все они отрицают вину.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Политика
Новости

Эксперты ОЗХО вернутся в Великобританию для новых исследований по «делу Скрипалей»

Ведомости
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Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вновь приглашены в Великобританию, чтобы собрать больше образцов нервно-паралитического вещества, которым вначале были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а затем британцы Чарли Роули и Дон Стерджес. Об этом сообщается на сайте британского МИДа.

Скрипали пострадали от боевого яда класса «Новичок» в начале марта в английском Солсбери. Они выжили и были выписаны из больницы. Британские власти возложили ответственность за отравление на Россию. В конце июня новыми жертвами «Новичка» в близлежащем к Солсбери Эймсбери стали Роули и Стерджес. Последнюю врачам спасти не удалось, и женщина скончалась. По данным полиции, пара касалась контейнера, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество.

Группа из ОЗХО уже дважды посетила Великобританию – после отравления Скрипалей и британских граждан. Как пишет газета Financial Times, Лондон хочет независимого подтверждения от ОЗХО, что химическое вещество в первом и во втором случае было идентично. Теперь следователи ОЗХО сосредоточат усилия на сборе образцов яда из районов Эймсбери, которые посещали Роули и Стерджесс перед отравлением.

Нервно-паралитическое вещество могло находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Мужчина нашел флакон на улице и решил подарить его Стерджес. Он рассказывал, что женщина побрызгала содержимое флакона на руки и лицо.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

Суд отправил на пересмотр решение об аресте экс-гендиректора НПО им. Лавочкина

Ведомости
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Мосгорсуд отменил постановление Бабушкинского районного суда об избрании меры пресечения бывшему гендиректору НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Лемешевский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Суд установил ему срок содержания под стражей до 13 августа, отменив постановление Бабушкинского суда Москвы от 26 июля. Тогда Лемешевский был отправлен под арест на срок до 19 сентября.

Адвокаты просили изменить Лемешевскому меру пресечения на домашний арест. Ранее cовет директоров НПО им. Лавочкина на внеочередном заседании досрочно лишил фигуранта полномочий гендиректора.

Лемешевский проходит по делу о хищении более 330 млн руб. у госкорпорации «Роскосмос». Ему были предъявлены обвинения в заключении фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Компания, по версии следователей, должна была оказывать юридические услуги, но в действительности этого не делала. Эти функции были возложены на сотрудников юридического отдела НПО.

Кроме Лемешевского, по делу о мошенничестве проходят руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова, а также председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков. Все они арестованы. Лемешевский и другие фигуранты своей вины не признают.

Бизнес
Новости

«Сибур» отчитался о падении полугодовой прибыли

Ведомости
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Чистая прибыль «Сибура» за первое полугодие 2018 г. по МСФО сократилась на 30,3% к аналогичному прошлогоднему периоду, до 45,9 млрд руб., сообщает крупнейший российский нефтехимический холдинг.

Это связано с высокой прибылью первого полугодия 2017 г., когда «Сибур» получил деньги от продажи «Уралоргсинтеза» (сделка была закрыта в апреле 2017 г.), а также с убытками от курсовых разниц из-за ослабления рубля, объясняет компания. Скорректированная на стоимость сделки чистая прибыль «Сибура» в первом полугодии 2018 г. выросла на 4,6% (43,85 млрд руб. в 2017 г.).

Выручка выросла на 21,6% до 257,7 млрд руб. благодаря позитивной ценовой динамике и продолжающемуся эффекту от ранее введенных в строй мощностей. Операционные расходы увеличились на 21% до 186 млрд руб.

«В первом полугодии 2018 г. "Сибур" продемонстрировал уверенные показатели продаж и выручки. Данный результат подтверждает эффективность реализуемой нами стратегии развития, направленной на рост производства современной продукции с высокой добавленной стоимостью», – говорит предправления холдинга Дмитрий Конов. Он подчеркнул, что компания достигла исторически рекордного показателя EBITDA.

Показатель EBITDA вырос на 18,7% до 89,2 млрд руб. – наибольший рост в сегменте газопереработки и инфраструктуры (там выручка увеличилась на 34,4% до 106,5 млрд руб.) компенсировал падение в нефтехимическом секторе.

«Сибур» нарастил капитальные вложения на 44,3% до 70,3 млрд руб., что связано с увеличением финансирования проекта «ЗапСибнефтехим». Последний к концу июня был реализован на 84%.

Долги холдинга за полгода выросли на 4,2% до 325,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,7.

Политика
Новости

Трамп пообещал партнерам Ирана запрет на бизнес с США

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После возобновления санкций против Ирана бизнес должен будет выбрать между этой страной и США, написал американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

США 7 августа восстановили санкции против Ирана. Это самые суровые из когда-либо объявленных санкции, а в ноябре они будут дополнительно усилены, отметил Трамп.

«Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», – подчеркнул американский президент. Он отметил, что просит «о мире на земле – не меньше!»

В июле 2015 г. в период президентства Барака Обамы США приостановили санкции против Ирана после подписания совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, его участниками стали США, Россия, КНР, Великобритания и Франция) по иранской ядерной программе. Трамп заявил, что иранская «ядерная сделка» в действительности не соблюдается, и в мае 2018 г. объявил о выходе США из СВПД и восстановлении санкций.

Во вторник вступил в силу первый пакет санкций, которые коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами. Вторая волна ограничений против иранской энергетики, финансов и ряда других стратегических отраслей будет введена 4 ноября.

Решение США поприветствовал Израиль. А Европейский союз выразил глубокое сожаление в связи с восстановлением санкций и подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний в Иране.

Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный «блокирующий статут» (Blocking Statute). Он запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные санкции США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе.

Первое мировое турне Дональда Трампа

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