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Усманов назвал Arsenal потенциально лучшим футбольным клубом мира

Российский бизнесмен Алишер Усманов прокомментировал информацию о предстоящей продаже 30% футбольного клуба Arsenal американскому бизнесмену Стэну Кронке. «Я принял решение продать мои акции футбольного клуба Arsenal, который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», - заявил Усманов (его слова «Ведомостям» передал представитель бизнесмена).

Во вторник, 7 августа, компания KSE, через которую Кронке управляет клубом, сообщила о том, что Кронке, владеющий 67% клуба Arsenal, купит долю Усманова в размере 30%. В сообщении компании также говорится, что Кронке собирается выкупить у независимых акционеров оставшиеся доли. Ранее он получил соответствующее безотзывное согласие на сделку от Усманова, пишет Reuters. По информации Financial Times, за долю Усманова Кронке заплатит 550 млн фунтов ($712 млн) наличными. По оценке Forbes, состояние российского бизнесмена составляет $12,5 млрд, американского – $8,3 млрд.

В результате сделки Arsenal будет оценен в 1,8 млрд фунтов ($2,3 млрд), пишет FT. Эта оценка незначительно превышает ту, что была сделана в октябре 2017 г. Тогда Усманов отказался продать Кронке свою долю за 525 млн фунтов ($680 млн).