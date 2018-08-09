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Цена акций «Аэрофлота» обвалилась на новостях о возможных санкциях

Акции «Аэрофлота» резко подешевели на открытии торгов Московской биржи в четверг на фоне новостей о санкционных рисках для российского государственного авиаперевозчика.

Стоимость бумаг компании падала на 12,2% к закрытию торгов среды, до 98,15 руб. К 10.35 цена скорректировалась до 102,25 руб (-8,45%) за акцию.

В среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений. Он может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

Высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге в Белом доме назвал второй пакет санкций «более драконовским». По его словам, санкции затронут до 70% российской экономики и практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих.

Новости о новых санкциях спровоцировали падение российского рынка и резкое ослабление курса рубля. Доллар на торгах Московской биржи подорожал до двухлетнего максимума.

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