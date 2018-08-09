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ФАС выявила в Петербурге сговор поставщиков лекарств на 1 млрд рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу выявило в действиях девяти компаний сговор при их участии в аукционах на поставку лекарств, медицинского оборудования и мебели для медицинских учреждений города на общую сумму свыше 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении службы.

«По итогам проверочных мероприятий все девять компаний признались в участии в картельном сговоре и оказали всестороннее содействие в проведении расследования», - уточнили в ФАС. Названия уличенных в сговоре компаний не раскрываются.

ФАС в ходе проверок установила, что компании «торговались с одинаковых IP-адресов». В заявках на участие в аукционе был указан один и тот же юридический адрес и контактный email. Помимо этого служба выявила, что ответственные за участие в аукционах сотрудники числились в штате сразу нескольких компаний, ими руководили «одни и те же люди».

Всего с 2015 по 2018 г. петербургское управление ФАС провело внеплановые проверки 237 аукционов на поставку лекарств и медоборудования, отмечается в сообщении. «Следующий шаг — это тотальный мониторинг петербургских госзакупок», — приводятся в сообщении слова руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Вадима Владимирова.

В середине февраля ФАС раскрыла сговор поставщиков лекарств и больниц Москвы на общую сумму 644 млн руб. Тогда служба признала две компании - «Фарм-проект» и «Веста фарм» - виновными в заключении антиконкурентного соглашения с тремя столичными больницами.

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов 23 июля заявил, что совокупный ущерб от картельных сговоров в России приближается к 2% ВВП (в прошлом году ВВП России составил 92 трлн руб.). По его словам, эта проблема «стоит миллиардов рублей» федеральному бюджету и российским потребителям. Картели чаще всего выявляются в таких сферах, как транспорт и перевозки, ЖКХ, строительство, закупка лекарств, медицинских товаров, продуктов для госучреждений.