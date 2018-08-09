Тема дня: Санкции за отравление Скрипалей
Российский рынок испугался американских санкций
14 материалов по теме
Российский рынок испугался американских санкций 12:24Инвесторы второй день распродают российские активы
Кремль отреагировал на идею сенаторов США признать Россию спонсором терроризма 13:49
США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» 22:16
Михельсон допустил возможность ослабления роли доллара из-за санкций США 15:18
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года 10:19
Все материалы по теме
Новости
Бизнес
Новости

ФАС выявила в Петербурге сговор поставщиков лекарств на 1 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу выявило в действиях девяти компаний сговор при их участии в аукционах на поставку лекарств, медицинского оборудования и мебели для медицинских учреждений города на общую сумму свыше 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении службы.

«По итогам проверочных мероприятий все девять компаний признались в участии в картельном сговоре и оказали всестороннее содействие в проведении расследования», - уточнили в ФАС. Названия уличенных в сговоре компаний не раскрываются.

ФАС в ходе проверок установила, что компании «торговались с одинаковых IP-адресов». В заявках на участие в аукционе был указан один и тот же юридический адрес и контактный email. Помимо этого служба выявила, что ответственные за участие в аукционах сотрудники числились в штате сразу нескольких компаний, ими руководили «одни и те же люди».

Всего с 2015 по 2018 г. петербургское управление ФАС провело внеплановые проверки 237 аукционов на поставку лекарств и медоборудования, отмечается в сообщении. «Следующий шаг — это тотальный мониторинг петербургских госзакупок», — приводятся в сообщении слова руководителя УФАС по Санкт-Петербургу Вадима Владимирова.

В середине февраля ФАС раскрыла сговор поставщиков лекарств и больниц Москвы на общую сумму 644 млн руб. Тогда служба признала две компании - «Фарм-проект» и «Веста фарм» - виновными в заключении антиконкурентного соглашения с тремя столичными больницами.

Замруководителя ФАС Андрей Цыганов 23 июля заявил, что совокупный ущерб от картельных сговоров в России приближается к 2% ВВП (в прошлом году ВВП России составил 92 трлн руб.). По его словам, эта проблема «стоит миллиардов рублей» федеральному бюджету и российским потребителям. Картели чаще всего выявляются в таких сферах, как транспорт и перевозки, ЖКХ, строительство, закупка лекарств, медицинских товаров, продуктов для госучреждений.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Прокуратура направила следователям материалы проверки «Натали Турс»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Прокуратура Москвы направила материалы проверки туроператора «Натали Турс» следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

«Материалы прокурорской проверки соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности туроператора направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», - сказала она. По ее словам, результаты проверки находятся на контроле столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы 13 июля провела проверку «Натали турс». Об этом «Ведомостям» рассказал президент туроператора Владимир Воробьев. Это была «обычная проверка по соблюдению прав туристов по заявлению от них», пояснял он. Сколько туристов пожаловалось на действия компании, Воробьев не уточнил.

Позже пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что 16 июля офис «Натали турс» посетили сотрудники Следственного комитета. «Информация неофициальная, официально не объявлено, но нам подтвердили сотрудники и источники, что в пятницу в офис «Натали турс» приходили сотрудники Следственного комитета», - говорила она. Однако Воробьев опровергал факт проведения проверки туроператора сотрудниками Следственного комитета.

В конце июня у «Натали турс» начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу, роста стоимости топлива и волатильности доллара. Туроператор отменил все чартерные перевозки. Турагенты отключили «Натали турс» от продаж, деньги перестали поступать на счета компании. Из-за этого, 2 июля руководство туроператора аннулировало все туры до 30 сентября.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин говорил, что выплаты пострадавшим клиентам «Натали турс» еще не начались, так как пока нет информации о приостановке деятельности туроператора. Всего около 6000 клиентов «Натали турс» подали заявления с требованием вернуть им деньги.

Сколько стоит отдых в частном жилье в разных городах мира

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Экономика
Новости

Белоруссия попросит у России компенсацию за нефтяной налоговый маневр

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство финансов Республики Беларусь рассчитывает на компенсацию выпадающих доходов в связи с проведением Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, заявил министр финансов Дмитрий Кийко.

«Мы входим в контакт с российской стороной. Возможен поиск компенсирующих механизмов на государственном уровне», – цитирует Кийко «Интерфакс-Запад». 

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до нуля к 2024 г. и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Россия поставляет нефть в Белоруссию и другие страны ЕАЭС без пошлин по внутренним ценам. В результате этого российский бюджет ежегодно терял около 140 млрд руб., а общие потери из-за отсутствия маневра Минфин России оценивал в 1 трлн руб. ежегодно. Причем с ростом цен на нефть потери увеличивались.

По словам Кийко, из-за маневра цены на нефтепродукты в Белоруссии повысятся, и российская нефть может вытеснить белорусскую на внутреннем рынке. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства ЕАЭС Белоруссия будет вынуждена также отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. 

Белоруссия оценивает свои бюджетные потери от российского маневра в 2019 г. в $300 млн руб., а в перспективе потери превысят $2 млрд или около 4% ВВП страны.

Россия уже компенсировала Белоруссии потери в связи со снижением пошлин на нефть. В апреле 2017 г. Россия согласилась отдавать Белоруссии экспортные пошлины на нефть с объема 6 млн т в год (разница между поставляемыми в страну 24 млн т нефти и импортом конкретно для переработки в размере 18 млн т). Эти перечисления завершатся в 2019 г., в связи с чем Белоруссия также не досчитается денег, указывает белорусская сторона.

Какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

Прохоров увеличил долю в «Квадре» в три раза

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бизнесмен Михаил Прохоров увеличил количество косвенно принадлежащих ему акций в «Квадре» с 24,75% до 79,56%, сообщила сегодня компания. Таким образом, предприниматель получил официальный статус лица, контролирующего эмитента.

В число компаний, через которые Прохоров приобрел право косвенного распоряжения акциями, входят группа «Онэксим», СК «Согласие», «Бинзесинформ», «Интерконсенто», а также Onexim Group Limited с Виргинских островов и кипрский Onexim Holdings Limited (все они аффилированы с «Онэксимом» или принадлежат Прохорову напрямую). В «Онэксиме» не смогли пояснить цель и структуру сделки. «Квадра» отказалась от комментариев.

«Онэксим» приобрел 48,6% акций «Квадры» в 2008 г. за 26 млрд руб. Согласно последнему годовому отчету, доля группы составляла до 49,99%, еще 24,74% - у «Бизнесинформ».

Речь идет о передаче права владения акциями внутри аффилированной группы компаний, говорят аналитик Райффайзенбанка Федор Корначев и руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства Наталья Порохова. Она напоминает, что Михаил Прохоров и ранее контролировал компанию. Изменения в структуре собственников, по мнению аналитиков, могут быть связаны с намерением предпринимателя продать актив.

В июне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала о возможной продаже «Квадры» одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Центра и Северо-Запада России - ТГК-2. «Онэксим» отрицал намерение продать компанию. До этого, в 2013 г., приобрести «Квадру» пытался Газпромэнергохолдинг, но сделку заблокировала ФАС.

Выбор редактора
Авто
Новости

Mazda, Suzuki и Yamaha Motor отчитались о нарушениях при проверках автомобилей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство транспорта Японии сообщило, что получило от компаний Mazda Motor Corp, Suzuki Motor Corp и Yamaha Motor Cо отчеты о проведении проверок автомобилей и мотоциклов на выхлопы и экономию топлива. В отчетах производители признались, что проводили такие проверки ненадлежащим образом, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Нарушения были выявлены в результате внутреннего расследования - провести его компаниям поручило министерство транспорта после того, как стало известно о фальсификации результатов выбросов машин, выпущенных другими производителями, в частности Nissan Motor.

Suzuki сообщила, что с июня 2012 г. на выхлопы и экономию топлива были проверены 12 819 автомобилей и примерно в 50% случаях испытания провели ненадлежащим образом. «Я приношу серьезные извинения и буду прилагать все усилия, чтобы подобное не повторилось», - заявил на пресс-конференции генеральный директор компании Тосихиро Судзуки.

По данным Mazda, нарушения были допущены при проверках немногим более 70 автомобилей - это 4% от числа всех проверенных машин. Yamaha Motor сообщила, что ненадлежащие проверки прошли всего несколько мотоциклов (2% от числа всех проверенных). Обе компании также принесли извинения.

Существенных фальсификаций, как отмечает Reuters, ни один из трех производителей не выявил, отзывать проданные автомобили и мотоциклы они не планируют.

Nissan в сентябре 2017 г. признался, что результаты испытаний автомобилей, выпущенных на предприятиях в Японии, были сфальсифицированы. В результате компания была вынуждена отозвать все автомобили, проданные ею в Японии за последние три года, - всего около 1,2 млн. В июле 2018 г. автопроизводитель заявил, что внутренняя проверка выявила новые факты фальсификации данных на японских заводах. Компания заявила, что ее сотрудники по крайней мере с 2013 г. подменяли данные о результатах измерения показателей выбросов и экономичности автомобилей на финальной стадии технического осмотра.

Политика
Новости

МИД России заявил о подготовке ответных мер на новые санкции США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия подготовит ответные меры на новые санкции США. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, разговор с Россией с позиции силы и ультиматумов бесполезен и не имеет перспектив. Об этом российская сторона заявляла неоднократно, напомнила она.

Власти США вводят санкции под надуманным предлогом, прикрываясь «союзнической солидарностью», заявила представитель МИДа. «Руководство нашей страны напрямую обвиняют в использовании боевого нервно-паралитического вещества "Новичок", хотя британская сторона до сих пор так и не смогла предоставить никаких доказательств российской причастности к тому, что произошло в Солсбери», - сказала Захарова. Лондон по этому делу отказывается от сотрудничества с российской стороной и «отказывает в соответствующем расследовании», добавила она.

«В объявленном перечне ограничений, которые должны вступить в силу 22 августа, запрет на оказание России любого иностранного содействия за исключением гуманитарного, продажа товаров военного и двойного назначения, отказ от предоставления госкредитов и другой финансовой помощи», - напомнила Захарова.

Говоря о первом этапе санкций, она отметила, что Вашингтон выдвигает «заведомо неприемлемые» для России требования. США, по ее словам, угрожают России дальнейшим наращиванием санкционного давления. Путь дальнейшего обострения двусторонних отношений американские власти выбрали осознанно, добавила Захарова.

Ранее госдепартамент США анонсировал введение новых санкций против России с 22 августа. Ограничения будут введены из-за возможной причастности Москвы к отравлению в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Введение санкций будет происходить в два этапа. Первый этап подразумевает ограничения на экспорт в Россию товаров, используемых для обеспечения безопасности страны, и финансовые операции. Также под запрет подпадают электронные устройства двойного назначения и их компоненты, испытательное и калибровочное оборудовании для авиационной техники. Второй этап санкций, который могут ввести через три месяца после первого, включает в себя понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и практически полное прекращение экспорта и импорта между странами. Второй этап будет введен только в том случае, если Россия не предоставит в отведенный срок «надежных заверений» об отказе использования химического оружия в будущем и не даст согласия на «полевые инспекции объектов экспертами ООН».

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд снял с выборов супругу главы Серпуховского района Подмосковья

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Серпуховской городской суд отменил регистрацию Юлии Шестун на выборах главы Серпуховского района Подмосковья из-за замечаний к подписям в ее поддержку. Об этом Шестун сообщила ТАСС. «Данное решение будет нами обжаловано», — добавила она.

С требованием снять с выборов супругу действующего главы района Александра Шестуна, подозреваемого в превышении должностных полномочий, в суд обратился кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Тебин, следует из материалов суда. Он просил суд признать регистрацию Юлии Шестун в качестве кандидата незаконной из-за замечаний к подписным листам в ее поддержку. По словам Тебина, у нее не набралось достаточного количества достоверных подписей.

Как пояснил ТАСС председатель территориальной избирательной комиссии Александр Рабочих, эти замечания обнаружились при повторной проверке. Шестун в свою очередь указала на то, что повторная проверка началась 30 июля, хотя должна была завершиться до 25 июля.

Юлия Шестун зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах вместо своего мужа Александра Шестуна, который находится в СИЗО «Лефортово». Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Сам Шестун не успел зарегистрироваться в качестве кандидата на должность главы Серпуховского района. Для того чтобы выдвинуться кандидатом на выборах, ему нужно было передать необходимые документы через нотариуса. Следователь только 25 июля дал разрешение на визит нотариуса в СИЗО, тогда как срок подачи уведомления о выдвижении кандидатом истекал 27 июля. По мнению Шестуна, следствие умышленно затянуло выдачу разрешения на визит нотариуса.

Политика
Новости

Госдепартамент США уточнил данные о санкциях против «Аэрофлота»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США не намерены вводить прямых санкций против национального перевозчика России - компании «Аэрофлот», сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента США.

По его словам, новые антироссийские санкции, вводимые в связи с «делом Скрипалей», относятся прежде всего к статьям экспорта в интересах российских госкомпаний, затрагивающим национальную безопасность, таким как нефтегазовое оборудование, специализированная электроника и сенсоры. «Принимая во внимание, что "Аэрофлот" - российская авиакомпания с госучастием, санкции могут воспрепятствовать экспортным поставкам для нее. Но это не прямые санкции против «Аэрофлота», - сообщил представитель госдепартамента.

Накануне, после объявления госдепартаментом США новых санкций в отношении России, американские СМИ сообщили, что во втором пакете мер речь может идти о полном прекращении полетов «Аэрофлота» в США, что может лишить компанию до 5% выручки. Акции авиаперевозчика после открытия торгов в четверг на Московской бирже в моменте дешевели на 12,2%, затем котировки скорректировались к уровню 103 руб. за акцию (-8%). После нового заявления госдепартамента котировки «Аэрофлота» всего на 1,5% ниже уровня вчерашнего закрытия.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока ни о каких запретах речь не идет. «Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали», - сказал он.

Технологии
Новости

ВЭБ профинансирует создание новых орбитальных спутников связи

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) в четверг обсуждает возможности финансирования госкорпорацией проекта создания новых орбитальных спутников, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, возглавляющий набсовет банка развития.

«Речь идет о создании новых орбитальных спутников связи и телерадиовещания на базе предприятия «Космическая связь», – сказал Медведев (цитаты по ТАСС). Премьер обратил внимание, что одной из задач ВЭБа остается участие в развитии цифровых технологий.

Он подчеркнул, что российские компании на фоне быстрого развития отрасли и в условиях жесткой конкуренции должны ускорить работу и «заменять устаревшие космические аппараты более мощными, более современными, более высокотехнологичными».

Финансирование со стороны ВЭБа позволит укрепить позиции отечественных операторов на глобальном рынке связи и поддержит российские предприятия оборонно-промышленного комплекса, заключил премьер. 

Бизнес
Новости

ВЭБ передаст долг концерна «Тракторные заводы» «Ростеху» по рыночной стоимости

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Долг концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) перед ВЭБом будет оценен по рыночной стоимости и передан «Ростеху», рассказал председатель банка развития Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета банка под председательством премьера России Дмитрия Медведева.

«Принято ключевое решение: долг КТЗ перед Внешэкономбанком оценивается по рынку, таким образом, законно появляется дисконт, и по соответствующей стоимости этот долг совокупный передается "Ростеху". Затем "Ростех" определит частного инвестора для гражданского дивизиона КТЗ», - передал «Интерфакс» заявление Шувалова. По его словам, военным подразделением предприятия будет заниматься сам «Ростех».

Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между «Ростехом» и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление фингруппы КТЗ, будут реструктуризированы все долги, пояснил председатель ВЭБа.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева не допустить остановки производства на КТЗ из-за задолженности перед ВЭБом, писал накануне РБК. По мнению Чемезова, планы ВЭБа отказаться от ранее согласованной с «Ростехом» схемы урегулирования задолженности КТЗ могут привести к срыву гособоронзаказа, а также к «возникновению социальной напряженности в регионах».

Сейчас совокупные долги КТЗ превышают 100 млрд руб., из которых ВЭБу концерн должен около 84 млрд руб. ВЭБ инициировал процедуру банкротства ряда предприятий концерна, после чего управление КТЗ перешло к «Ростеху» и госкорпорация привлекла к развитию концерна инвестора – связанную с «Трансмашхолдингом» группу «Транспортные компоненты».

ВЭБ обещал уступить права требования к предприятиям КТЗ связанной с «Ростехом» структуре – «Литейное производство», однако затем решил пересмотреть эту схему, писал Чемезов Медведеву. По мнению гендиректора «Ростеха», даже небольшая задержка сделки приведет к переходу предприятий в конкурсное производство с полной остановкой производства. По данным РБК, Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову и председателю ВЭБа Игорю Шувалову разобраться с предложениями «Ростеха».

Военный дивизион КТЗ, в который входит «Курганмашзавод», является одним из крупнейших производителем бронетехники в России. Продукция включает боевые машины пехоты БМП-3 и новую разработку «Курганец-25».

Выбор редактора
Политика
Новости

СК назвал причину следственных действий в «Открытой России»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Обыски в московском офисе движения «Открытая Россия» проходят в рамках дела ЮКОСа, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. «Ряд следственных действий проводится в рамках дела ЮКОСа, в том числе в офисе «Открытой России», — сказала она «РИА Новости».

Ранее «Открытая Россия» сообщила, что сотрудники СК проводят обыск в московском офисе движения. Как сообщила «Ведомостям» координатор движения Полина Немировская, в офисе в момент прихода следователей был только один человек — секретарь, она не выходит на связь. 

К офису приехал адвокат движения Олег Елисеев, но внутрь его не пускают. «Адвоката внутрь не пускают. В окнах офиса видны люди в масках и с автоматами. Это максимум информации, которой обладаем на данный момент», — говорится в сообщении движения в Telegram-канале.

Обыск в московском офисе движения «Открытая Россия»

Основанное Михаилом Ходорковским движение OR «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» в апреле 2017 г. были признаны Генпрокуратурой нежелательными организациями. В прошлом году в офисах и по месту жительства сотрудников движения уже проводились обыски, связанные с делом ЮКОСа.

«Открытая Россия» уточнила в Telegram, что обыски проходят по делу № 18/41-03. Оно было возбуждено по факту причинения руководством компании ЮКОС имущественного ущерба ОАО «Апатит». Это первое, так называемое «материнское» дело ЮКОСа, из него затем были выделены другие, по которым были осуждены сотрудники компании.

В 2003 г. по делу ЮКОСа были задержаны совладелец контрольного пакета акций компании Платон Лебедев и председатель правления Михаил Ходорковский. В мае 2005 г. Мещанский суд Москвы приговорил их к девяти годам колонии, Мосгорсуд позже снизил срок до восьми лет.

Мосгорсуд снизил срок Ходорковскому и Лебедеву

Бизнес
Новости

Михельсон допустил возможность ослабления роли доллара из-за санкций США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Возможные американские санкции против российских банков ускорят процесс перехода на расчет в национальных валютах при международных экономических сделках, заявил журналистам предправления «Новатэка» Леонид Михельсон.

По словам Михельсона, крупные торговые партнеры России, включая арабские страны, начинают задумываться о переходе на расчеты в национальных валютах. «Просто если [санкции США] будут приняты и сделают такие сложности нашим главным российским банкам, просто этот процесс пойдёт быстрее», – полагает Михельсон. «Надо поменять бумагу зелененькую (доллары. – "Ведомости")», – добавил он.

Он подчеркнул, что партнеры России не собираются отказываться от сотрудничества и намерены развивать его дальше. А с учетом торгового противостояния США и Китая «мы будем любить друг друга ещё больше», резюмировал Михельсон.

В среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России, возложив на Москву ответственность за отравление в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет включает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и практическое прекращение экспорта и импорта между странами.

До этого сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение транзакций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. А также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.

Читать ещё
Preloader more
Фото