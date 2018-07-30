Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4620 от 31.07.2018 под заголовком: Закон слишком суров

Бизнес просит у Медведева защиты от ФАС

Пока она требует резко ужесточить наказание за картели, бизнес просит вовсе их декриминализировать
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«Более жестокого наказания, чем за нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство. Я хочу, чтобы все это тоже услышали», – ответил президент Владимир Путин в апреле на критику президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина законопроекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В январе 2018 г. ФАС предложила пакет поправок, которые ужесточают ответственность для владельцев бизнеса и расширяют полномочия антимонопольных инспекторов.

Не найдя понимания у президента, бизнес обратился за защитой к председателю правительства Дмитрию Медведеву – 19 июля Шохин, а также президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и «Деловой России» Алексей Репик отправили ему письмо, в котором предупредили: идеи ФАС крайне негативно повлияют на экономику, а именно – могут привести к увеличению необоснованного давления на бизнес, нарушению законных интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям.

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