Бизнес просит у Медведева защиты от ФАС
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Более жестокого наказания, чем за нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство. Я хочу, чтобы все это тоже услышали», – ответил президент Владимир Путин в апреле на критику президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина законопроекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В январе 2018 г. ФАС предложила пакет поправок, которые ужесточают ответственность для владельцев бизнеса и расширяют полномочия антимонопольных инспекторов.
Не найдя понимания у президента, бизнес обратился за защитой к председателю правительства Дмитрию Медведеву – 19 июля Шохин, а также президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и «Деловой России» Алексей Репик отправили ему письмо, в котором предупредили: идеи ФАС крайне негативно повлияют на экономику, а именно – могут привести к увеличению необоснованного давления на бизнес, нарушению законных интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}