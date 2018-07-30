Бизнес просит у Медведева защиты от ФАС

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Игорь Артемьев (справа), председатель антимонопольной службы, предложил такой документ, что бизнесу понадобилось заступничество председателя правительства Дмитрия Медведева Дмитрий Астахов / ТАСС

«Более жестокого наказания, чем за нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство. Я хочу, чтобы все это тоже услышали», – ответил президент Владимир Путин в апреле на критику президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина законопроекта Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В январе 2018 г. ФАС предложила пакет поправок, которые ужесточают ответственность для владельцев бизнеса и расширяют полномочия антимонопольных инспекторов.

Не найдя понимания у президента, бизнес обратился за защитой к председателю правительства Дмитрию Медведеву – 19 июля Шохин, а также президенты Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин и «Деловой России» Алексей Репик отправили ему письмо, в котором предупредили: идеи ФАС крайне негативно повлияют на экономику, а именно – могут привести к увеличению необоснованного давления на бизнес, нарушению законных интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям.