Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4587 от 14.06.2018 под заголовком: Данные на равных

ФАС и интернет-компании разошлись во взглядах на данные пользователей

Доступ к данным может стать серьезным конкурентным преимуществом
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В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект поправок к закону «О защите конкуренции», получивший название «пятый антимонопольный пакет». Его цель – оптимизировать антимонопольное регулирование в цифровой сфере. Один из пунктов этого законопроекта предлагал запретить дискриминационный доступ к данным (к каким именно, ФАС не конкретизировала), против чего выступили крупные технологические компании.

В прошлый четверг состоялось заседание рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики, где «Яндекс», Mail.ru Group и «Ростелеком» предложили исключить из законопроекта ФАС идею о запрете дискриминационного доступа к данным, сообщили представители компаний. Она способна негативно повлиять на отрасль, пояснил представитель Mail.ru Group. Рабочая группа поддержала компании, сообщил представитель АНО «Цифровая экономика» и подтвердил присутствовавший на заседании председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов (фонд «Сколково» – один из ответственных за нормативное регулирование цифровой экономики). Представитель ФАС пообещал, что служба детально изучит предложение компаний.

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