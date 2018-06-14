ФАС и интернет-компании разошлись во взглядах на данные пользователей
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В марте Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект поправок к закону «О защите конкуренции», получивший название «пятый антимонопольный пакет». Его цель – оптимизировать антимонопольное регулирование в цифровой сфере. Один из пунктов этого законопроекта предлагал запретить дискриминационный доступ к данным (к каким именно, ФАС не конкретизировала), против чего выступили крупные технологические компании.
В прошлый четверг состоялось заседание рабочей группы по нормативному регулированию цифровой экономики, где «Яндекс», Mail.ru Group и «Ростелеком» предложили исключить из законопроекта ФАС идею о запрете дискриминационного доступа к данным, сообщили представители компаний. Она способна негативно повлиять на отрасль, пояснил представитель Mail.ru Group. Рабочая группа поддержала компании, сообщил представитель АНО «Цифровая экономика» и подтвердил присутствовавший на заседании председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов (фонд «Сколково» – один из ответственных за нормативное регулирование цифровой экономики). Представитель ФАС пообещал, что служба детально изучит предложение компаний.
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