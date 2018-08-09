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Прохоров увеличил долю в «Квадре» в три раза

Бизнесмен Михаил Прохоров увеличил количество косвенно принадлежащих ему акций в «Квадре» с 24,75% до 79,56%, сообщила сегодня компания. Таким образом, предприниматель получил официальный статус лица, контролирующего эмитента.

В число компаний, через которые Прохоров приобрел право косвенного распоряжения акциями, входят группа «Онэксим», СК «Согласие», «Бинзесинформ», «Интерконсенто», а также Onexim Group Limited с Виргинских островов и кипрский Onexim Holdings Limited (все они аффилированы с «Онэксимом» или принадлежат Прохорову напрямую). В «Онэксиме» не смогли пояснить цель и структуру сделки. «Квадра» отказалась от комментариев.

«Онэксим» приобрел 48,6% акций «Квадры» в 2008 г. за 26 млрд руб. Согласно последнему годовому отчету, доля группы составляла до 49,99%, еще 24,74% - у «Бизнесинформ».

Речь идет о передаче права владения акциями внутри аффилированной группы компаний, говорят аналитик Райффайзенбанка Федор Корначев и руководитель группы исследований и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства Наталья Порохова. Она напоминает, что Михаил Прохоров и ранее контролировал компанию. Изменения в структуре собственников, по мнению аналитиков, могут быть связаны с намерением предпринимателя продать актив.

В июне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала о возможной продаже «Квадры» одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Центра и Северо-Запада России - ТГК-2. «Онэксим» отрицал намерение продать компанию. До этого, в 2013 г., приобрести «Квадру» пытался Газпромэнергохолдинг, но сделку заблокировала ФАС.