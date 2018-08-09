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ФАС разрешила владельцу «М.видео» купить бизнес Media Markt в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку владельцем «М.видео» магазинов Media Markt в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства. «Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке», — сказал собеседник агентства.

Немецкая Ceconomy (владелец Media Markt) в начале лета договорилась продать российский бизнес ритейлера группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая уже владеет «М.видео» и «Эльдорадо». По условиям сделки немецкая компания получит 15% в группе «М.видео».

После закрытия сделки «Сафмар» получит в управление 42 магазина Media Markt в 22 российских городах. Бренд Media Markt уйдет из России: магазины будут переименованы в «М.видео» или «Эльдорадо». Российский Media Markt оценен примерно в $170 млн, говорили представители «М.видео». Общая сумма сделки составит $470 млн, уточнял Гуцериев.

Перед уходом с российского рынка Media Markt объявил о ликвидации ассортимента. Сеть будет распродавать товары со скидками до 70% до конца августа. По вопросам гарантийных обязательств с сентября Media Markt перенаправляет клиентов к специалистам в магазинах «М.видео».

«М.видео» — крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и электроники. Суммарная доля «М.видео» и «Эльдорадо» на российском рынке потребительской электроники — около 29,2% на конец 2017 г., у Media Markt — 3,3%.

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