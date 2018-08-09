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IBM и Maersk объявили о запуске блокчейн-платформы для отслеживания грузов

Американский производитель программного обеспечения IBM и датская судоходная корпорация AP Moller Maersk объявили о запуске блокчейн-платформы TradeLens для отслеживания грузов. Платформа позволит перевозчикам и владельцам грузов не только обмениваться в режиме реального времени информацией о транзакциях, но и пересылать друг другу финансовые документы, например такие, как счет-фактура. TradeLens позволит ускорить процесс доставки, говорится в пресс-релизе IBM.

Участниками платформы уже стали 94 компании и организации, в том числе более 20 портов и терминалов по всему миру, таможенные органы Сингапура, Нидерландов, Саудовской Аравии и Австралии, сообщает Forbes. Около 20% грузовых перевозок во всем мире приходится на долю судоходных компаний, отмечает журнал.

«TradeLens использует преимущества blockchain как технологии, позволяющей обмениваться информацией», - пояснила главный менеджер IBM Blockchain Мария Вик. «Какая бы информация ни требовалась таможенникам и регулирующим органам для обеспечения эффективной и безопасной торговли, вся она доступна в режиме реального времени», - уточнила она.

TradeLens позволяет сразу нескольким торговым партнерам конфиденциально обмениваться информацией. Перед запуском платформа тестировалась в течение 12 месяцев. За это время ее участники провели более 154 млн операций.

Ранее IBM запустила схожий с отслеживанием грузовых перевозок проект - платформу TrustChain, которая позволяет узнать происхождение алмазов и золота, а также все операции с ними. Участниками блокчейн-платформы являются такие компании, как Berkshire Hathaway, Richemont, Helzberg Diamonds.

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