Новости
Бизнес
Новости

Американская сеть магазинов мебели Crate & Barrel уйдет из России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская сеть мебельных магазинов Crate & Barrel, которая входит в Otto Group (владелец ритейлеров Otto, Bonprix, логистической Hermes), уйдет с российского рынка. Об этом сообщает РБК.

Сейчас у сети осталось два магазина в России – в московских ТЦ «Афимолл» и «Метрополис». Компания уточняет, что в торговых точках ритейлера идет финальная распродажа. Ранее Otto Group закрыла в России онлайн-магазины Quelle и Otto. В пресс-релизе отмечается, что этот шаг был частью глобальной стратегии группы.

«Сеть Crate & Barrel покидает российский рынок», – подтвердила изданию пресс-служба сети. Собеседник издания добавил, что решение о закрытии концептуальных магазинов бренда – стратегическое и коммерческое решение руководства компании.

О том, что сеть мебельных магазинов приходит на российский рынок, стало известно летом 2014 г. На этом рынке компанию по франшизе развивали турецкие Park Avenue Group и Dogus Holding. Источник РБК, знакомый с владельцами российской сети, сообщил, что на развитие Crate & Barrel они потратили около $50 млн.

Компания Crate & Barrel была основана супругами Сегал в 1962 г. в Чикаго (США). Специализируется на продажах мебели, посуды и аксессуаров для дома. Объединяет магазины в США, Канаде, ОАЭ, Сингапуре, Мексике и Колумбии, а также ведет продажи по каталогам и онлайн. В 1998 г. контрольный пакет акций Crate & Barrel купила немецкая почтовая компания Otto GmbH, что позволило расширить сеть до более чем 100 магазинов. В 2011 г. Otto получила оставшуюся часть акций.

Самые доходные предметы роскоши – 2018

Экономика
Новости

Акции металлургов подешевели на фоне предложения помощника Путина

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акции «Норильского никеля», «Полюса», «Алросы», НЛМК и других металлургических компаний подешевели на открытии торгов Московской биржи на фоне предложения помощника президента Андрея Белоусова увеличить налоговую нагрузку на металлургов.

Бумаги горно-металлургической компании «Норникель» падали в цене почти на 4,7%, производителя золота «Полюс» – на 4,3%, алмазодобывающей «Алросы» – на 6,3%, сталелитейной группы НЛМП – на 3,5%.

Накануне стало известно о том, что Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым помощник Путина предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур».

Владелец одного из крупнейших в России производителей металла – НЛМК и президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин раскритиковал предложение Белоусова. «Предложенный метод формирования дополнительной налоговой базы выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить», – подчеркнул Лисин в заявлении, с которым ознакомились «Ведомости».

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Медведев сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста, болезненной, но необходимой мерой и сравнил ее с горьким лекарством. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление председателя правительства.

По словам Медведева, пенсионная система сейчас «в весьма непростом положении». В период ее создания на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающих человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни, а сегодня это соотношение уже почти один к одному, подчеркнул Медведев.

«Это действительно сейчас самый сложный вопрос, который вызывает большие дискуссии в обществе», – признал Медведев. Чиновник отметил, что планируемые перемены не радуют большинство людей, даже планирующих работать после достижения пенсионного возраста. «Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства», - заметил Медведев.

В то же время, по его мнению, решение повысить пенсионный возраст относится к необходимым. «Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже», – пояснил премьер-министр.

Он отметил, что законопроект о повышении пенсионного возраста еще должен пройти второе и третье чтение в парламенте. «Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны», — заметил он.

Госдума рассмотрела законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении 19 июля. Согласно документу, предложенному правительством, пенсионный возраст для мужчин будет повышен с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. «За» проголосовали 328 депутатов, «против» высказались 104. Инициативу поддержала только «Единая Россия». «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ проголосовали против.

После первого чтения законопроекта Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы. Но нужно думать о перспективе, объяснял он: на пять пенсионеров в России приходится шесть работающих, и если это соотношение ухудшится, «пенсионная система лопнет». 

Пикеты у Госдумы против повышения пенсионного возраста

Экономика
Новости

Курс доллара превысил 67 рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу превысил 67 руб. впервые с 3 августа 2016 г., свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость американской валюты доходила до 67,12 руб./$ (+47 коп., или 0,6% к закрытию предыдущих торгов). К 10.25 курс скорректировался до 66,98 руб./$.

Курс евро, напротив, снизился к закрытию четверга. На момент публикации европейская валюта торгуется по цене 76,8 руб. (-14 коп., или 0,2%).

Рубль слабеет к доллару третий день подряд на фоне новостей о новых санкциях США. В среду вечером госдепартамент США анонсировал очередные ограничительные меры против России из-за «дела Скрипалей». Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет, предусматривающий фактический запрет импорта и экспорта и запрет «Аэрофлоту» летать в США, может вступить в силу в ноябре, если Россия не гарантирует отказ от использования химоружия.

Параллельно сенаторы США подготовили «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018». Законопроект предусматривает ограничение транзакций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа, а также включает запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга.

Финансы
Новости

Центробанк отозвал лицензию у НКО «Инновационный расчетный центр»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций московскую расчетную небанковскую кредитную организацию «Инновационный расчетный центр». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. В нем уточняется, что лицензия отозвана с 10 августа.

Регулятор указывает, что центр долгое время работал в убыток. Причиной убыточности, по данным ЦБ, стала неэффективная бизнес-модель, выбранная кредитной организацией. В результате операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе организации проблемной дебиторской задолженности в августе ее капитал существенно снизился, поясняется в пресс-релизе.

«Инновационный расчетный центр» не входит в систему страхования вкладов. Сейчас в организации работает временная администрация. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, уточняется в сообщении. Полномочия исполнительных органов НКО остановлены.

По данным ЦБ, на 1 августа по объему активов «Инновационный расчетный центр» занимал в банковской системе страны 503-е место.

Финансы
Новости

Эксперты сообщили об уязвимости самых популярных в России банкоматов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Positive Technologies нашла серьезные уязвимости в банкоматах производства американской NCR. Об этом, как пишет «Коммерсантъ», эксперты Positive Technologies заявили на конференции по информационной безопасности Black Hat в Лас-Вегасе. Банкоматы от NCR наиболее популярны на российском рынке. На сервисном обслуживании компании «Эн. Си. Ар., NCR A/O» (представительство NCR в России) находится более 40 000 устройств. На сайте компании среди ее клиентов названы крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк. Общее число банкоматов в России, по данным ЦБ, на 1 апреля составляло около 200 000 шт.

К банкоматам от NCR хакер может подключиться через так называемый контроллер диспенсера (сейфовой части банкомата для выдачи купюр). Для этого достаточно подключить ноутбук к диспенсеру, используя недостатки защиты сервисной зоны банкомата, установить ПО с технологией Black Box и отправить команду на снятие наличных. Уязвимости связаны с недостаточной защитой механизма записи памяти в двух моделях диспенсеров – S1 и S2. Большинство банкоматов NCR имеют диспенсер S1.

По словам директора исследовательского центра компании Digital Security Романа Бажина, выявленная уязвимость является очень серьезной и для ее исправления нужно вручную обновлять ПО на каждом банкомате. NCR еще в феврале 2018 г. сообщила о выпуске обновления для устранения уязвимости, однако многие российские банки, как пишет «Коммерсантъ», до сих пор не в курсе проблемы.

С весны резко выросло число атак на банкоматы, когда хакеры пользуются именно технологией Black Box. Например, МКБ в апреле – мае зафиксировал несколько попыток подобных атак, рассказал директора департамента информационной безопасности банка Вячеслав Касимов. По его словам, атаки на банкоматы NCR с использованием Black Box наблюдаются c 2015 г. и политика подготовки исправлений у производителя не всегда позволяла эффективно справляться с угрозой.

Экономика
Новости

Медведев расценил усиление санкций США как объявление экономической войны

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Усиление санкций США по отношению к России можно расценивать как объявление экономической войны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо – это объявление экономической войны», – приводит «РИА Новости» его заявление на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника.

Премьер отметил, что на ужесточение санкций «необходимо будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами». Что имелось в виду под «иными методами», он не уточнил.

Медведев признал, что действующие санкции сказываются на российской экономике. «Как бы западные партнеры ни рассуждали, что русские плохие, проводят неправильную политику, что правительство РФ должно изменить свою позицию по ряду вопросов, но в значительной степени это ограничение нашей экономической мощи», – сказал он. Премьер напомнил, что санкции против нашей страны вводились и ранее, «в последние 100 лет» она «существовала в условиях постоянного санкционного давления». Он уверен, что это делалось для того, «чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле».

Ранее госдепартамент США объявил о введении новых санкций против России из-за отравления в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон возлагает ответственность за это происшествие на Москву, российская сторона отрицает обвинения. Новые меры вступят в силу 22 августа.

Первый этап санкций предполагает ограничения на экспорт в Россию и проведение финансовых операций. Под запрет попадут поставки в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны, в том числе электронных устройств двойного назначения и их компонентов, испытательного и калибровочного оборудования для авиационной техники.

На втором этапе, который может наступить через три месяца, можно ожидать снижения уровня дипломатических отношений и запрета на полеты «Аэрофлота» в США.

Выбор редактора
Политика
Новости

Британская полиция потратила 10 млн фунтов на расследования о применении «Новичка»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлениями нервно-паралитическим веществом «Новичок», стоило полиции графства Уилтшир 10 млн фунтов стерлингов ($12,8 млн), сообщает The Guardian. В расследовании были задействованы представители 40 различных ведомств. Расходы на привлечение офицеров из других подразделений превысили 7 млн фунтов. В них не включены затраты на привлечение к расследованию лондонской полиции. Еще 1,3 млн фунтов пришлось на сверхурочные, которые были выплачены полицейским графства Уилтшир. Транспортные расходы, в том числе замена ряда транспортных средств, составили 347 000 фунтов.

Полиция Уилтшира рассчитывает, что эти расходы ей будут компенсированы британским правительством. Частично это уже произошло. «Правительство взяло на себя расходы в 4,1 млн фунтов, связанные с нападением на Сергея и Юлию Скрипаль. Я ожидаю, что все расходы, связанные с этими беспрецедентными инцидентами, будут полностью удовлетворены правительством», – заявил комиссар полиции Уилтшира и Суиндона Ангус Макферсон.

В начале марта в Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» с подачи российских властей. Москва отрицает свою причастность и подчеркивает, что доказательства британская сторона до сих пор не обнародовала. В мае Скрипали были выписаны из больницы.

В начале июля с аналогичными симптомами в больницу доставили двух жителей Эймсбери – Чарли Роули и Дон Стерджес, спасти которую не удалось.

Выбор редактора
Политика
Новости

Генпрокуратура отчиталась об отставках коррумпированных чиновников

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В первом полугодии 2018 г. из-за нарушения антикоррупционных норм в России было уволено 477 чиновников в связи с утратой доверия. За аналогичный период прошлого года своих постов из-за коррупционной составляющей лишились 377 должностных лиц. Об этом сообщила Генпрокуратура в отчете о результатах работы по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства. К дисциплинарной ответственности было привлечено около 30 700 должностных лиц.

Генпрокуратура обращает внимание на снижение выявленных нарушений в ходе проверок в федеральных и местных органах власти со 161 100 до 139 500 в первой половине 2018 г. Это связывается с проведенной ранее работой прокурорского реагирования.

Большинство нарушений касаются неисполнения государственными и муниципальными служащими обязанностей, отказа от выявления конфликта интересов и несоблюдения требований закона о контроле за расходами. Также коррупционные нарушения допускаются при госзакупках, распоряжении бюджетными средствами и госимуществом.

Выбор редактора
Политика
Новости

Госдепартамент назвал целью санкций побуждение России к «лучшему поведению»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США вводят санкции против России, чтобы изменить политику ее правительства и тем самым улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт в ходе регулярного брифинга.

«Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством и признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес», – отметила Нойерт. Она подчеркнула, что Россия и США являются крупными державами. Вашингтон вынужден общаться с правительствами других стран «и санкции – это способ, которым мы можем попытаться поощрять лучшее поведение со стороны правительства», – заявила представитель госдепартамента.

Ранее внешнеполитическое ведомство США анонсировало введение против России новых санкций, которые могут вступить в силу примерно 22 августа. Вашингтон считает Москву причастной к организации покушения на жизни экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В ответ на объявление о готовящихся новых санкциях против России представитель МИДа Мария Захарова заявила, что разговор с Россией с позиции силы и ультиматумов бесполезен и не имеет перспектив. В случае введения новых санкций Москва пообещала Вашингтону зеркальный ответ.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Лисин ответил анекдотом на «список Белоусова»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Владелец НЛМК Владимир Лисин ответил анекдотом на просьбу «Ведомостей» прокомментировать предложение помощника президента России Андрея Белоусова изъять у 14 горно-металлургических и химических компаний дополнительно более 500 млрд руб. на «майские указы».

Есть анекдот на эту тему, ответил Лисин: «Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Звери в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие - рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же заяц разорится. А он все меняет и меняет. Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к чему:

- Косой, меняешь?

- Меняю!

- Рубль на рубль двадцать?

- Да!

Обменялись, деньги настоящие. Медведь не понимает:

- Косой, а в чем бизнес-то?

- Ну видишь, беру рубль и меняю на рубль двадцать.

- Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность считал?

- Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!»

Лисин считает, что методика расчета дополнительных изъятий на основе сравнения рентабельности по EBITDA в разных отраслях и приведения ее к единому знаменателю, по сути, поощряет неэффективность.

В приложении к письму Белоусова (есть у «Ведомостей») говорится, что «дополнительные изъятия рассчитаны из логики приведения рентабельности по EBITDA горнодобывающих, металлургических, химических и нефтехимических компаний к средневзвешенной рентабельности по EBITDA в нефтегазовой отрасли» (22% в 2017 г.).

У НЛМК предлагается дополнительно изъять 20,89 млрд руб. Рентабельность предприятия указана как 26%.

Владелец НЛМК с помощью анекдота объяснил Путину проблемы бизнеса

Выбор редактора
Финансы
Новости

ВТБ вышел из капитала компании «Сафмар финансовые инвестиции»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

ВТБ, который ранее косвенно контролировал 15%-ную долю в «Сафмар Финансовые инвестиции», полностью вышел из капитала компании, следует из материалов центра раскрытия информации. Покупатель пакета, а также подробности сделки в материалах банка не раскрываются.

Одна из структур группы «Сафмар» - АО «Даглис» - 2 августа продала 15% в финансовом холдинге «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) за 10,2 млрд руб. В результате доля «Сафмара» в капитале финансовой компании снизится с 54,8% до 39,8%. Акции были предложены международным институциональным инвесторам за пределами США.

«Сафмар финансовые инвестиции» входит в группу «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева и объединяет следующие активы: 100% АО «ЛК "Европлан", 49% САО "ВСК" и 100% АО НПФ "Сафмар".

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото