Оператор «Северного потока – 2» подал в Дании заявку на альтернативный маршрут

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут для экспортного газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. Заявка направлена в Датское энергетическое агентство.
Альтернативный маршрут предусматривает, что участок газопровода длиной 175 км пройдет к северо-западу от датского острова Борнхольм, следует из пресс-релиза. В результате труба будет проложена через исключительную экономическую зону Дании, а не через ее территориальные воды. При этом в сообщении подчеркивается, что Nord Stream 2 AG не отказывается от первоначального маршрута, который проходит через территориальные воды Дании.
«Северный поток – 2» – проект нового экспортного газопровода мощностью 55 млрд куб. м. Он должен пройти через Балтийское море, соединив Россию и Германию. Оператор проекта – Nord Stream 2 AG – на 100% принадлежит «Газпрому». OMV вместе с французской Engie, британско-голландской Shell и немецкими Wintershall и Uniper подписали с российской газовой монополией соглашение о финансировании половины стоимости проекта.
Базовый сценарий предполагал, что новая труба повторит маршрут уже действующего «Северного потока – 1». Этот проект предполагал укладку трубы в исключительных экономических зонах (ИЭЗ) Швеции и Финляндии, а также в территориальных водах России, Германии и Дании. Все страны, кроме Дании, дали свои разрешения. Это вынудило компанию искать альтернативные маршруты для прокладки трубы. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран ранее допускал, что газопровод может сильнее отклониться от Борнхольма, чтобы избежать территориальных вод Дании.
Авто
Новости
Власти Москвы предложили фиксировать тарифы такси на время крупных мероприятий
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Власти Москвы предлагают обсудить возможность ввода фиксированных тарифов на услуги такси во время проведения крупных международных мероприятий, сообщил первый замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на международном евразийском форуме «Такси». Его слова передал ТАСС.
«Для такси-сообщества и таксомоторного бизнеса это регулирование назрело, – сказал Пронин. – Другие органы считают, что этого делать не нужно. Мне кажется, стоит думать о том, чтобы в будущем на моменты проведения подобного рода игр или больших массовых мероприятий вводить какие-либо ограничения в тарифной политике, либо их фиксирование, либо их какое-то утверждение».
Пронин отметил, что к такому выводу московские власти пришли по итогам чемпионата мира по футболу. Замруководителя транспортного департамента напомнил, что во время мундиаля в Москве были случаи завышения тарифов такси. «Были элементы обмана, мы на такие случаи молниеносно реагируем, осуществляемся проверки», – указал Пронин.
По данным Пронина, за время чемпионата услугами аккредитованных такси в Москве воспользовались свыше 300 000 человек. Всего аккредитацию получили 33 компании, содержащие парк из 5000 автомобилей не старше трех лет, в желтой цветовой гамме и без штрафов.
Шестью мячами в финале и победой сборной Франции В России сборная Франции во второй раз в своей истории выиграла титул чемпиона мира. В 1998 г. на домашнем чемпионате мира французы со счетом 3:0 разгромили бразильцев. 20 лет спустя они со счетом 4:2 победили сборную Хорватии. Счёт 4:2 не встречался в финалах ЧМ с 1966 г., когда сборная Англии победила сборную Германии в дополнительное время. В основное же время шесть или более мячей в финалах чемпионата не забивали с 1958 г., когда Бразилия разгромила Швецию со счетом 5:2
1/20
Frank Hoermann/SVEN SIMON/ТАСС
Успешным выступлением сборной России К началу домашнего чемпионата мира сборная России подошла абсолютным аутсайдером – командой с самым низким, 70-м местом в рейтинге FIFA среди всех 32-команд участниц. Но, показав осмысленную и вдохновенную игру, без помощи судей и фортуны, сборная России впервые в своей истории дошла до 1/4 финала, где лишь по пенальти уступила сборной Хорватии. «Наша задача не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов», – сказал после матча с хорватами главный тренер сборной Станислав Черчесов
2/20
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Открытой и дружеской атмосферой Такого количества иностранных болельщиков из самых разных стран Россия не видела никогда. Десятки тысяч колоритных перуанцев, мексиканцев, исландцев, шведов, страстные поклонники всех других сборных сообща создали в России настоящий всемирный праздник футбола. Оказалось, что и россияне могут бурно и с выдумкой, но беззлобно болеть и веселиться. И всегда готовы бескорыстно прийти на помощь незнакомцу, оказавшемуся в непривычной обстановке. Будем надеяться, что успешно проведённый ЧМ станет катализатором роста въездного и внутреннего туризма в России, и станет прививкой от ксенофобии, разжигаемой бульварными и ангажированными СМИ в разных странах
3/20
Toru Hanai/REUTERS
Фиаско фаворитов В России продолжило действовать «проклятье чемпионов»: на третьем мундиале подряд действующий чемпион мира не смог выйти из группы. Помимо Германии, на следующей стадии ЧМ остановились и многие другие фавориты: сборные Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии. Что родило злую шутку: «Россия – настолько нефутбольная страна, что даже команды-гранды разучились здесь играть в футбол»
4/20
Кадр из трансляции
Кокошниками В начале чемпионата мира сувенирные кокошники на головах российских болельщиц смотрелись лубочно, но чем больше красавиц в русском головном уборе выхватывали телекамеры на стадионах, тем популярнее они становились. А всемирную славу кокошникам принесла московская семья Гнатюков – муж, жена и племянник, – напялившие на себя женские головные уборы. И к концу ЧМ оказалось, что кокошники – новый модный тренд. Так что ждем их появления на улицах мегаполисов и на подиумах модных показов. Можно делать ставки, где они появятся раньше: в Шанхае, Токио, Москве или Париже?
5/20
Евгений Разумный / Ведомости
Женщинами, заболевшими футболом На матчах чемпионата мира россияне с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество болельщиц из самых разных стран. С удивлением – потому что в России столько женщин на футбол не ходит. А на чемпионате мира, по данным Ассоциации туроператоров России, женщины купили четверть всех билетов. Эффектные и темпераментные болельщицы с разных континентов сделали ещё более зажигательной атмосферу вокруг стадионов и на трибунах и украсили собой телетрансляции. И россиянки поддались этому порыву и тоже заболели футболом (чему способствовало и успешное выступление нашей сборной): трансляции матчей на время вытеснили Instagram, в женских чатах стали обсуждать результаты и правила игры, и, конечно, появился повод примерить бело-сине-красные наряды!
6/20
Gleb Garanich/REUTERS
Улыбающимися полицейскими Для тех немногих россиян, что имели счастье побывать на Олимпийских играх в Сочи и увидеть там улыбчивых полицейских в костюмах от Bosco, преображение российских стражей порядка во время ЧМ не было сюрпризом. Для всех же остальных улыбки на лицах полицейских стали откровением! Оказалось, что российские полицейские тоже могут быть добродушными, предупредительными и желающими помочь, а не напугать и показать свою власть. Вопрос, насколько долго существующая правоохранительная система позволит им оставаться такими
7/20
INSTAGRAM/GAGLIANONEBRUNA/REUTERS
Матчем между Россией и Испанией за выход в четвертьфинал Он вошел в тройку самых рейтинговых спортивных трансляций за 20 лет, матч смотрели даже балерины Большого театра
8/20
Kai Pfaffenbach /REUTERS
«Ногой Акинфеева» в матче Россия-Испания На фото вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбивает один из мячей в серии пенальти в матче с Испанией. Россия победила в серии пенальти и вышла в четвертьфинал ЧМ
9/20
Денис Абрамов/ТАСС
«Ноге Акинфеева» поставили памятник в селе Красном в Грачевском районе
10/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Празднующим гол Дзюбой Традиционно нападающий сборной России Артем Дзюба «отдавал честь» после забитого им гола. В матче с Саудовской Аравией Дзюба вышел на замену и почти сразу забил гол, после чего тренер российской сборной Станислав Черчесов выполнил воинское приветствие, поблагодарив Дзюбу за забитый мяч
11/20
Sergei Grits / AP
Лежащим на газоне игроком сборной Бразилии Неймаром За четыре игры сборной Неймар пролежал на газоне почти 14 минут, подсчитало издание RTS Sport
12/20
Кадр из трансляции
Большим количеством VIP-гостей на футбольных матчах На фото президент России Владимир Путин с президентом FIFA Джанни Инфантино и принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом
13/20
Евгений Разумный / Ведомости
Отсутствием агрессивных фанатов Пиво – непременный атрибут футбольных матчей; подавая заявку на проведение ЧМ, Россия обязалась изменить своё внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и на фан-фестах во время чемпионата. Конечно, мы опасались, что неограниченная продажа пива может привести к пьяным дебошам – особенно памятуя о беспорядках, которые случились два года назад на чемпионате Европы во Франции. Но с точки зрения безопасности ЧМ-2018 был организован прекрасно: правоохранители всех участвовавших стран отсекли от ЧМ болельщиков, замеченных в экстремизме, и остальные получили возможность наслаждаться международным праздником футбола и дружбы
14/20
Rebecca Blackwell / AP
Болельщиком из Камеруна, раскрашенным в цвета российского флага Его видели на многих матчах, в фан-зонах и на улицах города. Он стал талисманом российской сборной
15/20
Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
Граффити с изображением футболистов и тренеров На фото – граффити художников Артема Буржа и Ильи Иса «Ты просто космос, Стас» с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Участники группы HoodGraff закрашивают граффити, испорченное вандалами, после проигрыша сборной России в матче четвертьфинала
16/20
Andrew Couldridge/REUTERS
Убирающимися болельщиками и футболистами На фото болельщики сборной Японии убирают за собой после матча с Сенегалом. После того, как японская сборная вылетела с чемпионата, футболисты команды навели порядок в раздевалке и оставили записку, на которой по-русски написали «Спасибо»
17/20
Maxim Shemetov/REUTERS
Вслед за Японией порядок после матча с Хорватией навели и российские болельщики
18/20
Darren Staples / Reuters
Бескомпромиссной борьбой Всего один матч из 64 на ЧМ в России закончился со счетом 0:0. При этом в 14 матчах голы забивались в добавленное и дополнительное время - это новый рекорд чемпионатов мира
19/20
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Использованием системы видеоповторов Чемпионат мира в России стал первым в истории, на котором была применена система видеопросмотров нарушений на футбольном матче, получившая название VAR (video assistant referee). Не все поддержали внедрение новой системы, но футбол однозначно стал чище: в России были и назначенные после использования VAR пенальти, и отмененные. Горячим поклонником VAR оказался руководитель Группы технического анализа FIFA Карлос Алберто Паррейра (завоевывавший со сборной Бразилии золото ЧМ-70 как тренер по физподготовке и на ЧМ-94 как главный тренер). «Что совершенно точно делает этот чемпионат историческим и заставит его запомнить, так это использование VAR, - заявил Паррейра, отвечая на вопрос «Ведомостей». - VAR приносит честность в игру. И в этом его вклад. Поначалу все беспокоились и спорили, как этот будет работать. Но постепенно все успокоились, так как все видят, что это работает, игра стала честнее и чище. Нет сомнений, что у VAR большое будущее».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании в пятницу обратилась к инициаторам референдумов по повышению пенсионного возраста с просьбой «не плодить дальше одинаковые по сути вопросы», передает корреспондент «Ведомостей». Чем больше создается инициативных групп, тем меньше вероятность, что кто-то дойдет до референдума, напомнила Памфилова.
По ее словам, в 15 региональных избиркомов поступило 20 ходатайств от инициативных подгрупп о проведении референдума. Памфилова выразила надежду на то, что ЦИК в пятницу в последний раз рассматривает вопрос о пенсионном референдуме, и призвала не допустить девальвации самой идеи.
На заседании в пятницу ЦИК планирует одобритьдве заявки на референдум. Региональная подгруппа из Вологодской области предлагает вынести на всенародное голосование вопрос, который звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».
Подгруппа из Нижегородской области предлагает такой вопрос: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижению которого возникает право на назначение пенсии по старости?»
До этого, 8 августа, ЦИКодобрилвопросы для референдума сразу трех инициативных групп - из Москвы, Подмосковья и Алтайского края. Все они предлагают вынести на всенародное голосование вопрос о запрете на изменение возраста, который сейчас дает право выхода на пенсию.
Инициативная группа из Москвы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, предлагает такой вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».
В Подмосковье одним из инициаторов проведения референдума стал Общероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями. Эта группа хочет вынести вопрос «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».
Инициативная группа из Алтайского края предлагает вопрос, который с помощью ЦИК подготовила КПРФ (первую формулировку коммунистов Центризбирком признал не соответствующей законодательству): «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».
Инициативные группы, вопросы от которых одобрил ЦИК, еще должны получить регистрацию в региональном избиркоме и за два месяца провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек как минимум в 43 российских регионах. После этого они могут подать в Центризбирком документы на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации группа за 45 дней должна собрать не менее 2 млн подписей только в тех регионах, где зарегистрированы подгруппы. На один регион может приходиться не более 50 000 подписей.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Лефортовский суд Москвы продлил до 14 ноября срок содержания под стражей бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже (ст. 276 УК), передает «Интерфакс». Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как уголовное дело содержит материалы, составляющие гостайну. Цуркан грозит до 20 лет лишения свободы.
Цуркан в суде не признала вины. «Она считает, что это дело направлено на смещение ее с занимаемой должности», – ранее говорил ее адвокат Дмитрий Цуприк.
Топ-менеджера арестовали 19 июня. Ей инкриминируется сбор и разглашение гостайны спецслужбам других стран, в том числе Румынии.
Ранее источник «Ведомостей», близкий к российским спецслужбам, говорил, что подозрения в отношении Цуркан связаны с ее возможной работой на спецслужбы Румынии и других восточноевропейских стран НАТО. По информации источника, в деле имеется несколько эпизодов. 20 июня румынский МИД подтвердил наличие у Цуркан гражданства Румынии. РБК со ссылкой на источники писал, что Цуркан подозревают в передаче информации об обсуждаемых схемах поставок электроэнергии в районы Донбасса.
По информации одного из источников РБК, сотрудники ФСБ с подачи Службы внешней разведки (СВР) вели оперативную разработку топ-менеджера «Интер РАО» более года.
Кто шпионил в пользу России
Bildarchiv Austria
Полковник Генштаба австро-венгерской армии Альфред Редль передал России в 1908–1913 гг. много военных секретов империи. Разоблачен и застрелился в 1913 г.
1/10
ИТАР-ТАСС
Коммунист из Германии Рихард Зорге работал как немецкий журналист в Токио, передал в Москву информацию о времени нападения нацистов на СССР и направлениях главных ударов. В ноябре 1941 г. передал информацию о том, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило в критические дни Московской битвы перебросить с Дальнего Востока и из Забайкалья свежие дивизии, остановившие наступление нацистов
2/10
ИТАР-ТАСС
Сотрудник иностранного отдела ОГПУ Павел Судоплатов занимался разведывательной работой в Финляндии и Западной Европе. Уничтожил одного из лидеров украинских националистов Евгена Коновальца в Голландии в 1938 г., передав ему бомбу, замаскированную под коробку конфет
3/10
Польский еврей Леопольд Треппер – коммунист, один из руководителей советской резидентуры в оккупированной Европе во время Великой Отечественной войны
4/10
AP
Советский разведчик Рудольф Абель – один из руководителей агентурной сети в США – арестован из-за предательства одного из резидентов, затем обменян на Глиникском мосту в Западном Берлине на американского летчика Гэри Пауэрса
5/10
Фотохроника ТАСС
Зоя Воскресенская (по мужу Рыбкина) – детская поэтесса и разведчица – жена советского резидента в Финляндии Бориса Рыбкина. Занималась вербовкой и отправкой агентов в сопредельные страны, занималась разведывательной работой в Финляндии и Швеции под дипломатическим прикрытием. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны готовила диверсантов для отправки в тыл противника
6/10
Кадр из фильма «Майор "Вихрь"»; Александра Краснова / ТАСС
Разведгруппа Алексея Ботяна (на фото справа) зимой 1945 г. добыла секретные планы фашистов по уничтожению польского Кракова, если бы к нему подошла Красная Армия, и установила местонахождение склада взрывчатки. 18 января, в разгар наступления советских войск, группа «лейтенанта Алеши» ликвидировала склад и спасла город от уничтожения. Ботян, отметивший 10 февраля 2017 г. юбилей, стал прототипом литературного и киногероя - майора Вихря
7/10
Конон Молодый (псевдоним Гордон Лонсдейл) работал в Великобритании с 1951 г. и под видом канадского бизнесмена добывал ценные документы о военных и политических планах Великобритании. Раскрыт предателем в 1961 г., обменян в 1964 г. на арестованного британского шпиона Норберта Вина
8/10
MARK WILSON / АР
Олдрич Эймс – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ США, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. Выдавал военные и разведывательные секреты СССР и России, арестован ФБР в феврале 1994 г.
9/10
М. Стулов / Ведомости
Анна Чапман арестована летом 2010 г. в США за нелегальную работу на российскую разведку. Она признала себя виновной, затем в Вене была обменяна на двоих россиян, отбывавших срок за шпионаж. Тем же летом Владимир Путин после встречи с высланными разведчиками обещал, что теперь «у них будет интересная и яркая жизнь». Сейчас Чапман разрабатывает собственную линию одежды, ведет передачу на "Рен-ТВ" и занимается благотворительностью. В 2010–2015 гг. она входила в состав директоров «Фондсервисбанка», специализирующегося на обслуживании предприятий ОПК. В 2010 г. вошла в общественный совет «Молодой гвардии», сейчас в списке совета Чапман не значится
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Российская дочерняя компания Apple – «Эппл рус» – обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском против Шереметьевской таможни, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска – 146,1 млн руб. Пока суд оставил это дело без движения. RNS со ссылкой на пресс-службу таможни уточняет, что претензии «Эппл рус» касаются таможенных платежей за смарт-часы iWatch.
В тексте определения говорится, что российская «дочка» Apple оспаривает решение Шереметьевской таможни, принятое в апреле, и требует вернуть перечисленные регулятору платежи на 42,9 млн руб. Основные претензии Apple к таможне вызвали начисленные проценты – свыше 103 млн руб. С учетом уплаты госпошлины сумма исковых требований компании составила 146,1 млн руб.
Представитель таможни уточнил, что таможня «не имеет возможности прокомментировать доводы, положенные "Эппл рус" в основу своих требований», поскольку пока не получила копию иска от Apple. «Исходя из определения суда обжалуемое письмо содержит отказ таможенного органа о внесении изменений в 34 таможенные декларации в отношении электронных товаров «умные часы», – отметил собеседник RNS. По его словам, «дочка» американской компании оспаривает решение таможни, принятое в связи с «техническими ошибками, допущенными "Эппл рус" при подаче соответствующих заявлений». Он подчеркнул, что компания не подавала исправленную версию этих заявлений в таможню.
Ранее Apple уже подавала несколько исков в отношении Центрального таможенного управления и Шереметьевской таможни. Тогда компания требовала признать iWatch портативным устройством. Таможенные органы, в свою очередь, оформляли продукты Apple как наручные часы. В сентябре прошлого года Верховный суд поддержал Apple, признав ее устройство предназначенным для передачи данных.
Что умеют новые поколения смарт-часов
Hublot
К чемпионату мира по футболу 2018 г. Hublot, официальные часы и официальный хронометрист FIFA, создала на базе модуля смарт-часов TAG Heuer модель Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Часы в узнаваемом корпусе Hublot Big Bang в дополнение к уже существующим приложениям получили футбольные. Например, устройство поддерживает технологию автоматической фиксации гола — если мяч пересекает ворота, то корпус устройства начинает вибрировать, на дисплее появляется надпись «Гол!»
1/10
Hublot
Болельщики смогут выбрать часы с ремешком цвета флага сборной своей страны и менять дизайн циферблата – с нейтрального на в цветах национального флага. Стоимость Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia составит $5200. Для судей эти же часы выпущены на специальной манжете (на фото), а также дополненными системой подключения к системам определения голов и видеоконтроля нарушений
2/10
Casio
На часовой выставке в Базеле в марте этого года Casio представила новую версию смарт-часов WSD-F20 в линейке ProTrek для активного отдыха. У модели WSD-F20SC тот же функционал, что и у остальных часов WSD-F20, но другой ремешок - из полиуретана и тонкого полимера, что делает его более прочным и износостойким. Часы на операционной платформе Google могут взаимодействовать с устройствами на базе Android 4.4+ (кроме версии Go) или iOS 9.3+. Модель с комбинированным браслетом выйдет ограниченным тиражом
3/10
Casio
Одна из самых интересных функций модели WSD-F20 - поддержка офлайн-карт. Это позволяет загрузить необходимую карту местности заранее, чтобы потом не заблудиться, если пропадет связь
4/10
Frederique Constant
Последняя разработка Frederique Constant объединяет три технологии: мануфактурный часовой механизм с автоподзаводом, функции смарт-часов и функцию анализа параметров механического калибра. Внешне модель Frederique Constant Hybrid Manufacture выглядит как классические наручные часы: циферблат с часовой, минутной и секундной стрелками, а также мини-циферблат с указателем даты
5/10
Frederique Constant
Смарт-приложение Frederique Constant Hybrid Manufacture отслеживает активность, мониторит фазы сна, контролирует параметры часовой механики и т. д., а затем (с помощью кнопки, расположенной с левой стороны корпуса), связывается по Bluetooth с приложением, которое отображает данные на смартфоне или компьютере
6/10
Apple
Часы Apple Watch третьей серии вышли в сентябре 2017 г. Приложения на этих часах будут работать быстрее, чем на предыдущих моделях, они будут оснащены барометрическим высотометром, станут более влагоустойчивыми, обещал производитель
7/10
Apple
Главным отличием Series 3 считается встроенная виртуальная sim-карта Apple, которая позволяет им работать в сетях LTE отдельно от iPhone: например, владелец сможет принимать звонки и читать сообщения мессенджеров, даже находясь вдалеке от аппарата. Начальная цена на такие часы составляет 24 490 pyб. (цена в России по данным сайта производителя), в комплекте с ремешком Hermes (на фото) - от 90 000 руб.
8/10
Samsung
Последняя модель Samsung - часы Gear S3 frontier, выпущенные в конце 2016 г. Устройство снабжено всегда активным циферблатом, в базовом режиме выглядящим как обычные наручные часы, а при переключении отражает дополнительные данные (например, показания шагомера или секундомера)
9/10
Samsung
Управлять уведомлениями, регулировать громкость и отвечать на звонки можно, вращая безель в левую или правую сторону. Цена модели - 24 990 руб.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в пятницу, 10 августа, отменила каждый шестой рейс – всего около 400 рейсов по всей Европе из-за масштабной забастовки пилотов, передает RTE. Забастовка повлияла на авиасообщение в таких странах, как Ирландия, Швеция, Бельгия, Нидерланды и Германия. Представитель компании заявил, что из-за акции протеста пострадает более 55 000 клиентов Ryanair. Пассажирам отмененных или задержанных рейсов компания предлагает возместить стоимость билетов, предоставить билет на следующий рейс или изменить маршрут.
Забастовка пилотов стала самой масштабной протестной акцией в истории авиакомпании. Она началась утром в пятницу и продлится 24 часа.
Пилоты авиакомпании недовольны условиями труда, в частности размером зарплаты. Ранее руководитель профсоюза пилотов Cockpit Мартин Лохер заявил, что Ryanair не пытается достичь соглашения с членами экипажей. Переговоры о повышении зарплат профсоюз ведет с руководством лоукостера уже полгода. К каким-либо договоренностям стороны еще не пришли. При обсуждении проблемы с руководством Ryanair ориентируется на тарифные условия туроператора TUI, который, так же как и авиакомпания, использует Boeing 737.
В Ryanair проведение забастовки считают необоснованным. «У наших пилотов из Германии прекрасные условия работы. Их годовая зарплата достигает 190 000 евро помимо бонусов, а в начале года им подняли зарплаты на 20%. Пилоты Ryanair получают минимум на 30% больше, чем в Eurowings, и на 20% больше, чем в Norwegian», – пояснял ранее директор компании по маркетингу Кенни Джейкобс.
Сейчас Ryanair осуществляет полеты более чем по 1800 маршрутам в 215 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом финансовом году компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк состоит из 400 самолетов Boeing 737-800. По данным Bloomberg, с начала года акции лоукостера подешевели на 10%. Капитализация компании оценивается в 15,5 млрд евро. По оценке Bloomberg, Ryanair остается самой дорогой европейской авиакомпанией.
Как авиакомпании компенсируют пассажирам задержки рейсов
Андрей Махонин / Ведомости
В случае нерегулярности полетов (задержки или отмены рейсов), замены воздушного судна или других непредвиденных обстоятельств при ожидании отправления рейса более двух часов пассажирам предоставляется право бесплатно сделать два телефонных звонка или отправить два сообщения по факсу или электронной почте
1/6
Андрей Гордеев / Ведомости
Пассажирам (независимо от статуса и класса обслуживания), зарегистрированным на рейс, предоставляется питание при задержке вылета на 4 часа и более от назначенного времени по расписанию. Время для определения вида питания (завтрак, обед или ужин) – местное
2/6
Андрей Махонин / Ведомости
Напитки предоставляются пассажирам при задержке вылета на 2 часа и более
3/6
Евгений Разумный / Ведомости
При задержке рейса на 6 часов и более ночью или на 8 часов и более днем от назначенного по расписанию времени пассажирам, зарегистрированным на рейс, предоставляется гостиница с обеспечением питания за счет авиакомпании, а также транспорт до места размещения и обратно
4/6
Евгений Разумный / Ведомости
Если срывается стыковка в одном билете, то авиакомпания должна поменять билеты на следующий рейс и если нужно – накормить и оплатить размещение в гостинице
5/6
Евгений Егоров / Ведомости
Если в гостиницах города по какой-нибудь причине авиакомпания не может разместить за свой счет, то пассажир имеет право оплатить пребывание в номере и затем подать документы на компенсацию с авиакомпании
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Центризбирком (ЦИК) планирует одобрить еще две заявки на проведение референдума о повышении пенсионного возраста, следует из проектов решений, подготовленных к сегодняшнему заседанию.
Региональная подгруппа инициативной группы, подавшей 8 августа ходатайство о регистрации в избирком Вологодской области, сформулировала вопрос следующим образом: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?» Блогер и индивидуальный предприниматель из Вологодской области Сергей Михайлов говорит, что их инициативная подгруппа состоит «из разных слоев населения» и готова объединяться с другими инициативами. «Мы не видим в этом деле политической подоплеки и действуем исключительно в своих интересах», заявил он.
Подгруппа, подавшая 7 августа заявку в избирком Нижегородской области, предлагает следующую формулировку: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?» Эту подгруппу возглавил директор нижегородского музея трезвости Алексей Якимов. По его словам, в ней не участвуют партии и инициаторы готовы к самому широкому сотрудничеству.
Обе формулировки соответствуют требованиям законодательства, считает ЦИК.
Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась к инициаторам референдумов с просьбой «не плодить дальше одинаковые по сути вопросы». Чем больше групп, тем меньше вероятность, что кто-то дойдет до референдума, напомнила она. По словам Памфиловой, в 15 региональных избиркомов поступило 20 ходатайств от инициативных подгрупп. Она надеется, что ЦИК в последний раз рассматривает вопрос о пенсионном референдуме, и призвала не допустить девальвации самой инициативы.
ЦИК в среду одобрил вопросы трех первых инициативных групп. Все они предлагают спросить у россиян, поддерживают ли они запланированное властями повышение пенсионного возраста. Первая инициативная группа – из Москвы под руководством кандидата в мэры от «Справедливой России» Ильи Свиридова. Вторая – из Подмосковья, ее возглавляют активисты из Всероссийского объединения организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Третья – из Алтайского края, там свою инициативную группу собрала КПРФ.
Теперь инициаторы референдума в течение двух месяцев должны провести собрания новых инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек более чем в половине российских регионов (т. е. минимум в 43). Если это удастся, то можно подать в ЦИК документ на регистрацию общероссийской группы для проведения референдума. После регистрации у общероссийской инициативной группы есть 45 дней для сбора не менее 2 млн подписей. Причем собирать их нужно только в тех регионах, где были зарегистрированы подгруппы, и на один регион может приходиться не более 50 000 подписей.
Поскольку в одном регионе может быть зарегистрирована только одна из групп референдума, предлагающих схожие вопросы по одной теме, конкуренция групп может сорвать проведение референдума.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Предприятие ракетно-космической отрасли НПО им. Лавочкина, экс-гендиректор которого был задержан по делу о мошенничестве, возглавил Владимир Колмыков. О назначении сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter. До этого Колмыков руководил оборонно-промышленным Красноярским машиностроительным заводом («Красмаш»).
В начале августа совет директоров НПО досрочно отправил в отставку гендиректора предприятия Сергея Лемешевского. Лемешевский обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и является фигурантом дела о хищении более 330 млн руб. у «Роскосмоса». Суд оставил его под стражей до 13 августа. Лемешевскому предъявлены обвинения в заключении фиктивных договоров с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Компания, по версии следователей, должна была оказывать юридические услуги, но в действительности этого не делала. Эти функции были возложены на сотрудников юридического отдела НПО.
Кроме Лемешевского по делу о мошенничестве проходят руководитель дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова, а также председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков. Все они арестованы. Лемешевский и другие фигуранты своей вины не признают.
НПО им. Лавочкина является ведущим разработчиком лунной программы России, которая начнется с 2021 г., а также партнером европейских предприятий по проекту освоения Марса «Экзомарс» (2020 г.), в рамках которого «Роскосмос» разрабатывает посадочный модуль, отмечает Рогозин.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Застройщики жилья Московского региона совокупно заработали за семь месяцев текущего года 554,8 млрд руб., говорится в исследовании компании ЦИАН. Эксперты компании проанализировали выписки из ЕГРН в 2018 г. по субрынкам столичного региона.
Согласно этим выпискам выручка столичных девелоперов составила 410,3 млрд руб. с учетом данных по новой Москве – на застройщиков этого района пришлось 78,8 млрд руб. выручки. Подмосковные девелоперы заработали 144,5 млрд руб.
В течение года пик доходов строителей жилья Московского региона пришелся на апрель. Тогда, к примеру, столичные девелоперы (в старых границах) заработали 49 млрд руб., что на 13% больше, чем в предшествующем марте (42,7 млрд руб.), и на 4% больше, чем в мае (47 млрд руб.). В апреле – мае столичные девелоперы демонстрировали рекордные объемы продаж, которые больше не были достигнуты в течение года. Так, по итогам анализа выписок ЕГРН в апреле в старых границах Москвы было заключено 4243 сделки с новостройками, в мае – 4175 сделок. Во все другие месяцы года количество заключенных сделок с новостройками в Москве не превышало границу в 4000.
Также эксперты ЦИАНа отмечают, что в новой Москве в июле текущего года зафиксировано рекордное количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) с момента присоединения новых территорий – 2590 сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель продаж вырос в 2 раза и на 26% по сравнению с июнем 2018 г.
Больше всего (на 30%) в новой Москве продажи увеличили компании ГК «А101» в ЖК «Испанские кварталы» и «Скандинавия», а также «Самолет девелопмент», который вывел к продаже в конце июня квартиры в ЖК «Остафьево».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Турецкая лира утром в пятницу, 10 августа, упала к доллару почти на 13% до исторического минимума – ниже шести лир за доллар, но потом отскочила в область 5,9 лиры за доллар, сообщает CNBC. Еще в апреле за доллар давали лишь четыре лиры, отмечает агентство.
Накануне вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подобные колебания не должны беспокоить народ. «Против нас ведутся разные кампании – не обращайте на них внимания. Не забывайте: с ними доллар, а с нами – наш народ и наш бог», – цитирует агентство заявление Эрдогана.
Непосредственной причиной обвала лиры стал неуспех миссии турецкой делегации, посетившей США в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Брансон был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота в 2016 г.
Помимо этого Financial Times написала о растущем беспокойстве ЕЦБ об устойчивости европейских банков со связями с Турцией. Также инвесторов беспокоит растущая инфляция и возможная утрата независимости ЦБ Турции, который не спешит поднимать ставки.
В начале августа минфин США ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом Брансона. Весной президент США Дональд Трамп обещал «масштабные санкции» против Турции в связи с этим делом.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Владимир Путин согласился с необходимостью проработать предложение своего помощника Андрея Белоусова об изъятии полутриллиона рублей сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний на исполнение майских указов, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Письмо Белоусова было и действительно на нем стоит виза президента «Согласен» – в этом плане все сообщения СМИ абсолютно верные, сказал Песков. «Действительно была высказана такая экспертная точка зрения», – добавил представитель Кремля, отметив, что письмо Белоусова было «для служебного пользования».
«Но что очень важно отметить – на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний», – подчеркнул Песков. «Поэтому экспертные точки зрения есть и они в экспертном режиме будут прорабатываются», – резюмировал Песков.
В четверг стало известно о том, что Белоусов в письме Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,7 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». В список компаний, которым помощник Путина предлагает увеличить налоговую нагрузку, попали 14 юрлиц. В частности, это НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур». Полученными деньгами Белоусов предлагает покрыть расходы на исполнение майских указов президента.
Путин пока не планирует встречаться с бизнесом, который может затронуть предложение Белоусова, сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей». «Нет, пока нет таких встреч в графике, потому что президент пока не давал согласия на какие-либо решения. Президент дал согласие на то, чтобы этот вопрос был экспертно проработан в правительстве», – уточнил он.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы крупнейших российских компаний, раскритиковал идею Белоусова. По мнению организации, инициатива не приведет к повышению конкурентоспособности российской экономики, а изъятие сверхдоходов у бизнеса обернется массовым уходом инвесторов с российского рынка, а также накажет наиболее успешные российские компании.
Вопросы у РСПП возникли и к методике расчета «объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет». Союз считает некорректным решение сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. При расчете налоговой нагрузки, по мнению РСПП, нужно исключить результаты деятельности зарубежных активов и учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к сверхдоходам. Наконец, указывает РСПП, приведенные Белоусовым данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью.
Финансы
Новости
ЦБ оценил дыру в капитале банка «Советский» почти в 8 млрд рублей
ЦБ отозвал лицензию на банковскую деятельность у кредитной организации 3 июля. Причиной отзыва стало снижение значений всех нормативов достаточности капитала до уровня менее 2%, при этом сам капитал банка «Советский» оказался ниже минимального значения. С 2015 г. банк проходил процедуру санации. В конце июля этого года ЦБ подал в суд заявление о признании кредитной организации банкротом. Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивало объем депозитов на счетах банка в 37,17 млрд руб.
МВД 11 июля объявило в международный розыск экс-председателя совета директоров банка Станислава Митрушина. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест. По информации «Коммерсанта», Митрушину инкриминируется соучастие в хищении около 2 млрд руб.
На 1 июня 2018 г. банк «Советский» занимал 111-е место по величине активов в российской банковской системе.
Как в России уничтожают деньги
Андрей Гордеев / Ведомости
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных. В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
1/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На фото счетно-сортировальная машина, которая в соответствии со своим названием считает и сортирует банкноты на годные и ветхие
2/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На фото вакуумный манипулятор для перемещения пластиковых кассет с пачками банкнот. Одна кассета весит около 13 кг. В специальном помещении происходит подготовка банкнот к перевозке в инкассаторских машинах
3/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На фото показан процесс приема пачек банкнот кассовыми работниками с применением вакуумного манипулятора. В советское время изношенные банкноты гасили на специальном оборудовании – пробивали отверстия в геометрическом центре банкноты. Данные работы выполнялись в Центральном хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
4/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
5/15
Андрей Гордеев / Ведомости
В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом. После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
6/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На фото стационарная установка для измельчения ветхих погашенных банкнот. Процесс уничтожения партии пачек банкнот занимает около двух часов
7/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Ветхие банкноты, поступающие в учреждения Банка России для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина пересчитывает и одновременно проверяет платежеспособность банкнот с последующим уничтожением путем измельчения банкнот на мелкие фрагменты, не подлежащие восстановлению (бумажная обрезь)
8/15
Андрей Гордеев / Ведомости
В процессе пересчета банкнот счетно-сортировальная машина уничтожает ветхие банкноты, которые не могут находиться в обращении. В случае, когда машина не может определить платежеспособность банкноты, она отсортировывает данные банкноты в карман ручной доработки. Отсортированные банкноты передаются кассовому работнику для определения их платежеспособности и последующего уничтожения на специальном оборудовании
9/15
Андрей Гордеев / Ведомости
После гашения купюры также режут на специальных машинах
10/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
11/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
12/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
13/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов
14/15
Андрей Гордеев / Ведомости
Спрессованные брикеты бумажной обрези утилизируются как твердые бытовые отходы в соответствии с природоохранным законодательством