ОНФ попросил Мединского проверить эффективность управления имуществом в «Росгосцирке»
Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) написали письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой проверить эффективность управления имуществом в филиалах «Росгосцирка». Об этом говорится на сайте движения.
«Росгосцирк» попал в поле зрения экспертов проекта ОНФ «За честные закупки» после жалоб региональных активистов. «Мы уже обратились к... Мединскому с просьбой обратить внимание на примеры неэффективного и непрозрачного управления имуществом в филиалах федерального казенного предприятия "Росгосцирк", - приводятся в сообщении слова координатора проекта ОНФ "За честные закупки" депутата Госдумы Антона Гетты.
По мнению экспертов ОНФ, «Росгосцирк» сдает в аренду площади с нарушением законодательства. Площади сдавались без проведения установленных законодательством процедур передачи его в аренду через филиал «Росгосцирка» – дочернюю организацию «Цирк сервис», уточняется в сообщении. В соответствии с приказом «Росгосцирка» от 5 декабря 2016 г. «Цирк сервис» наделяется правом по организации и осуществлению всех услуг, направленных на привлечение зрителей и иных потребительских услуг в сфере культуры. Руководство региональных филиалов «Росгосцирка» должно обеспечивать доступ к помещениям сотрудникам «Цирк сервиса», а также сотрудникам компаний-подрядчиков, которых дочерняя компания будет привлекать. По мнению активистов ОНФ, руководство филиалов перестало быть «реальными хозяевами». Представители «Цирк сервиса» могут в любое время без соблюдения законодательства сдавать в аренду предпринимателям сотни квадратных метров площадей филиалов «Росгосцирка», считают в ОНФ.