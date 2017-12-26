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Екатерина Брызгалова
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Статья опубликована в № 4479 от 26.12.2017 под заголовком: «Кассир.ру» хочет попасть в цирк

«Кассир.ру» пожаловался в Генпрокуратуру на «Росгосцирк»

Компания недовольна монополией Kassy.ru на торговлю билетами в цирк

Крупный онлайн-продавец билетов на зрелищные мероприятия «Кассир.ру» (Kassir.ru) попросил Генпрокуратуру проверить федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» («Росгосцирк»), рассказал «Ведомостям» представитель компании. Заявление было направлено 12 декабря. «Ведомости» ознакомились с текстом документа. В нем «Кассир.ру» указывает, что «Росгосцирк» систематически заключает договоры на продажу билетов без проведения конкурса у единственного поставщика. Это может нарушать как закон о защите конкуренции, так и, возможно, нормы уголовного права о противодействии коррупции.

Нанятые «Кассир.ру» юристы из компании «Катков и партнеры» проанализировали 1100 закупок «Росгосцирка» с 2015 г. Выяснилось, что 957 из них проводились у единственного поставщика. В частности, услуги по продаже билетов на открытом конкурсе госпредприятие покупало только 15 раз. Но большая часть закупок была отменена, указывают заявители.

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