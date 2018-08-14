Совет директоров «Татнефти» рекомендовал полугодовые дивиденды

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Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в два этапа

В 2019 г. Минэкономразвития предлагает повысить тарифы на ЖКХ в два этапа. Об этом пишет РБК со ссылкой на предложения министерства, направленные в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Пресс-служба Минэкономразвития подтвердила, что такое письмо было отправлено.

По действующему закону тарифы индексируются раз в год – 1 июля, а на 1 января они не могут быть выше, чем на 31 декабря предыдущего года. Чиновники просят сделать исключение из-за предстоящего повышения НДС с 18 до 20%. Предложение министерства должно предотвратить «негативные тарифные последствия».

По предложению Минэкономразвития с 1 января тарифы должны повыситься на 1,7%. По подсчетам чиновников, именно так вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС. Тогда с 1 июля 2019 г. повышение может составить не 4%, а 2,4%. Министерство отмечает, что совокупный рост платы не превысит целевую инфляцию. В 2019 г., по прогнозам министерства, она может составить 4,3%.

Из-за повышения НДС расходы коммунального комплекса в 2019 г. могут вырасти на 16 млрд руб., отмечают в министерстве. Коммунальщики обязаны платить НДС уже с начала года, но не смогут сразу включить эти расходы в счет платы населению. Это менее 1% средств, которые он получит при дополнительной индексации с июля 2019 г., указывает Минэкономразвития.

В Минэнерго, Минстрое и ФАС заявили, что предложения сейчас прорабатываются. Окончательные позиции в ведомствах пока не сформированы. При этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в начале августа заявил, что население не стоит беспокоить «зря» тем, что повышение НДС отразится на тарифах ЖКХ, поскольку рост платы за эти услуги ограничен «вне зависимости от тарифа».

НДС будет повышен с 18 до 20% с 1 января 2019 г. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Минэкономразвития ранее предупреждало, что из-за рассинхронизации повышения НДС с повышением тарифов будет вынуждено заложить потери от повышения НДС в тариф.

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