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NYT узнала о возможном участии SpaceX в выкупе акций Tesla

Производитель космической техники SpaceX, основанный Илоном Маском, может помочь профинансировать потенциальную сделку, которая позволит Tesla получить непубличный статус. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В результате SpaceX может получить долю в производителе электромобилей.

Маск является гендиректором и контролирующим акционером SpaceX, а также основателем и руководителем Tesla. Обе компании не ответили на запрос издания о комментарии.

На прошлой неделе Маск написал в Twitter, что может превратить Tesla в частную компанию при выкупе акций по цене $420 за бумагу. Бизнесмен уточнял, что «финансирование обеспечено». Позже он сообщил о переговорах с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) о выкупе акций компании с биржи. По словам Маска, готовность выделить финансирование на эти цели выразил управляющий директор фонда.

Позже несколько акционеров Tesla подали иск в суд против бизнесмена. Истцы утверждали, что он, опубликовав эту информацию, вызвал резкие колебания курса акций, а также нарушил законодательство о ценных бумагах. Заявлением Маска заинтересовалась также комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заподозрил, что основатель Tesla таким образом мог манипулировать котировками компании, которые после его твитов выросли на 11%.

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