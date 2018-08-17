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NYT узнала о возможном участии SpaceX в выкупе акций Tesla

Ведомости
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Производитель космической техники SpaceX, основанный Илоном Маском, может помочь профинансировать потенциальную сделку, которая позволит Tesla получить непубличный статус. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В результате SpaceX может получить долю в производителе электромобилей.

Маск является гендиректором и контролирующим акционером SpaceX, а также основателем и руководителем Tesla. Обе компании не ответили на запрос издания о комментарии.

На прошлой неделе Маск написал в Twitter, что может превратить Tesla в частную компанию при выкупе акций по цене $420 за бумагу. Бизнесмен уточнял, что «финансирование обеспечено». Позже он сообщил о переговорах с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) о выкупе акций компании с биржи. По словам Маска, готовность выделить финансирование на эти цели выразил управляющий директор фонда.

Позже несколько акционеров Tesla подали иск в суд против бизнесмена. Истцы утверждали, что он, опубликовав эту информацию, вызвал резкие колебания курса акций, а также нарушил законодательство о ценных бумагах. Заявлением Маска заинтересовалась также комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Регулятор заподозрил, что основатель Tesla таким образом мог манипулировать котировками компании, которые после его твитов выросли на 11%.

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Политика
Новости

Мосгорсуд признал законным арест Удальцова

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным арест координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, сообщает «Интерфакс». «Постановление Мещанского суда в отношении Удальцова оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», — говорится в решении суда.

Ранее Мещанский суд признал Удальцова виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил наказание в виде 30 суток ареста. Причиной стала акция перед началом согласованного митинга на проспекте Сахарова 28 июля. В знак протеста оппозиционер начал сухую голодовку.

Защита координатора «Левого фронта» обжаловала арест. Адвокаты настаивали на отсутствии в действиях оппозиционера каких-либо противоправных действий.

«Если бы я что-то нарушал, ко мне бы подходили сотрудники и просили прекратить незаконные действия. Если бы я не прекратил, то они имели бы право меня задержать. Но ко мне ни разу никто не подошел и никаких претензий не предъявлял»,  сказал Удальцов в суде. Он добавил, что не намерен прекращать голодовку, несмотря на ухудшение здоровья. 

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Технологии
Новости

Министр спорта выступил за возвращение «Спорт FM» к прежнему формату вещания

Ведомости
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Радиостанция «Спорт FM», которая входит в «Европейскую медиагруппу» (ЕМГ), должна сохранить спортивный формат вещания. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков, передает «Интерфакс».

Колобков подчеркнул, что «Спорт FM» – это бренд и спортивное радио, которое всегда ассоциировалось с высоким профессионализмом, отличным освещением спортивных мероприятий, профессиональным комментированием. «Уверен, что радиостанция должны быть сохранена как спортивная. Нынешний формат радиостанции совсем не спортивный и точно не соответствует, например, моим музыкальным пристрастиям», – заявил Колобков. По его словам, надо поддерживать спортивные СМИ. «Нам сложно выполнять наши задачи без поддержки прессы», – объяснил министр.

Помимо «Спорт FM», в ЕМГ входит еще семь радиостанций: «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей» и «Новое радио». 100% ЕМГ принадлежит совладельцам Уральской горно-металлургической компании.

К руководству холдинга никаких предложений о финансировании и оказании какой-либо другой формы поддержки от министерства спорта не поступало, сказал «Ведомостям» представитель ЕМГ.

«Спорт FM» изменила формат вещания в среду, 15 августа. Теперь эфир на 80% состоит из музыки, а также исчезла аналитика. Изменение формата радиостанции было необходимо из-за финансовых проблем. Радиостанция была запущена в 2013 г. перед Олимпиадой-2014, однако до сих пор себя не окупила, говорил гендиректор ЕМГ Роман Емельянов.

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Финансы
Новости

Группа «Открытие» завершила объединение своих НПФ

Ведомости
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НПФ «Лукойл-гарант» сообщил о завершении присоединения к нему НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС». Их деятельность прекращена, а права и обязанности этих двух фондов полностью перешли к «Лукойл-гаранту», говорится в его сообщении (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Клиентам присоединенных фондов не требуется перезаключение договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении, отмечает НПФ «Лукойл-гарант». Они могут просто воспользоваться услугами объединенного фонда.

Объединенный НПФ «Открытия» – один из самых крупнейших в России, говорится в его сообщении. Совокупные активы фонда, по собственным данным, составляют 585,6 млрд руб. на 30 июня 2018 г.

Принадлежащие санируемому банку «ФК Открытие» три негосударственных пенсионных фонда объявили о намерении объединиться в январе 2018 г.: НПФ электроэнергетики и НПФ «РГС» планировали присоединиться к фонду «Лукойл-гарант». Тогда сообщалось, что объединенный фонд возглавит гендиректор НПФ «Лукойл-гарант» Денис Рудоманенко. По его словам, одна из основных задач, которая стоит перед новым НПФ, – реализовать концепцию универсального пенсионного фонда, диверсифицировать клиентскую базу за счет выстраивания взаимоотношений с предприятиями различных отраслей экономики, а также расширить предложение для розничных клиентов.

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Политика
Новости

Россия выразила США протест из-за ситуации с дипломатическими объектами

Ведомости
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Министерство иностранных дел России направило госдепартаменту ноту протеста из-за нарушений международного права в отношении российских дипломатических представительств и консульских учреждений, расположенных на территории США. На сайте МИДа опубликован текст ноты.

В начале сентября прошлого года американские власти предписали России закрыть генконсульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта являются государственной собственностью России и обладают дипломатическим иммунитетом, для третьего представительства Москва арендовала здание. В марте этого года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генконсульства России (здание было арендовано), а также резиденции генерального консула России (здание является госсобственностью России).

В документе говорится, что Вашингтон нарушил дипломатические иммунитеты и неприкосновенность российских представительств. Российские дипломатические объекты были закрыты с нарушением международных норм. Сотрудники представительств и члены их семей не имели возможности «в разумные сроки» забрать принадлежащее им имущество. В зданиях дипмиссии осталось имущество, принадлежащее МИДу, архивы документов. Российский МИД требует от госдепартамента обеспечить доступ сотрудникам дипломатических объектов к их личным вещам.

Помимо этого МИД просит предоставить информацию о текущем состоянии объектов, предметов их внутренней обстановки и интерьера; список лиц с указанием имен, должностей и целей посещения зданий, а также информацию об использовании части помещений постоянного представительства России при ООН. Вывод о том, что помещения кем-то используются, сделан на основании поступающих счетов за водо- и электроснабжение.

По мнению министерства, ситуация выходит далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивает интересы всего международного сообщества. К проблеме было привлечено внимание ООН, отметили в МИДе. «Генсекретарю организации 18 мая передано соответствующее сообщение Российской Федерации для подготовки доклада 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - уточнили в ведомстве.

Ранее МИД называл действия властей США в отношении российских диппредставительств враждебным актом. Москва требовала от Вашингтона вернуть отобранные объекты.

Как выглядит новое здание консульства США в Москве

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Бизнес
Новости

ВТБ получил в залог товарные знаки «М.видео» и «Эльдорадо»

Ведомости
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ВТБ получил в залог по кредитному соглашению товарные знаки ритейлеров «М.видео» и «Эльдорадо». Об этом говорится в сообщении «М.видео». Срок обеспечения - до даты погашения кредита, но не позднее 28 апреля 2028 г.

«М.видео» объявила о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. у своего акционера - группы «Сафмар» Михаила Гуцериева - в марте. Сделка была закрыта в апреле. Ее профинансировал ритейлер за счет своих средств и кредита ВТБ. Лимит кредитного соглашения с ВТБ - 45,521 млрд руб., ставка по кредиту - 8,5% годовых.

Продавец бытовой техники получил кредит на условиях залога товарных знаков и 100% долей «М.видео менеджмент», операционной «дочки» «М.видео», которая купила 100% долей «Эльдорадо» и привлекала кредит ВТБ. Договор залога долей стороны подписали в апреле.

Группа «М.видео – Эльдорадо» на конец июня объединяла 840 магазинов (429 «М.видео» и 411 «Эльдорадо»). Годовая выручка компании – 360 млрд руб. (с НДС). Юридическое объединение «М.видео менеджмент» и «Эльдорадо» завершится до конца I квартала 2019 г. «Сафмар» владеет 57,7% «М.видео», остальные акции – в свободном обращении на Московской бирже.

Политика
Новости

Трамп хочет ограничить доступ к секретным сведениям из-за «российского дела»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп планирует отозвать у некоторых американских официальных лиц допуск к секретной информации. Речь идет о чиновниках, которые либо были причастны к расследованию дела о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г., либо критиковали работу главы государства, пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

О желании ужесточить доступ к секретной информации Трамп рассказал своим советникам. По информации The Washington Post, доступа будут лишены бывшие руководители американских спецслужб, перечисленные в специальном списке Белого дома. По словам источников издания, в администрации президента США могут пересмотреть список.

Трамп считает, что он занял «сильную и решительную» позицию по отношению к бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, пишет издание. Когда президент США видит Бреннана по телевизору, он демонстрирует глубокое презрение к нему. По мнению источников, приближенных к президенту, поведение Трампа на фоне продолжающегося расследования спецпрокурора Роберта Мюллера остается «импульсивным и непредсказуемым».

Как отмечает издание, за последние 19 месяцев Трамп уволил или пригрозил принять меры против 10 нынешних и бывших чиновников, связанных с расследованием «российского дела», которое он характеризует как «охоту на ведьм».

Трамп неоднократно призывал генпрокурора США Джеффа Сессионса и других должностных лиц прекратить расследование дела под руководством Мюллера. Команда спецпрокурора пытается доказать наличие сговора между Москвой и членами избирательной кампании Трампа в 2016 г.

Трамп лишил Бреннана доступа к секретной информации 16 августа. Экс-директор ЦРУ назвал данное решение политически мотивированным злоупотреблением властью. По его мнению, таким образом Трамп пытается отомстить за критику в адрес администрации США. Бреннан 14 августа напрямую обратился к Трампу - он написал в Twitter: «Поразительно, как часто вы не проявляете в своем поведении даже минимальных признаков порядочности, цивилизованного обращения и добросовестности. Похоже, что вы так никогда и не поймете, что это такое - быть президентом, как и того, что нужно для того, чтобы быть хорошим, порядочным, честным человеком. Как огорчительно, как опасно для нашей нации».

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Недвижимость
Новости

Против основателя «Донстроя» возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты

Ведомости
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В отношении гендиректора ООО «Горн девелопмент» Максима Блажко (сооснователь компании «Донстрой») возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам компании на сумму около 50 млн руб. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дело в отношении Блажко возбуждено 15 августа постановлением следователя СК после прокурорской проверки. По данным следствия, Блажко в период с начала текущего года умышленно решил полностью не выплачивать зарплату 215 сотрудникам компании, сообщает агентство «Москва».

Однако задолжал бизнесмен не только сотрудникам своей компании. Ранее «Ведомости» сообщали, что арбитраж Москвы по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) постановил продать с торгов фирмы – владельцы ЖК «Нескучный Home & Spa», который строит компания Блажко Gorn Development. Компании Блажко задолжали ВЭБу более 7,6 млрд руб. Общие претензии банка к бизнесмену сейчас превышают 12 млрд руб.

Ранее Блажко также имел проблемы с правоохранительными органами. Осенью 2017 г. Басманный суд отправил его под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями. Однако через месяц Мосгорсуд признал решение незаконным, и Блажко отпустили на свободу.

Как сообщали «Ведомости», бизнесмен взял кредит в Сбербанке на $275 млн с обязательством выплачивать 80% дохода от арендной платы за ТЦ «Щука» в счет погашения долга. Однако эти деньги он распорядился переводить на счета в других банках. Впоследствии кипрская компания Riverstretch Trading & Investments перекупила долговые обязательства. В настоящий момент Блажко заключил мировое соглашение с компанией, передав ей ТЦ «Щука».

Недвижимость
Новости

Минстрой назвал число официально зарегистрированных обманутых дольщиков в России

Ведомости
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В России более 34 000 граждан включены в реестр обманутых дольщиков, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании с руководителями Уральских регионов в Тюмени, передает «РИА Новости».

По словам Якушева, по итогам полугодия в стране насчитывается 880 проблемных объектов, по которым заключено 90 617 договоров долевого участия (ДДУ). «34 085 граждан, которые пострадали от застройщиков и внесены в федеральный реестр пострадавших», – сказал Якушев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, наиболее остро из регионов Урала вопрос с обманутыми дольщиками стоит в Челябинской и Свердловской областях, где сосредоточено 83% проблемных строек. В 17 субъектах России обманутых дольщиков нет, отметил министр.

Он также отметил, в первом полугодии был исключен из списка проблемных 21 объект. До конца года планируется восстановить права граждан по 37 объектам.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко заявил, что общее количество российских семей, которых коснулась проблема нарушений прав граждан при долевом строительстве, составляет около 200 000. В это число входят не только дольщики, числящиеся в реестре Минстроя, но и дольщики, застройщики домов которых признаны банкротами.

Также портал Единого реестра застройщиков опубликовал данные, согласно которым в России насчитывается более 13 млн кв. м жилищного строительства, вызывающего опасения дольщиков.

Политика
Новости

Песков прокомментировал план Белоусова обсудить с компаниями изъятие 500 млрд рублей

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал в пятницу журналистам, что не знает о планах помощника президента Андрея Белоусова провести совещание с компаниями, у которых предложено изъять свыше 500 млрд руб. доходов. «Мне об этом ничего не известно», – сказал представитель Кремля.

В то же время Песков приветствовал такое намерение Белоусова: «Даже если так, то это нормально, это же диалог. Это обсуждение вопроса. Вы знаете, что каких-либо решений на этот счет не принималось, решено проработать этот вопрос, и, конечно, прорабатывать вопрос без диалога с компаниями было бы нелогично».

Ранее Белоусов предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний 513,66 млрд руб. сверхдоходов, которые те получили из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры». Соответствующее письмо он направил президенту России Владимиру Путину. «Целесообразно создать механизм, позволяющий изымать у сырьевых экспортеров часть дополнительных доходов, которые они получают от ослабления рубля – то есть изменения не зависящих от них макроэкономических факторов – и роста мировых цен на их продукцию», – объяснил Белоусов. «Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: «делиться надо», – добавил он.

Эта инициатива подверглась критике. Предложение мало коррелирует с обещаниями власти не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, отметил владелец НЛМК и президент «Русской стали» Владимир Лисин. Идея Белоусова может привести к массовому уходу инвесторов с российского рынка и лишает компании стимулов развиваться, сообщил Российский союз промышленников и предпринимателей.

В четверг стало известно, что Белоусов хочет лично встретиться с руководителями металлургических, горнодобывающих и химических компаний, у которых он предложил изъять свыше 500 млрд руб. доходов. Встреча назначена на 24 августа.

Владелец НЛМК с помощью анекдота объяснил Путину проблемы бизнеса

Политика
Новости

СКР начал проверку из-за обнаруженных в заброшенном отделении ФМС документов

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту обнаружения на юго-западе Москвы в здании бывшего отделения Федеральной миграционный службы (ФМС) служебной документации. Об этом говорится в канале СКР в TamTam. Московские следователи пытаются установить происхождение брошенных в здании документов – заграничных паспортов, различных архивных документов и бланков, связанных с выдачей разрешений на временное проживание в стране.

Управление МВД по Москве также начало проверку по факту обнаружения служебной документации. Об этом говорится на сайте столичного главка полиции. «По результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности, а материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», – уточнили в МВД.

Ранее блогер Лана Сатор выложила в Instagram фото заброшенных документов. «Кубометры оставленных документов – заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учета малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое», – говорится в подписи к фото.

Девушка рассказала «Варламов.ру», что в здание она попала через открытое окно. Позже она сообщила в Instagram, что ночью полицейские «оперативно вывезли все документы из заброшенного здания и опечатали двери».

Недвижимость
Новости

Квартиры для 2500 дольщиков Urban Group достроят до конца года

Ведомости
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В четырех жилых проектах обанкротившейся компании Urban Group начались работы по подготовке стройплощадок - всего до конца 2018 г. будут достроены дома для 2500 дольщиков. Об этом говорится в сообщении госкомпании «Дом.рф».

Сейчас работы на стройплощадках начались в ЖК «Видный город», «Солнечная система» и «Митино О2». Также сегодня рабочие вышли на площадку ЖК «Опалиха О3». Первый из незавершенных домов (под номером 7) в этом комплексе планируется сдать в текущем году. Степень готовности дома составляет 95%. Квартиры в доме проданы около 600 дольщиков.

Также в этом году будет достроен дом номер 5 в ЖК «Солнечная система» (около 1100 дольщиков), дом номер 7 в ЖК «Видный город» (около 400 дольщиков) и дом номер 6 в ЖК «Митино О2» (около 400 дольщиков).

Всего в проектах проектах Urban Group заключено 19 469 договоров долевого участия. Согласно утвержденной Правительством РФ «дорожной карте», все дома проблемного застройщика будут достроены к началу 2023 г.

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