«Черкизово» оценило убытки от вспышки птичьего гриппа
Группа «Черкизово», на заводе которой был обнаружен высокопатогенный грипп птиц, оценила убытки от его распространения. Предприятие было застраховано и убытки, по оценкам «Черкизово», не превысят 100 млн руб., говорится в сообщении компании.
Один из лидеров птицеводческого рынка столкнулся со вспышкой птичьего гриппа в конце июня. Вирус был обнаружен в центре родительского стада Васильевской птицефабрики группы «Черкизово». «Очаг заболевания был локализован на изолированной производственной площадке и не затронул производственную систему компании», - указывалось в сообщении компании.
Заболевание, охватившее птицефабрики в ряде областей центральной части страны и Поволжья, затронуло группу «Дамате». В июле птичий грипп был также выявлен на площадке «Евродона» в Ростовской области. Эта компания в течение последних лет пережила три вспышки птичьего гриппа.
В результате ввоз российского мяса птицы и яиц временно частично запретили Саудовская Аравия, Белоруссия, Казахстан, а также страны Евросоюза.
Вирус птичьего гриппа поражает пищеварительную, респираторную систему и большую часть внутренних органов птицы, уточняется в памятке Россельхознадзора. Есть случаи инфицирования людей вирусами птичьего гриппа. В связи с этим пострадавшим предприятиям приходится уничтожать поголовье зараженных птиц.