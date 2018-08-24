Бизнес

Новости

СМИ узнали о проблемах у крупного российского сервиса по продаже авиабилетов

Одно из крупнейших на российском рынке онлайн-агентств по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям.

На сайте Sindbad 23 августа была размещена заглушка с контактами службы поддержки. «Сайт испытывает технические проблемы, работа должна восстановиться сегодня - завтра», - приводит издание слова оператора сервиса.

При этом у компании могут быть проблемы не только технического характера - собеседник газеты в международной системе бронирования рассказал, что Sindbad просрочил платеж в системе взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA. В рамках этой системы агенты в течение 10 дней переводят средства за выписанные билеты, а система выступает гарантом для авиакомпаний.

«Речь идет об очень существенных суммах, которые агент должен авиакомпаниям», - пояснил источник издания. Он добавил, что «вменяемых объяснений» от компании получить пока не удалось. Газета уточняет, что 23 августа Sindbad также перестал отвечать на поисковые запросы агрегатора Aviasales. Представитель Aviasales рассказал изданию, что жалоб от пользователей, купивших билеты через Sindbad, не поступало.

Собеседник газеты, тем не менее, посоветовал клиентам Sindbad проверить купленный билет на сайте авиакомпании и убедиться, что он выписан.

Sindbad, по оценке Транспортной клиринговой палаты, занимает четвертое место в рейтинге агентств по объему продаж авиабилетов за январь - июль 2018 г. Объем продаж билетов за год оценивается в 300 000 штук.

10 городов мира, где дороже всего переночевать