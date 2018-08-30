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Microsoft потребует от поставщиков в США оплачивать декрет сотрудникам

Microsoft потребует от всех своих поставщиков в США предлагать работникам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает пресс-служба компании. Технологический гигант намерен завершить переход на новый формат работы в течение года.

Axios отмечает, что получить такой отпуск смогут тысячи человек, поскольку у компании более 1000 партнеров в США. В некоторых штатах уже есть законы, предусматривающие обязательный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, например в Калифорнии. Власти штата Вашингтон, где находится штаб-квартира Microsoft, также в 2017 г. ввели обязательный оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, инициатива вступит в силу в 2020 г.

«Мы изучили законодательство и поняли, что хотя инициатива принесет пользу сотрудникам наших поставщиков в штате Вашингтон, она не затронет тысячи ценных работников за пределами Вашингтона», - отметил в блоге компании вице-президент и генеральный советник Microsoft Дэв Сталкопф. «Таким образом, мы приняли решение распространить требование властей Вашингтона о декретном отпуске на другие штаты и не ждать до 2020 г., чтобы начать его реализацию», - подчеркнул он.

В сообщении отмечается, что в течение следующих 12 месяцев компания будет работать со своими американскими поставщиками над реализацией новой политики. Согласно плану, поставщики Microsoft станут предлагать работникам отпуск по уходу за ребенком продолжительностью не менее 12 недель. Нововведение затронет как семьи, родившие детей, так и усыновившие их. Оплата предполагается на уровне до $1000 в неделю. Новая политика будет применяться в компаниях, где работают более 50 сотрудников.

Согласно акту о семейном медицинском отпуске (Family Medical Leave Act), одному из родителей в американских семьях предоставляется 12-недельный неоплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным. Это касается компаний, в которых работают более 50 человек.

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