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МГУ признан лучшим евразийским вузом по версии Times Higher Education

Британское издание Times Higher Education (THE) представило рейтинг лучших евразийских институтов. В него вошли 74 вуза из 16 стран региона: Афганистана, Армении, Азербайджани, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстани, Кыргызстана, Монголии, Молдавии, России, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Помимо МГУ тройку лидеров вошли также МФТИ и Томский политехнический университет. Всего российские вузы занимают более трети позиций в рейтинге (27 из 74), за ними следуют турецкие (22 учреждения) и иранские (18). Так, иранский Babol Noshirvani University of Technology занимает 4 место в общем зачете и первое – в рейтинге цитирования, а турецкий Istanbul Technical University – на 19 и лидер по доходности.

В топ-30 российских вузов также вошли ВШЭ (7 место), НИЯУ «МИФИ»(8), Казанский ФУ (10), Новосибирский и Санкт-Петербургский ГУ разделили 11 место, НИУ ИТМО (15), Самарский аэрокосмический университет (25), СПбПУ (26), НИТУ «МИСиС» (28).

Составители рейтинга учитывали такие показатели как среда обучения, исследования и их цитирование, международное сотрудничество и доходы от производственной деятельности.

В представленном летом рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes МГУ занимет шестую позицию после РЭШ), РАНХиГС, МФТИ, МИСиС и МГИМО.