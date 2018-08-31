«Аэрофлот» запустит регулярные рейсы на Шри-Ланку

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Сбербанк разработает программу переквалификации людей старшего возраста

Сбербанк намерен совместно со своим университетом разработать программу переквалификации людей старшего возраста, специальности которых стали невостребованными. Об этом сообщил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, это непростая задача, требующая специального подхода и создания особых учебных заведений, так как люди пожилого возраста не могут обучаться так же быстро, как молодые.

Также Сбербанк уже два года работает на проектом создания сети домов для пожилых людей, рассказал Греф. Банк совместно с государством пытается создать такие условия, чтобы бизнес мог инвестировать в эти дома.

Кроме того, Сбербанк намерен расширить линейку своих продуктов для людей пожилого возраста. «Мы готовим ряд инициатив по тому, как мы можем поддержать страховой линейкой, созданием особых финансовых продуктов людей пожилого возраста», — сказал Греф. По его словам, сейчас около 2% ипотечных заемщиков банка — это люди старше 60 лет. Около 20% ипотечных заемщиков гасят займы в возрасте старше 60 лет.

Греф добавил, что как работодатель он никогда не сталкивался с проблемой «границы пенсионного возраста» и ему не приходилось увольнять людей перед пенсией. «Если мы его не уволили в 30 [лет], то чего в 50 его увольнять? Уже поздно. Если он доработал до такого возраста, наверное, это не самый плохой работник», — сказал президент Сбербанка.

Греф рассказал, что часто возникает обратная ситуация, когда сотрудников приходится уговаривать не уходить на пенсию. «Женщина в 55 лет или мужчина в 60 — это самый расцвет профессиональных знаний. Даже если человек не соглашается остаться на работе в прежнем режиме, мы предлагаем условия частичной занятости или занятости через удаленные рабочие места», — пояснил он. Кроме того, опытные сотрудники часто выступают в качестве коучей, передавая профессиональные знания более молодым коллегам, добавил Греф.

В среду президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, предложенной правительством. Он предложил смягчить ее, подняв пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Также президент предложил разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию. Кроме того, Путин считает необходимым повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста, а за увольнение перед пенсией ввести административную ответственность.

Предложения президента по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму. В июле законопроект о повышении пенсионного возраста был принят в первом чтении.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы