Бизнес

Новости

Рашевский рассказал о стимулах бизнеса для развития проектов на Дальнем Востоке

Стимулы для развития инвестиций должны быть направлены не только на новые проекты и компании, но и на существующие юридические лица, заявил руководитель СУЭК Владимир Рашевский на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти».

«[Сейчас] все стимулирующие режимы заточены на новые и специально созданные предприятия, а вот для старых юридических лиц все сложнее», - отметил он. При этом создавать под проект новые компании неудобно, объяснил бизнесмен: часто это и вопрос лицензий, и трудовых ресурсов.

Рашевский призвал внести поправки в Налоговый кодекс, позволяющие разделять учёт расходов и доходов старых и новых бизнесов в одной компании, выделять старую и новую налоговую базы, чтобы получать льготы на новые проекты действующего юридического лица.

Также он указал на проблемы отсталости инфраструктуры и нехватку качественного доступного жилья в регионе. Бизнес готов их решать самостоятельно, но хотел бы получить компенсацию в будущем - за счёт налогов будущих инвестпроектов, отметил он. Проблему доступности жилья Рашевский предложил решать субсидированием ипотечной ставки.

Всего СУЭК инвестировал в дальневосточные проекты больше 53 млрд руб., сообщил руководитель СУЭК.