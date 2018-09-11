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Бизнес
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«Аэрофлот» может снизить прогноз по прибыли из-за роста цен на керосин

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Компания «Аэрофлот» может пересмотреть прогноз по прибыли на год в сторону снижения из-за роста цен на авиакеросин. «Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности. Сейчас считают, какие расходы будут дополнительные», – приводит «Интерфакс» слова председателя совета директоров компании Михаила Полубояринова в кулуарах Восточного экономического форума.

Сейчас у «Аэрофлота» отмечаются серьезные потери из-за роста цен на керосин. Полубояринов уточнил, что речь идет о «существенной цифре по утвержденному бюджету». По его словам, «Аэрофлоту» «приходится как-то зарабатывать», в том числе маневрируя маршрутами и судами. Чтобы компенсировать убытки, компании приходится «раскатывать» новые доходные маршруты, такие как Индия и Китай. Парк «России» осуществляет бюджетные перевозки. Компания вынуждена их использовать на маршрутах, «где нет большой доходной составляющей для компании».

Говоря о параметрах подписанного в рамках ВЭФа соглашения о поставках самолетов SSJ100, председатель совета директоров компании рассказал, что оно носит рамочный характер. «Пока нет ни цен, ни условий», они в процессе работы.

В первом полугодии 2018 г. «Аэрофлот» получил 5,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,9 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд руб. Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин. Если в первом полугодии он составил почти 30%, то во II квартале рост к аналогичному периоду прошлого года ускорился, а расходы компании на топливо увеличились на 38,5% до 77,9 млрд руб.

Политика
Новости

СК возбудил дело о хищении против министра здравоохранения Камчатки

Ведомости
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Следователи возбудили уголовное дело о крупном хищении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении министра здравоохранения Камчатского края Татьяны Лемешко, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

Аналогичное дело возбуждено против адвоката и учредителя коммерческой организации, их имена и название компании СК не уточняет. Подозреваемые задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении их под стражу.

По версии следствия, в 2017 г. региональный министр здравоохранения с целью хищения средств краевого бюджета вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. В результате они похитили не менее 22 млн руб. через приобретение по завышенной стоимости нежилых помещений для нужд Камчатской городской поликлиники №3. 

Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски в жилищах фигурантов, Минздраве и Торгово-промышленной палате Камчатского края, а также в поликлинике и компании.

Министры и заместители под следствием

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Бизнес
Новости

РЖД раскрыла размер программы развития до 2024 года

Ведомости
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Программа развития РЖД до 2024 г. составляет по одному варианту 7 трлн руб., по другому – 10 трлн руб., сообщил на сессии ВЭФа первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин. Он перечислял перспективные проекты развития для АТР, в том числе мост на Сахалин, с Сахалина на японский остров Хоккайдо, развитие грузовых высокоскоростных магистралей, второй Северо-Муйский тоннель.

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Бизнес
Новости

Акции UC Rusal подешевели после новости о возможном сокращении производства

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Цена акций UC Rusal на торгах Гонконгской биржи во вторник падала более чем на на 7% к закрытию предыдущего торгового дня, до 1,64 гонконгского доллара за бумагу.

К 8.40 мск стоимость акций попавшего под санкции США алюминиевого гиганта скорректировалась до 1,69 гонконгского доллара (-4,5% к закрытию).

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что UC Rusal будет вынуждена начать закрывать некоторые производственные линии, если не получит в этом месяце разъяснений американского минфина о дальнейшей санкционной политике.

UC Rusal попала под санкции в апреле 2018 г. вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской. Позже минфин смягчил ограничения, позволив контрагентам компании вести с ней бизнес до 23 октября. Если минфин не уточнит свои планы относительно санкций в ближайшее время, то UC Rusal рискует остаться без контрактов, которые промышленники обычно заключают на проходящей в сентябре Международной алюминиевой конференции.

Ранее минфин заверял, что санкции нацелены на Дерипаску, а не на бизнес UC Rusal, и заявлял о возможности снять их в случае отказа бизнесмена от контроля над компанией. Председатель совета директоров En+ (компания Дерипаски, контролирующая UC Rusal) лорд Грегори Баркер предложил соответствующий план спасения компании от санкций.

Экономика
Новости

Вице-президент «Алросы» рассказал о привлекательности списка Белоусова для компаний

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Все теперь мечтают попасть в «список Белоусова, несмотря на то, как все начиналось», заявил вице-президент «Алросы» Сергей Барсуков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что принимал участие в совещаниях с компаниями по поводу предложения помощника президента Андрея Белоусова увеличить налоговую нагрузку на компании на 500 млрд руб.

«Сейчас поставлен вопрос по-другому – как увеличить частные капвложения», – уточнил он. Одним из обсуждаемых сейчас направлений является господдержка. Во-первых, рассматривается стабилизационная оговорка: государство может гарантировать это, пообещав через гражданско-правовой договор не ухудшать налоговую среду для компаний, которые осуществляют инвестиции. Рассматривается возможность предоставления налоговых субсидий при необходимых инвестициях. Кроме того, может быть рассмотрен вариант дополнительных преференций для стимулирования инвестиций на Дальнем Востоке, сказал Барсуков.

В конце августа в РСПП прошла встреча представителей компаний, на которые в письме президенту Белоусов предлагал увеличить налоговую нагрузку. По итогам встречи бизнеса с Белоусовым и первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым компании обещали представить списки инвестпроектов, связанных с целями майского указа президента Владимира Путина. Ожидалось, что список проектов будет предложен компаниями к середине сентября. Однако, как заявил президент РСПП Александр Шохин, перечень проектов будет готов до конца ноября. «Речь идет не об изъятиях, а о рыночном подходе. Процесс длительный, мы можем сформировать сугубо предварительный список проектов, над которыми надо работать», – передает ТАСС.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

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Бизнес
Новости

Рашевский рассказал о стимулах бизнеса для развития проектов на Дальнем Востоке

Ведомости
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Стимулы для развития инвестиций должны быть направлены не только на новые проекты и компании, но и на существующие юридические лица, заявил руководитель СУЭК Владимир Рашевский на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог бизнеса и власти».

«[Сейчас] все стимулирующие режимы заточены на новые и специально созданные предприятия, а вот для старых юридических лиц все сложнее», – отметил он. При этом создавать под проект новые компании неудобно, объяснил бизнесмен: часто это и вопрос лицензий, и трудовых ресурсов.

Рашевский призвал внести поправки в Налоговый кодекс, позволяющие разделять учет расходов и доходов старых и новых бизнесов в одной компании, выделять старую и новую налоговые базы, чтобы получать льготы на новые проекты действующего юридического лица.

Также он указал на проблемы отсталости инфраструктуры и нехватку качественного доступного жилья в регионе. Бизнес готов их решать самостоятельно, но хотел бы получить компенсацию в будущем – за счет налогов будущих инвестпроектов, отметил он. Проблему доступности жилья Рашевский предложил решать субсидированием ипотечной ставки.

Всего СУЭК инвестировала в дальневосточные проекты больше 53 млрд руб., сообщил руководитель СУЭК.

Политика
Новости

На Дальнем Востоке начинаются крупнейшие в современной истории России военные учения

Ведомости
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С 11 по 17 сентября 2018 г. на Дальнем Востоке, в морских и тихоокеанской акватории пройдут маневры российских войск «Восток-2018» под командованием министра обороны Сергея Шойгу, говорится в сообщении ведомства. Ранее Минобороны заявляло, что учения «Восток-2018» станут «крупнейшим со времен маневров «Запад-81» мероприятием по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил».

В ходе учений планируется отработать применение межвидовых войсковых группировок для обеспечения госбезопасности. Среди заявленных целей – проверка готовности военного руководства к планированию и проведению перегруппировок войск на большие расстояния, налаживание взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ, усовершенствование практических навыков и подготовки к ведению военных действий.

Маневры пройдут в два этапа. Сначала произойдет развертывание группировки сил на Дальнем Востоке, а также наращивание группировок ВМФ в Северной и Дальневосточной морских зонах. Затем командиры и штабы отработают вопросы управления межвидовыми группировками войск, в том числе «с практической отработкой оборонительных и наступательных действий».

В маневрах примут участие органы военного управления, силы Восточного и Центрального военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Кроме того, на полигоне «Цугол» в маневрах примут участие формирования Народно-освободительной армии Китая. Как ранее сообщалось, с этого полигона будет организована прямая трансляция по каналу «Звезда» и на сайте Минобороны.

Всего в учениях примут участие около 300 0000 российских военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также до 36 000 танков, бронетранспортеров и других машин и до 80 кораблей и судов обеспечения.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

The Mirror сообщила о новых подозреваемых в деле Скрипалей

Ведомости
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Подозреваемые британским правосудием в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – россияне Александр Петров и Руслан Боширов – входили в группу «чистильщиков». Об этом пишет The Mirror со ссылкой на источники в разведсообществе королевства. Такие выводы были сделаны, основываясь на данных с камер видеонаблюдения.

Помимо Петрова и Боширова, которые, по версии следствия, прибыли в аэропорт Гэтвик 2 марта, в группу входили еще четыре человека, отмечают собеседники. Они прибыли в Великобританию в это же время, но другими путями. Чтобы проникнуть на территорию королевства без виз, они использовали идентификационные данные заключенных, содержащихся в тюрьмах ЕС. При этом в Великобританию они прибыли под классическим прикрытием – богатые россияне, заинтересованные в приобретении недвижимости, уточнил собеседник.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солсбери в начале марта. Лондон обвинил Россию в применении нервно-паралитического вещества «Новичок», Москва обвинения отрицает. Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности к отравлению высшего политического руководства России в Кремле назвали неприемлемыми.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Бизнес
Новости

«Русагро» надеется сделать Китай своим главным рынком

Ведомости
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Один из крупнейших агрохолдингов России – группа компаний «Русагро» Вадима Мошковича видит Китай будущим главным рынком сбыта своей продукции.

«Мы надеемся, что рано или поздно главным рынком для нашей компании будет не Российская Федерация, а Китай. Планируем, что со временем в Китай мы будем продавать в два раза больше продукции, чем в России», – передал «Интерфакс» заявление гендиректора компании Максима Басова в кулуарах Восточного экономического форума.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о продукции животноводства, которая будет поставляться в Китай «либо на автомобилях, либо на специализированных судах, либо контейнерами». «Главная задача сейчас – открыть экспортные рынки, прежде всего Китая и Японии. Думаю, это будет сделано в течение ближайших двух лет», – считает Басов.

«Русагро» строит на Дальнем Востоке свинокомплексы мощностью 82 000 т свинины в живом весе в год с производствами комбикорма и мясохладобойнями. Ввод трех свинокомплексов в Приморском крае намечен на февраль 2019 г. «Русагро» – третья компания на российском рынке сахара с долей в 14%, второй производитель свинины (5,3%).

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Бизнес
Новости

В мировой рейтинг трудоустройства выпускников вошли 11 российских вузов

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В мировой рейтинг трудоустройства топ-500, опубликованный компанией Quacquarelli Symonds, вошли 11 российских вузов. Всего оценивалось 600 вузов. Из российских лучшим стал МГУ им. Ломоносова, занявший место в категории со 101-го по 110-е место в рейтинге. МГУ продвинулся в рейтинге по двум важнейшим показателям: по успешности выпускников вуз вошел в топ-20, а по репутации среди работодателей – в топ-60.

Далее в списке из российских вузов идут Санкт-Петербургский университет (161–170), МГИМО (201–250) и Высшая школа экономики (ВШЭ) (251–300), в категории 301–500 расположились МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, МИФИ и МИСиС, а также Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

Рейтинг трудоустройства QS был впервые опубликован в 2016 г. Тогда в него попали семь российских вузов. В 2017 г. в рейтинг вошли 11 вузов из России, однако вместо НГТУ в рейтинге был Томский политехнический университет. В новую версию рейтинга он не попал.

При составлении рейтинга оценивались такие показатели: репутация среди работодателей (30%), партнерство с работодателями (25%), успешность выпускников (25%), а также организация взаимодействия работодателей со студентами (10%) и «для трудоустроенных выпускников» (10%).

Лидируют в рейтинге Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В конце августа британское издание Times Higher Education представило рейтинг ведущих евразийских университетов. В тройку лидеров вошли МГУ, МФТИ и Томский политех.

Топ-10 университетов Московского международного рейтинга

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Бизнес
Новости

UC Rusal может перерегистрироваться в российском офшоре в начале октября

Ведомости
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Алюминиевый гигант UC Rusal, подпавший под санкции США, сможет перерегистрироваться в специальном административном районе (САР) до истечения дедлайна Управления по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) на бизнес-операции с компанией. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.

«У нас сейчас закон вступил в силу. Сейчас готовятся все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе в законодательство, поэтому мы говорим о начале октября», – ответил он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума на вопрос о сроках «переезда» UC Rusal в Россию.

Срок разрешения на бизнес-операции с UC Rusal истекает 23 октября.

6 апреля минфин США объявил о включении Олега Дерипаски и восьми его компаний, в том числе En+ и UC Rusal, в санкционные списки. Представители американского ведомства отмечали, что одним из условий снятия санкций должен стать отказ Дерипаски от статуса контролирующего акционера в компаниях. Сообщалось, что переговоры о других условиях могли зайти в тупик.

Создание САР – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.

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Экономика
Новости

Орешкин назвал два типа резидентов новых российских офшоров

Ведомости
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Первыми резидентами Специальных административных районов (САР), или внутрироссийских офшоров, готовы стать два типа компаний, рассказал «Интерфаксу» на Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин. Это либо компании, «кого совсем агрессивно вынуждают это сделать, как холдинг Дерипаски», либо те, которым это несложно, отметил министр.

Власти уже ведут переговоры о перерегистрации в САР «Владивосток» с одной из компаний, заметил министр. «Например, с одной из групп мы работаем по Владивостоку, чтобы она здесь стала первым резидентом. Это история там, где это не сопряжено с большими транзакционными издержками, где это можно сделать довольно просто», – сказал Орешкин. По его оценке, первые перерегистрации важны для отработки практики и регулирования.

В середине августа совет директоров UC Rusal одобрил подготовку к смене юрисдикции компании с острова Джерси на Россию. UC Rusal попала под санкции США вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской. До того о будущей смене юрисдикции энергетической «дочки» En+ Holding сообщил En+ Олега Дерипаски.

Создание САРов – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.

Выбор редактора
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