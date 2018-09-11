Бизнес

Новости

«Аэрофлот» может снизить прогноз по прибыли из-за роста цен на керосин

Компания «Аэрофлот» может пересмотреть прогноз по прибыли на год в сторону снижения из-за роста цен на авиакеросин. «Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности. Сейчас считают, какие расходы будут дополнительные», – приводит «Интерфакс» слова председателя совета директоров компании Михаила Полубояринова в кулуарах Восточного экономического форума.

Сейчас у «Аэрофлота» отмечаются серьезные потери из-за роста цен на керосин. Полубояринов уточнил, что речь идет о «существенной цифре по утвержденному бюджету». По его словам, «Аэрофлоту» «приходится как-то зарабатывать», в том числе маневрируя маршрутами и судами. Чтобы компенсировать убытки, компании приходится «раскатывать» новые доходные маршруты, такие как Индия и Китай. Парк «России» осуществляет бюджетные перевозки. Компания вынуждена их использовать на маршрутах, «где нет большой доходной составляющей для компании».

Говоря о параметрах подписанного в рамках ВЭФа соглашения о поставках самолетов SSJ100, председатель совета директоров компании рассказал, что оно носит рамочный характер. «Пока нет ни цен, ни условий», они в процессе работы.

В первом полугодии 2018 г. «Аэрофлот» получил 5,2 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,9 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Выручка группы увеличилась на 13,2% до 265,8 млрд руб. Ключевым фактором, повлиявшим на операционные затраты, стал рост цен на авиационный керосин. Если в первом полугодии он составил почти 30%, то во II квартале рост к аналогичному периоду прошлого года ускорился, а расходы компании на топливо увеличились на 38,5% до 77,9 млрд руб.