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«Газпром» сообщил о прогрессе в проекте газопровода в Южную Корею через КНДР

«Газпром» готовится перейти к этапу обоснования инвестиций для проекта газопровода в Южную Корею через КНДР, сообщил зампред правления концерна Александр Медведев в ходе Восточного экономического форума.

«Идея газопровода из России через Северную Корею в Южную Корею не нова, и можно сказать даже "с бородой" она. Но отсутствие необходимых политических предпосылок не позволило продвигаться этому проекту, – отметил он (цитаты по "Интерфаксу"). – Но вот появились признаки улучшения политической ситуации». Ранее об этом сообщал зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов. В июне он рассказал о возобновлении переговоров «Газпрома» и Южной Кореи о строительстве газопровода в связи с улучшением ситуации с безопасностью на Корейском полуострове.

«Мы в контакте с нашими южнокорейскими и северокорейскими коллегами готовимся к вступлению в очень важный этап, который называется на разных языках по-разному, но в данном случае предпочтительно назвать этот этап "обоснование инвестиций», – указал Медведев. Для этого необходимо подготовить технические, экономические и коммерческие задания, отметил топ-менеджер, выразив надежду, что в скором времени это будет сделано.

«Мы в "Газпроме" и, насколько я знаю, наши коллеги в Республике Корее и КНДР относятся к этому процессу так же, что внушает оптимизм», – заключил Медведев.

Модератор дискуссии на ВЭФе, руководитель Центра российской стратегии в Азии Института экономики Российской академии наук Георгий Толорая отметил, что проект газопровода не должен попасть под западные санкции, поскольку газ будет поставляться не для Северной Кореи.

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