Бизнес

Новости

Производитель Cadbury запасает ингредиенты впрок на случай жесткого Brexit

Европейское подразделение Mondelez International Inc, занимающееся производством шоколада Cadbury в Великобритании, начало запасать впрок печенье, шоколад, кондитерские изделия и ингредиенты для их производства на случай жесткого варианта Brexit, пишет The Times.

«Как и вся индустрия продуктов питания и напитков в Великобритании, мы предпочли бы хорошую сделку, которая позволила бы обеспечить свободный поток продуктов, поскольку это в меньшей степени повлияет на британского потребителя», – заявил президент Mondelez Europe Хьюберт Вебер.

По его словам, компания готовится к жесткому варианту Brexit. Mondelez Europe подготовила план, согласно которому будут обеспечены непрерывные поставки продукции. «Великобритания не является самодостаточной с точки зрения пищевых ингредиентов, так что это [Brexit] может быть проблемой», – отметил Вебер. По его мнению, если власти Великобритании и ЕС не согласуют устраивающую их процедуру Brexit, то британские покупатели могут столкнуться с более высокими ценами и меньшим выбором.

На прошлой неделе исполнительный директор Mondelez Дирк Ван де Пут представил новую стратегию развития компании. В документе скорректирован прогноз прибыли на 2019 г. Ожидается, что в следующем году прибыль компании вырастет от 2 до 3%. В соответствии с новой стратегией Mondelez планирует продолжать наращивать свою долю на рынках, особенно на европейском и российском.

Вебер заявил, что Mondelez Europe собирается расширять свою деятельность в Европе за счет создания новых видов снэков. Компания продолжит снижать содержание сахара во многих продуктах. В частности, в 2019 г. в шоколадном батончике Cadbury Dairy Milk содержание сахара будет снижено на 30%.

Что россияне дарят на праздники