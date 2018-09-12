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Бизнес
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Минтранс поддержал идею создания нового лоукостера в России

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Министерство транспорта России поддерживает создание в России новой авиакомпании-лоукостера, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих в кулуарах Восточного экономического форума.

«Конечно, поддерживает, конечно. Естественно», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса». «На всевозможных (маршрутах), на внутренних линиях в первую очередь. У нас сегодня внутренние линии очень интенсивно развиваются, требуются дополнительные перевозочные емкости», — отметил он.

В настоящее время в России действует единственный лоукостер — «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Победа».

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Экономика
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РФПИ присоединился к обсуждению инициативы Белоусова

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вошел в рабочую группу по реализации инициативы помощника президента Андрея Белоусова и участвует в обсуждении инвестпроектов. Об этом сообщил в интервью «РИА Новости» гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, «совместные инвестиции с российским бизнесом в знаковые проекты на доходной основе — это правильное направление». «Мы считаем правильным, что дискуссия перешла из режима изъятия в режим совместных инвестиций в качественные и интересные проекты», — сказал Дмитриев.

В группу по реализации инициативы Белоусова помимо помощника президента и РФПИ входят первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

В июле Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече Белоусова и Силуанова с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. На прошлой неделе помощник президента сообщил, что компании уже представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о созданном Сергеем Галицким инвестиционном фонде

Ведомости
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Бизнесмен Сергей Галицкий после продажи акций ритейлера «Магнит» создал инвестиционный фонд, который уже рассмотрел несколько активов в сфере производства продуктов питания. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в финансовых кругах.

Название фонда и его размер источники издания не раскрыли. Как следует из данных ЕГРЮЛ, в июне Галицкий учредил в Краснодаре ООО «СН Капитал», чьим основным видом деятельности указано предоставление финансовых услуг. Компанию возглавил Дмитрий Чижевский. Связаться с Галицким или его представителями газете не удалось.

Галицкий — основатель и бывший основной владелец сети «Магнит». Он начал заниматься торговлей в середине 1990-х годов, продавая косметику и парфюмерию. «Магнит» бизнесмен создал в 2000 г., выведя его в 2013 г. в лидеры по обороту среди российских продовольственных ритейлеров. В конце 2016 г. «Магнит» уступил первое место X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

В феврале Галицкий объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. и уходе из руководства ритейлера. В результате доля Галицкого в «Магните» сократилась примерно до 3%. Предприниматель говорил, что он планирует жить в Краснодаре и заниматься детско-юношеским футболом. Бизнесмен владеет ФК «Краснодар».

Галицкий занимает 28-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. его состояние оценивается в $4 млрд.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

Политика
Новости

США заблокировали допуск российского самолета к наблюдательным полетам

Ведомости
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США не допустили новый российский самолет Ту-214ОН к наблюдательным полетам по договору об открытом небе, сообщает газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Как сообщает издание, самолет в период со 2 по 11 сентября прошел процесс освидетельствования, в котором принимали участие 72 эксперта из 23 государство – участников договора. Все делегации, кроме американской, подтвердили полное соответствие самолета требованиям договора, говорится в сообщении.

«Руководитель американской делегации в нарушение требований договора по открытому небу без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона», – сообщил изданию начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Россия потребовала от американской стороны разъяснений возникшей ситуации, добавил Рыжков.

Самолет авиационного наблюдения Ту-214ОН был разработан ОАО «Туполев» на базе пассажирского самолета Ту-214. Лайнер создан специально для выполнения наблюдательных полетов над территориями стран – участников договора по открытому небу. Самолет должен заменить использующиеся сейчас для наблюдения Ан-30Б и Ту-154М ЛК-1.

Многосторонний международный договор по открытому небу был подписан в 1992 г. представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о приоритете версии порчи «Союза» американскими астронавтами

Ведомости
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Приоритетная версия комиссии Роскосмоса, расследующей разгерметизацию российского космического корабля «Союз МС-09», — его намеренная порча американскими астронавтами, написала газета «Коммерсантъ». По данным издания, таким образом астронавты NASA пытались ускорить возвращение с МКС на Землю одного из заболевших коллег. «Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар», — констатирует газета.

По словам источника издания, участвующего в расследовании, версия производственного брака или халатности, некоторое время считавшаяся приоритетной, признана не очень вероятной. Изучив изображения отверстия в обшивке корабля, подняв документацию и опросив сотрудников РКК «Энергия», собиравших «Союз», расследование пришло к выводу, что «дыра образовалась не с первой попытки — вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие секундного касания сверла». Это могло произойти из-за того, что у дрели отсутствовал упор, что характерно для работ в космосе в условиях микрогравитации, пишет «Коммерсантъ».

Один из источников газеты, причастный к работе МКС, рассказал, что один из американцев мог несанкционированно проникнуть в корабль, который пристыкован к модулю «Рассвет» прямо у шлюза с американской частью космической станции. «По его информации, ЦУП дал российскому экипажу команду не допускать американских специалистов к российской части МКС без разрешения командира», — пишет издание.

Сейчас в составе экспедиции на МКС шесть человек: американцы Эндрю Фойстел (командир экипажа), Ричард Арнольд и Серина Ауньон, Александр Герст из Германии и двое россиян — Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

Версию о болезни одного из трех американских участников экспедиции на МКС «Коммерсанту» изложил неназванный «высокопоставленный собеседник». По его словам, эвакуация экипажа из-за разгерметизации станции «позволила бы ему (астронавту) продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу». В случае острой медицинской необходимости американцам пришлось бы самим платить за новый «Союз», уточнил он.

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на полях Восточного экономического форума рассказал журналистам, что ситуация с разгерметизацией МКС «оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше». Российская сторона уже попросила NASA о содействии в расследовании, тема может обсуждаться на встрече Рогозина с директором NASA Джимом Бранденстайном на космодроме Байконур 11 октября, пишет «Коммерсантъ».

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки – отверстие в бытовом отсеке корабля. Экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха из баков космического грузовика «Прогресс».

Выбор редактора
Политика
Новости

США обвинили Россию и Сирию в дискредитации «Белых касок»

Ведомости
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Власти России и Сирии необоснованно обвиняют организацию «Белые каски» в организации провокации в Идлибе, заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

«Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против "Белых касок" в ходе широкой дезинформационной кампании, тем самым подвергая добровольцев серьезному риску», — сказала Нойерт. Она подчеркнула, что США продолжают поддерживать организацию.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб при участии «Белых касок» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

«Белые каски» стали известны, благодаря видеозаписям с химическими атаками в Сирии. В апреле организация распространила видео, на котором якобы была запечатлена химическая атака в сирийской провинции Восточная Гута 7 апреля. Министерство обороны России и российский МИД неоднократно обвиняли «Белые каски» в создании постановочных видео.

Западные страны поддерживают организацию. В июне госдепартамент США сообщил о возобновлении финансирования «Белых касок», им выделят $6,6 млн.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

СМИ узнали о решении Трампа подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп планирует в среду, 12 сентября, подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы, сообщают Reuters и газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Белый дом отказался прокомментировать эту информацию.

По данным агентства, указ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые спецслужбы США заподозрят во вмешательстве в выборы путем «кибератак или другим образом».

«Администрация (США — ред.) стремится установить новую норму в киберпространстве. Это первый шаг в установлении таких границ и публичное объявление нашего ответа за плохое поведение», — сказал один из собеседников Reuters.

Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщала, что Трамп отменил директиву о применении кибероружия в отношении противников страны. Документ, по данным издания, ограничивал применение кибероружия.

По мнению WSJ, отмена директивы поможет предотвратить иностранное вмешательство в выборы и хищение интеллектуальной собственности. Источник газеты из американской администрации назвал его «наступательным шагом вперед».

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Финансы
Новости

Бинбанк сообщил о сбое в работе карт и сайта

Ведомости
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Клиенты Бинбанка могли столкнуться с проблемами при использовании платежных карт, сайта и дистанционных услуг банка, предупредила кредитная организация. Причиной сбоя стало некорректное обновление программного обеспечения, сообщила ТАСС пресс-служба банка.

«Некоторые клиенты могли столкнуться с нестабильной работой карт, сайта и дистанционных каналов обслуживания», — сообщил Бинбанк. Пресс-служба банка заверила, что в ближайшее время работа всех систем будет стабилизирована.

На момент публикации сайт Бинбанка не работал. Пользователи в социальных сетях сообщали, что не могут снять средства с карт Бинбанка и оплатить ими покупки. Также некоторые клиенты банка сообщали, что приложение Бинбанка показывает, что у них ноль на счету.

Это второй сбой в работе банка за последние сутки. В ночь на вторник Бинбанк сообщал в Twitter, что после технологического обновления работа систем банка была нарушена.

Бинбанк занимает 15-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций, следует из данных Центробанка. В настоящее время банк проходит процедуру финансового оздоровления и в будущем войдет в состав банка «Открытие», который также находится на санации.

Политика
Новости

Суд арестовал обвиняемых в нападении на правоохранителей на акции 9 сентября

Ведомости
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Хамовнический суд Москвы арестовал до 9 ноября Виктора Федосеева и Василия Костылева, которые обвиняются в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время акции против повышения пенсионного возраста в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, Федосеев на акции в воскресенье ударил сотрудника Росгвардии. Ему вменяется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья. Это наказывается штрафом до 200 000 руб. или в размере зарплаты осужденного до 18 месяцев, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет.

Следствие попросило арестовать Федосеева, потому что он может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию: он имеет регистрацию в Хабаровске, в Москве постоянного места жительства нет, также он не работает. Вина Федосеева подтверждается показаниями потерпевшего, видеозаписями, вещественными доказательствами и иными собранными материалами, при задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, отметил следователь. Сам Федосеев от дачи показаний отказался. Это было не сопротивление, а сопротивление, сказал адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин. Он также подчеркнул, что Федосеев получил черепно-мозговую травму в момент задержания.

Костылев, по версии следствия, ударил одного полицейского кулаком в лицо, второго схватил за шею и повалил на землю. Его также обвинили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья).

В воскресенье, 9 сентября, в Москве и других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Их организовал политик Алексей Навальный и его сторонники. При задержаниях в некоторых городах полиция применяла силу. Митингующих «волокли по асфальту, роняли на землю, тащили по лестнице», сообщало «ОВД-инфо». Полиция действовала строго в соответствии с законодательством, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии

Политика
Новости

Правительство предложило запретить военным рассказывать в соцсетях о службе

Ведомости
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым военнослужащим нельзя будет размещать некоторую информацию в соцсетях. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

В частности, правительство предложило внести изменения в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Военнослужащим нельзя будет размещать в СМИ и в интернете информацию о себе и других военнослужащих, которая могла бы раскрыть подробности о службе, деятельности воинских частей, их нахождении, говорится в законопроекте. Речь идет о фото, видео, данных геолокации и другой информации, уточняется там же.

Военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций, что показала работа Вооруженных сил России в Сирии, следует из пояснительной записки. В ней же указано, что за нарушение запрета военные могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, контрактники – вплоть до увольнения. При этом предполагается, что новые правила о запрете размещения информации не будут распространяться на уволенных.

Ранее Минобороны предлагало запретить военным-контрактникам публикации в интернете о себе и других военнослужащих. Запрет необходим «в целях повышения уровня информационной безопасности личности, общества и государства», объясняло ведомство. Подобные правила давно существуют в армиях развитых стран, вовлеченных в конфликты, например в Израиле и Великобритании, рассказывал «Ведомостям» редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Многие международные активисты, например группа Bellingcat, проводят собственные расследования о деятельности военных. Их доклады часто основаны на данных из различных соцсетей.

Как проходили Армейские международные игры

Бизнес
Новости

ТМК потратит до $30 млн на обратный выкуп акций

Ведомости
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Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) одобрил программу обратного выкупа акций (buyback). Об этом говорится в сообщении компании.

ТМК потратит на buyback до $30 млн в течение 2018-2019 гг., говорится в сообщении. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок (GDR), которые могут быть приобретены в рамках программы, – не более 29 270 000 штук обыкновенных акций или не более 7 317 500 штук GDR. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры, уточняет компания.

Приобретенные акции и GDR будут находиться на балансе ТМК, отмечается в сообщении. Как именно ими распорядится компания – неизвестно, решение будет принято до конца реализации программы.

В прошлом году ТМК провела одно из крупнейших SPO 2017 г. среди российских компаний. Компании удалось продать 13,44% акций во время вторичного размещения бумаг за 10,42 млрд руб.

10 крупнейших IPO и SPO российских компаний в 2017 году

Политика
Новости

Суд продлил домашний арест фигуранткам дела «Нового величия»

Ведомости
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Дорогомиловский суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 13 декабря домашний арест двум фигуранткам дела о создании экстремистского сообщества «Новое величие» Марии Дубовик и Анне Павликовой, передает «Интерфакс». Судья разрешила девушкам совершать прогулки около дома с 13 до 15 часов дня.

Во время заседания Дубовик и Павликова попросили суд изменить меру пресечения на подписку о невыезде из-за проблем со здоровьем. Отец Павликовой заявил, что его дочь не может в полной мере получать медицинскую помощь. «В нашей поликлинике главврач испугался. Мы целый час сидели и объясняли, что она еще не осуждена. И даже в частные клиники мы не можем сейчас обратиться, там тоже трудности», — пояснил он.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова заявила, что из-за браслета на ноге обвиняемой невозможно сделать МРТ и флюорографию. У обвиняемой есть направление на лечение в стационаре, однако она им не может воспользоваться, так как «тогда не сможет фактически находиться дома, по адресу проживания».

Адвокат Дубовик Максим Пашков заявил, что девушке из-за имеющихся заболеваний необходимы хотя бы два часа прогулок. Он также посетовал, что сотрудник ФСИН отказывается снять браслет с ноги обвиняемой для проведения МРТ. «Говорят, не положено. А как человеку лечиться?» — заявил Пашков.

Адвокаты просили суд в случае отказа в смягчении меры пресечения упростить процедуру уведомления следователей о посещении врачей. Сейчас девушки должны передавать следователю подписанный главврачом талончик к каждому специалисту, которого им необходимо посетить, до приема у врача. При этом сами девушки не могут получить талончик, получают их родители.

Обе девушки находились в СИЗО с марта. На момент ареста Павликовой еще не исполнилось 18 лет. В мае суд оставил Дубовик и Павликову под стражей до середины сентября. Тогда следствие выступило против их перевода под домашний арест. В СИЗО состояние здоровья девушек ухудшилось: у Павликовой обнаружили тахикардию, у Дубовик — опухоль неясного происхождения. 16 августа суд принял решение изменить им меру пресечения на домашний арест.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде