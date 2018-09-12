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Белоусов назвал систему надзора в России комфортной для незаконного бизнеса

При действующей в России системе надзора «жулики и преступники чувствуют себя комфортно», потому что контрольно-надзорные органы излишне зарегулированы, считает помощник президента Андрей Белоусов. Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме.

«Мы создали такую систему контрольно-надзорной деятельности, когда люди, которые занимаются незаконным предпринимательством, чувствуют себя комфортно и с ними ничего нельзя сделать, а легальные предприниматели все больше и больше испытывают давление со стороны контрольно-надзорных органов. Им же надо кого-то контролировать», — сказал Белоусов.

Контрольно-надзорные органы в России настолько зарегулированы, что «боятся уже голову поднять», добавил Белоусов. «Мне на это жаловались руководители Роспотребнадзора», — отметил помощник президента.

Белоусов пояснил, что проверяющие при действующей системе надзора предпочитают идти в те компании, «где точно проблем не будет», которые работают «в белую».

По мнению помощника президента, чтобы исправить ситуацию в первую очередь нужно сделать акцент на прозрачности. Сейчас, по его словам, половина проводимых проверок не вносится в реестр. Также Белоусов отметил, что необходимо бороться с нерезультативностью проверок.

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