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«Роскачество» нашло нарушения у 35% продукции на рынке творога

«Роскачество» совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором, исследовавшие российский рынок творога жирностью 9%, пришли к выводу, что 34,7% продукции продается с нарушениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования. В пресс-службе организации уточнили, что всем обязательным требованиям соответствовали 27 торговых марок из 73.

Самой распространенной проблемой является «превышение норм по микробиологическим показателям». Речь идет о содержании в продукции дрожжей, плесени, кишечной палочки или же о недостатке молочнокислых бактерий. Причиной этого может быть низкое качество исходного сырья, нарушения санитарного состояния производства или несоблюдения условий хранения продукции.

Лучшими марками творога ревизоры признали белгородский «Белый город», краснодарскую «Кубанскую Буренку», а также кировские «Вятушку», «Вожгалы» и «Красногорский». Также всем стандартам качества соответствуют карельский творог «Славмо» и тюменская марка «Першинский». Эти товары «превосходят по качеству действующие ГОСТы» и могут претендовать на государственный Знак качества, отметили в «Роскачестве».

«Роскачество» зафиксировало снижение случаев обмана покупателей о составе продукции. При этом кардинально ситуация на рынке молочных продуктов за последние полгода не изменилась. По итогам федеральной проверки продукции этого сектора, проводившейся весной теми же ведомствами, выяснилось, что всем необходимым нормам соответствуют 28 из 73 марок творога. Со сливочным маслом ситуация была чуть лучше, здесь нормативам соответствовали 53 из 82 марок, а на рынке молока – 72 из 90.