Qlean и президент Papa John’s в России инвестировали в сервис хранения вещей

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ЦБ опроверг слова Силуанова о возможном возврате к закупкам валюты в этом году

Центробанк не намерен возобновлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до конца года, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений. Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем», – ответила Юдаева (цитаты по «Интерфаксу») на просьбу прокомментировать слова первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова о возможности вернуться к закупкам в 2018 г. в случае укрепления рубля.

«Читайте пресс-релиз. ЦБ, конечно, жесткие обещания редко дает, но метко. Если в пресс-релизе написано, что мы приостанавливаем до конца года, значит, мы приостанавливаем до конца года», – подчеркнула Юдаева.

«Другое дело – то, как мы будем вести себя в начале следующего года, вообще в следующем году, это открытый вопрос. Там может быть прежде всего возврат к регулярным покупкам, объемы покупок отложенных будут определяться позже. Здесь пока мы не можем четкого ответа дать, все будет зависеть от ситуации на рынках», – пояснила Юдаева.

ЦБ приостановил закупки валюты на бирже с 23 августа из-за падения курса рубля и рыночной волатильности. Изначально это планировалось сделать до конца сентября, однако в прошлую пятницу параллельно с повышением ключевой ставки регулятор объявил об отказе от интервенций до конца года.

В четверг рубль продолжил укрепляться к доллару и евро и отыграл почти половину последнего падения. В связи с этим Силуанов заявил, что «если ситуация на валютном рынке будет продолжаться в этом же направлении, т. е. курс и дальше будет укрепляться, наверное, ЦБ сможет дополнительно вернуться к этому вопросу (о возобновлении закупок. – "Ведомости")». При этом министр подчеркнул, что решения в этой сфере относятся к компетенции ЦБ. «Я думаю, что вместе мы какие-то консультации можем провести, но последнее решение в этом вопросе по участию на валютном рынке в части покупок для правительства России валюты – это компетенция Банка России», – указал Силуанов.

После того как ЦБ приостановил закупки валюты на бирже, Минфин продолжил приобретать ее напрямую у регулятора. ЦБ сообщал, что решение об отложенных в 2018 г. закупках валюты на рынке будет приниматься после возобновления регулярных закупок. Отложенные покупки могут быть проведены в течение 2019 г. и последующих лет.