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Крупнейшие киносети попросили Кремль не ограничивать показ иностранного кино

Киносети направили письмо в администрацию президента, в котором попросили не вводить 35%-ную квоту на количество сеансов иностранных фильмов в день. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника на кинорынке и само письмо.

Письмо направлено 20 сентября и адресовано начальнику управления президента по общественным проектам Сергею Новикову. Подписано оно такими киносетями, как «Синема парк», «Формула кино», КАРО, «Киномакс», «Синема стар», «Пять звезд», «Премьер-зал» и «Монитор».

В документе киносети выразили обеспокоенность в связи с предложенными Минкультуры поправками в в закон о кинематографии. По их мнению, искусственные ограничения и чрезмерное регулирование «способны затормозить и так неинтенсивное развитие кинотеатров».

Киносети считают, что ограничение на количество сеансов не будет способствовать росту доли российского кино, так как в таком случае не будет прямой связи между количеством фильмов и сеансов. Предлагаемые поправки, указывают авторы письма, не помогут увеличить число и качество отечественных картин: в России в среднем выходит около 110 российских картин, из них около 10 достигают значимых результатов по сборам. Это критически малое количество, чтобы обеспечить ожидаемую посещаемость и заполняемость кинотеатров, подчеркивают киносети.

Они отмечают, что в первую неделю проката каждому фильму — вне зависимости от страны его производства — дается максимальный выход, превышающий 35%. В последующие недели прокат сокращается почти вполовину. Учитывая «количество и периодичность российского контента на протяжении последних лет», меры по ограничению «не приведут к увеличению доли российского кино в денежном выражении» и плохо скажутся на работе кинотеатров, утверждают киносети.

На прошлой неделе прошла встреча киносетей с Новиковым, на которой обсуждалась эта поправка. В ней участвовал, в частности, владелец объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут. РБК направил запрос в Минкультуры.

10 сентября Минкульт опубликовал поправки в закон о кинематографии. В них предлагается разрешить кинотеатрам отдавать одному фильму не более 35% сеансов в день. Ограничение не распространяется на национальные фильмы и коснется только иностранного кино, поскольку почти все фильмы отечественного производства получают удостоверение национальных.

Похожие поправки ведомство уже публиковало в июне 2017 г. Главное отличие заключалось в том, что в них не было исключения для национальных фильмов. Старый вариант поправок не был в итоге внесен в правительство, говорил «Ведомостям» представитель министерства.

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