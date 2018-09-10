Минкульт вновь предложил ограничить показ иностранных фильмов

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Максим Стулов / Ведомости

Минкульт опубликовал поправки в закон о кинематографии, в которых предлагает разрешить кинотеатрам отдавать одному фильму не более 35% сеансов в день. Ограничение не распространяется на национальные фильмы, указано в поправках. Почти все картины отечественного производства получают удостоверение национального фильма, поэтому ограничение коснется только иностранного кино.

Ситуация, про которую говорится в поправках, не очень распространена. Но на работу кинотеатров они все же повлияют: по данным Единой автоматизированной информационной системы о показах фильмов, в отдельные дни на некоторые фильмы – как отечественные, так и иностранные – приходилось более 35% сеансов.