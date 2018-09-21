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Производитель масла конопли впервые проведет IPO в Европе

Датский производитель масла конопли StenoCare планирует в октябре провести IPO на бирже в Копенгагене, передает Reuters. Это будет первый случай, когда производитель масла конопли проведет первичное публичное размещение акций в Европе. StenoCare рассчитывает привлечь 18,6 млн датских крон ($2,9 млн).

Как отмечает Reuters, Дания является одной из европейских стран (наряду с Германией, Великобританией, Чехией и Италией), в которой врач может назначить пациенту масло конопли в медицинских целях. StenoCare первой в Дании получила разрешение на импорт, производство и продажу масла конопли на территории страны. Привлеченные в ходе IPO средства компания собирается потратить на строительство производственных мощностей. В будущем компания собирается не только поставлять продукцию на местный рынок, но и экспортировать в другие европейские страны.

Период подписки на приобретение акций StenoCare начнется 24 сентября и завершится 9 октября. Начало торгов запланировано на 26 октября. Компания предложит акции по цене 8,80 датской кроны за бумагу. Рыночная стоимость компании оценена в 59,7 млн датских крон (около $9,4 млн).