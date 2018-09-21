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Товарный знак «Ёлки-палки» продадут с торгов со стартовой ценой в 90 млн рублей

Арбитражный суд Москвы по иску санируемого банка «ФК Открытие» обратил взыскание на принадлежащую холдингу «Г.М.Р. Планета гостеприимства» и находящуюся в залоге у банка серию товарных знаков «Ёлки-палки». Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Взыскание обращено на товарные знаки, зарегистрированные на кипрскую компанию I.P. Creations Enterprises Limited, «Ёлки-палки», «Ёлки-палки экспресс», «Ёлки-палки трактир» и другие, а также на товарные знаки «Маленькая Япония». По решению суда права на знаки будут проданы на публичных торгах. Начальная цена знаков «Ёлки-палки» составит в 89,1 млн руб., «Маленькая Япония» — около 10 млн руб.

Агентство уточняет, что бренды были заложены в обеспечение обязательств основного заемщика «ФК Открытие» — компании «Бразерс и компания» (бывший оператор сети российских ресторанов Sbarro), входившей в холдинг «Г.М.Р. Планета гостеприимства». Сумма долга не раскрывалась. Соответствующий иск от «ФК Открытие» поступил в суд в апреле.

В сентябре прошлого года семья Елашвили, которой принадлежала «Г.М.Р. Планета гостеприимства», решила свернуть ресторанный бизнес. Об этом «Ведомостям» сообщил Мераб Елашвили. Совладельцем группы является его брат Георгий и свояк Роман Шамир. «Я развивал Sbarro и «Елки-палки» на перспективу, рассчитывал создать мощную компанию, провести IPO, а оказалось, в нашей стране, где каждые четыре года новый кризис, нельзя строить долгосрочные планы», — расстраивался Елашвили.

В июне суд взыскал по иску «ФК Открытие» 453 млн руб. долга по двум договорам кредитной линии 2012 и 2013 гг. с «Бразерс и компании», а также ее солидарных соответчиков: «Бразерс и компания МСК», «Бэстмил», «Мега Фуд Восток» и кипрской Planet of Hospitality (Russia) Limited.