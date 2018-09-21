Reuters узнал о планах UC Rusal создать трейдера в Китае
Российский производитель алюминия UC Rusal собирает команду трейдеров в Китае на фоне санкционных ограничений для западных потребителей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, компания займется продажей металла на внутреннем рынке Китая и будет искать возможности для импорта и экспорта алюминия в эту страну. Еще одна специализация компании — сырье для производства алюминия — глинозем. Китай является крупнейшим в мире потребителем алюминия, в 2017 г. он купил у России 14 631 т этого металла.
Компания отказалась комментировать агентству эту информацию.
США ввели санкции против UC Rusal 6 апреля 2018 г. Ранее Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) сообщил также, что партнеры UC Rusal, которые были его клиентами до введения санкций в апреле, могут подписывать новые контракты с компанией без риска «вторичных санкций» для них.
Кто попал под новые санкции США
Андрей Акимов, предправления Газпромбанка
агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», B-Finance LTD, En+ Group, Gallistica Diamante, Группа ГАЗ, «Газпром бурение», «Евросибэнерго», «Ладога менеджмент», NPV Engineering, «Ренова», «Рособоронэкспорт», Банк «Российская финансовая корпорация», «Русские машины», Rusal (на фото)