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Бизнес
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Reuters узнал о планах UC Rusal создать трейдера в Китае

Ведомости
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Российский производитель алюминия UC Rusal собирает команду трейдеров в Китае на фоне санкционных ограничений для западных потребителей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, компания займется продажей металла на внутреннем рынке Китая и будет искать возможности для импорта и экспорта алюминия в эту страну. Еще одна специализация компании — сырье для производства алюминия — глинозем. Китай является крупнейшим в мире потребителем алюминия, в 2017 г. он купил у России 14 631 т этого металла.

Компания отказалась комментировать агентству эту информацию.

США ввели санкции против UC Rusal 6 апреля 2018 г. Ранее Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) сообщил также, что партнеры UC Rusal, которые были его клиентами до введения санкций в апреле, могут подписывать новые контракты с компанией без риска «вторичных санкций» для них.

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Президент «Компьюлинка» арестован по подозрению в крупных хищениях

Ведомости
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Тверской суд Москвы в пятницу, 21 сентября, арестовал на два месяца президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща, которого подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). «Постановлением суда в отношении Ляща избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября», — передал «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.

Лящ был задержан сотрудниками полиции 19 сентября после дачи показаний. По данным СМИ, речь идет о деле о многомиллионных хищениях в МКБ «Компас» и компании «Промпоставка», входивших в состав госкорпорации «Ростех».

В ГК «Компьюлинк» опровергли связь между задержанием Ляща и хищениями в корпорации «Ростех» или вопросами к реализации государственных контрактов с «Ростехом». «Эта информация не соответствует действительности. ГК "Компьюлинк" не заключала договоры и не реализовывала проекты для госкорпорации "Ростех", а также не имела контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из «Ростеха», — говорится в официальном заявлении компании. Вопросы полиции к Лящу не имеют отношения к основной деятельности «Компьюлинка», подчеркивает компания. ««Компьюлинк» продолжает осуществлять свою деятельность в штатном режиме и выполнять все взятые на себя обязательства перед заказчиками и партнерами», — говорится в сообщении.

Группа компаний «Компьюлинк», созданная в 1993 г., является одним из крупных системных интеграторов российского IТ-рынка.

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Бизнес
Новости

«Новатэк» перевел 40% в «Арктик СПГ-2» на свою дочернюю компанию

Ведомости
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«Новатэк» перевел 40% в «Арктик СПГ-2» на свою 100%-ную «дочку» «Экропромстрой», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ранее доля «Новатэка» в «Арктик СПГ-2» составляла 100%. Согласно ЕГРЮЛ, с 20 сентября она снизилась до 60%, а 40% стало принадлежать компании «Экропромстрой».

«Арктик СПГ-2» — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Его реализация планируется на базе Утреннего месторождения. Завод будет состоять из трех технологических линий. Планируемый срок запуска первой — 2022-2023 гг., с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 гг.

В мае предправления «Новатэка» Леонид Михельсон говорил, что «Новатэк» сохранит за собой долю в проекте «Арктик СПГ-2» в 60%, а на остальные 40% привлечь партнеров, напоминает агентство. В том же месяце французская Total подписала с «Новатэком» соглашение о вхождении в «Арктик СПГ-2» с долей в 10%. Агентство уточняет, что участие в проекте рассматривают Saudi Aramco, китайская CNPC, японская JOGMEC.

Технологии
Новости

Власти Чечни создадут в республике международный майнинговый пул

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились создать в Чечне Евразийский майнинговый пул. Об этом РБК сообщил представитель ассоциации. Планы подтвердил изданию пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Проект объединит вычислительные мощности резидентов стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в частности России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Майнинговый пул станет первым шагом реализации программы «Крипто Чечня», направленной на развитие экономики региона с использованием технологий блокчейна.

Власти республики планируют создать пул на базе регулятивной «песочницы» Центробанка. Концепцию проекта экономический блок правительства республики рассмотрел в конце августа. Чеченские власти рассчитывают, что запуск майнинговой площадки позволит увеличить ежегодные налоговые доходы республики.

В феврале Внешэкономбанк (ВЭБ) сообщил о планах внедрения технологии распределенного реестра в деятельность Росреестра Чечни. В конце июля стороны запустили два пилотных проекта на блокчейне по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью. Мэр Грозного Ибрагим Закриев отмечал, что системы на блокчейне позволят сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей. ВЭБ уточнял, что тестирование систем продлится около трех месяцев, после чего можно будет оценить их эффективность.

Политика
Новости

Глава Хакасии Зимин снялся со второго тура выборов

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности главы Хакасии кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов, второй тур которых должен был пройти в воскресенье 23 сентября. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном избиркоме.

«РИА Новости» сообщило об этом же со ссылкой на зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева. «Наиболее вероятно, что следующее голосование состоится через две недели после подачи заявления Зиминым», - сообщил Булаев.

По информации «Интерфакса», Зимин написал заявление о снятии своей кандидатуры по состоянию здоровья. В соответствии с законодательством такое решение он мог принять не позднее чем за сутки до голосования.

После снятия кандидатуры Зимина второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели, если против кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, опередившего Зимина в первом туре, выступит кандидат, занявший третье место. Если этого не произойдет и Коновалов будет участвовать во втором туре один, он будет должен набрать для победы более 50% голосов избирателей.

Близкий к администрации президента источник после первого тура выборов говорил «Ведомостям», что администрация хотела бы, чтобы Зимин подал заявление об уходе еще до второго тура. Однако Зимин заявление не написал. Как рассказывали источники, близкие к администрации президента, главе Хакасии решили помочь компании и ведомства. В частности, в регион приезжал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Он, по данным Русской службы BBC, снял телесюжет в поддержку губернатора Зимина, посыл которого сводился к тому, что кампанию Коновалова финансировало угледобывающее предприятие и что коммунистов «купили угольщики». Кроме того, рассказали «Ведомостям» два источника, близкие к руководству региона, а также собеседник в КПРФ, коммунистам предлагали снять Коновалова с выборов.

Сегодня Зимин покинул телестудию во время дебатов с Коноваловым.

В первом туре выборов в Хакасии 9 сентября участвовали четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения Партии роста.

Коновалов обошел Зимина с 44,81% против 32,42% голосов избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом — Мяхар с 6,61%.

Выбор редактора
Политика
Новости

Новый комитет туризма Москвы возглавила бывший руководитель ВДНХ

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил руководителей комитета по туризму и департамента спорта столицы. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале мэра города. Комитет туризма Москвы возглавила бывший руководитель ВДНХ Екатерина Проничева, департамент спорта — Николай Гуляев, ранее управлявший департаментом спорта и туризма.

Ранее Собянин реорганизовал департамент спорта и туризма Москвы, создав два отдельных ведомства — комитет по туризму и департамент спорта. Тем же документом департамент спорта и туризма Москвы был переименован в департамент спорта города.

Мэр также назначил новое московское правительство. Практически все руководители департаментов сохранили свои посты. Новым среди них стал Эдуард Лысенко, занявший должность министра правительства столицы и руководителя департамента информационных технологий вместо Артема Ермолаева, перешедшего на новую работу.

Собянин образовал департамент инвестиционной и промышленной политики и департамент предпринимательства и инновационного развития, их руководителями стали соответственно Александр Прохоров (до этого — первый замглавы департамента городского имущества) и Алексей Фурсин (до этого руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства).

Финансы
Новости

Правительство Германии поддержало слияние Deutsche Bank и Commerzbank

Ведомости
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Cлияние двух крупнейших банков Германии — Deutsche Bank AG (DB) и Commerzbank AG — поддержано в правительстве Германии, сообщило агентство Bloomberg. По данным источников агентства, Берлин хочет создать мощный банк, который сможет поддержать национальный экспорт даже в случае финансового кризиса.

Аналитики уже давно говорят, что слияние DB и Commerzbank неизбежно, вопрос лишь в том, когда оно состоится, отмечает «Интерфакс». Слухи о потенциальном объединении германских банков усилились после того, как американская инвестгруппа Cerberus стала миноритарным акционером и Deutsche Bank, и Commerzbank, причем руководство Deutsche Bank также привлекло ее в качестве консультанта.

У федерального правительства Германии по-прежнему 15% Commerzbank, выкупленных в кризис 2008 г., поэтому оно прямо заинтересовано в благополучии второго банка страны, отмечает Bloomberg.

Слияние Deutsche Bank и Commerzbank может привести к созданию третьего по величине банка в Европе по объему активов после британского HSBC и французского BNP Paribas — около 1,9 трлн евро.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ увидел признаки вывода активов из НПФ «Муниципальный»

Ведомости
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Временная администрация обнаружила признаки вывода активов из негосударственного пенсионного фонда «Муниципальный». ЦБ направил информацию о подозрительных сделках в Генпрокуратуру, следственный департамент МВД и СКР, говорится в сообщении регулятора. В пресс-релизе не уточняется, о каких сделках идет речь и когда именно они были совершены.

ЦБ аннулировал лицензию НПФ «Муниципальный» в апреле 2018 г. Регулятор указывал, что фонд неоднократно нарушал требования пенсионного законодательства, а также не исполнял предписаний ЦБ.

В августе 2017 г. стало известно, что фонд купил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов, отстраненный от должности в июле. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на источники, покупку подтверждал ТАСС и сам Илюмжинов. На сайте «Муниципального» Илюмжинов был указан как председатель совета директоров фонда.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ЦБ и Илюмжинова.

Политика
Новости

Памфилова посоветовала обоим участникам второго тура в Приморье не выдвигаться вновь

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова посоветовала сняться с выборов кандидатам Андрею Ищенко и Андрею Тарасенко, которые вышли во второй тур выборов в Приморье. Об этом она сказала РБК.

По ее мнению, оба они «потеряли доверие и дискредитировали себя в глазах избирателей». Она отметила, что кандидатам, которые будут участвовать в новых выборах в регионе, необходимо сделать выводы из сложившейся по итогам двух туров ситуации: «Избираться не путем давления и фальсификаций, а работать с людьми, вызывать доверие у людей».

Ищенко, комментируя РБК высказывание Памфиловой, назвал его популизмом и порекомендовал ей самой покинуть должность.

16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов. В ходе него сначала лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, однако во время подсчета последних протоколов единороссу Андрею Тарасенко удалось вырваться вперед. В итоге Ищенко набрал на 7650 голосов меньше соперника. Оба кандидата начали обвинять друг друга в фальсификациях.

19 сентября Памфилова заявила, что ЦИК рекомендует признать выборы в Приморье недействительными. На следующий день региональный избирком отменил результаты голосования, объяснив это «существенными нарушениями».

В Приморье прошел митинг в поддержку врио губернатора Андрея Тарасенко

Финансы
Новости

Сбербанк повысил ставки по долларовым вкладам

Ведомости
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Сбербанк повысил ставки по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка в долларах при открытии депозита онлайн теперь составляет 2% годовых, ранее было 1,35% годовых, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.

Представитель Сбербанка подтвердил «Интерфаксу» факт повышения ставок. «Повышены ставки по всей линейке для всех клиентов», — уточнил собеседник агентства. Теперь клиент Сбербанка может открыть вклад в долларах США по максимальной ставке в 2% через «Сбербанк онлайн», в случае открытия вклада в офисе банка ставка составит 1,7%.

Ставки в рублях остались на прежнем уровне. Максимальная доходность — 6,7% по вкладу «Онлайк». В конце августа Сбербанк увеличил ставки по депозитам в рублях на 0,1-0,4 процентного пункта.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG сообщил, что в августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд. По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд. Как отмечало агентство, оттоку средств способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях в отношении России.

В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка. «Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Суд взыскал с «Когалымавиа» более 30 млн рублей по делу о крушении А321 над Синаем

Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы в пятницу частично удовлетворил исковые требования родственников жертв крушения самолета А321 над Синайским полуостровом. Суд постановил взыскать с авиакомпании «Когалымавиа» (летала под брендом Metrojet) более 32 млн руб., передает «РАПСИ».

Также суд установил ежемесячные выплаты на общую сумму около 350 000 руб. более чем 20 родственникам, лишившимся в авиакатастрофе кормильца. Каждый из них до конца жизни будет получать от 4000 до 30 000 руб., выплаты начнутся в установленные судом сроки. Десяти заявителям суд отказал в компенсации ущерба.

Исковое заявление было подано от порядка 140 родственников, они требовали в качестве компенсации морального вреда более 100 млрд руб. Ответчиками по иску были заявлены, помимо «Когалымавиа», страховые компании «Ингосстрах» и Allianz Global Corporate & Specialty, туристическая компания «Brisco», а также компания Aircup. Однако суд взыскал деньги только с «Когалымавиа».

По ходатайству ответчиков судебный процесс проходил в закрытом режиме. Адвокат истцов Анатолий Кучерена пояснял «Интерфаксу», что исковые заявления поданы в рамках Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась 21 августа прошлого года, а Египет, на территории которого произошла трагедия, принял ее в 2005 г. Монреальская конвенция устанавливает значительно большую компенсацию, чем предусматривает российское законодательство, и регулирует только международные воздушные перевозки.

Осенью 2015 г. самолет «Когалымавиа» А321, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синаем. На борту находились 224 человека, все погибли. Российское следствие назвало причиной катастрофы теракт. В феврале 2018 г. компания была признана банкротом.

Крушение самолета «Когалымавиа»

Финансы
Новости

Сбербанк прокомментировал отток $1,2 млрд с валютных депозитов

Ведомости
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В августе клиенты Сбербанка забрали с валютных депозитов $1,2 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG. В Сбербанке назвали такой отток управляемой эволюцией баланса банка.

По данным агентства, с начала года валютные вклады в Сбербанке сократились почти на 10%. Доля валютных депозитов Сбербанка занимает около 29% среди общего портфеля вкладов в $324 млрд.

«Отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса в $94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка», – заявили «Ведомостям» в пресс-службе Сбербанка.

На долю Сбербанка пришелся наибольший отток валютных депозитов. В целом по сектору население и компании сняли с валютных вкладов в российских банках в августе $1,5 млрд, а с начала года валютные депозиты уменьшились на $5,9 млрд. Как отмечает Bloomberg, этому способствовали опасения по поводу блокировки долларовых транзакций для российских госбанков. Такую меру предусматривает рассматриваемый в конгрессе США законопроект о новых санкциях против России.

В пятницу Сбербанк объявил о повышении ставок по всей линейке долларовых вкладов, максимальная ставка теперь составляет 2%.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор не видит никаких рисков относительно валютных вкладов населения. У ЦБ и банковской системы с избытком хватит ресурсов, чтобы выполнить все обязательства перед вкладчиками в той валюте, в которой открывались депозиты, подчеркивала Набиуллина.

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