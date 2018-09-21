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Президент «Компьюлинка» арестован по подозрению в крупных хищениях

Тверской суд Москвы в пятницу, 21 сентября, арестовал на два месяца президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща, которого подозревают в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). «Постановлением суда в отношении Ляща избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября», — передал «Интерфакс» слова пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.

Лящ был задержан сотрудниками полиции 19 сентября после дачи показаний. По данным СМИ, речь идет о деле о многомиллионных хищениях в МКБ «Компас» и компании «Промпоставка», входивших в состав госкорпорации «Ростех».

В ГК «Компьюлинк» опровергли связь между задержанием Ляща и хищениями в корпорации «Ростех» или вопросами к реализации государственных контрактов с «Ростехом». «Эта информация не соответствует действительности. ГК "Компьюлинк" не заключала договоры и не реализовывала проекты для госкорпорации "Ростех", а также не имела контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из «Ростеха», — говорится в официальном заявлении компании. Вопросы полиции к Лящу не имеют отношения к основной деятельности «Компьюлинка», подчеркивает компания. ««Компьюлинк» продолжает осуществлять свою деятельность в штатном режиме и выполнять все взятые на себя обязательства перед заказчиками и партнерами», — говорится в сообщении.

Группа компаний «Компьюлинк», созданная в 1993 г., является одним из крупных системных интеграторов российского IТ-рынка.