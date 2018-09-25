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«Победа» отменила рейсы из Калининграда в Лондон

Авиакомпания «Победа» отменяет запланированные рейсы по маршруту Калининград – Лондон – Калининград. Перевозчик разослал соответствующие письма пассажирам, чьи жалобы можно встретить в соцсетях.

Рейсы DP859 и DP860 Калининград – Лондон – Калининград в период с 23 октября 2018 г. по 30 марта 2019 г. отменены, говорится в письме. Это решение связано с технической невозможностью обеспечить выполнение IT-требований пограничной службы в лондонском аэропорту «Станстед» по предоставлению персональных данных клиентов, объяснила там же авиакомпания. Будет ли «Победа» выполнять эти рейсы позже, – не уточняется. «Ведомости» ожидают комментариев от авиакомпании.

На момент написания материала на сайте «Победы» можно было выбрать опцию по покупке билетов из Калининграда в Лондон (такая функция обычно недоступна, если авиакомпания туда не выполняет рейсы – прим. «Ведомости). Однако на всех этих рейсах указано «нет мест», поэтому приобрести билет невозможно. При этом до сих пор можно приобрести билеты «Победы» в Лондон из Санкт-Петербурга и Москвы.

скриншот сайта «Победы»

В мае «Победа» получила допуск на выполнение регулярных рейсов из Санкт-Петербурга и Калининграда в Лондон. До этого регулярных рейсов из Калининграда в столицу Великобритании не было.

«Победа» основана в 2014 г. и входит в группу компаний «Аэрофлот». Лоукостер выполняет рейсы в более 45 городов мира, из которых около 25 – зарубежных.

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