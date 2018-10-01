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Минпромторг предложил смягчить запрет на продажу пива в алюминиевых банках

Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива в алюминиевой банке в нестационарной рознице (киоски, ларьки) и ночью, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой поправки ведомства к федеральному закону «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции».

В частности, документ предполагает снятие ограничений на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевой банке, произведенной в ЕАЭС в нестационарных торговых объектах, и разрешение на торговлю такой продукцией ночью.

Соответствующие предложения Минпромторг подготовил как часть комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности. «Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечает «Коммерсантъ», власти США в начале апреля ввели санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и единственного в России производителя алюминия — «Русала». В Минпромторге считают, что смягчение запрета на продажу пива будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов всех уровней.

О предложении Минпромторга знает руководитель контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. По его словам, ФАС выступает против инициативы министерства. «Мы согласны, что поддержка алюминиевой отрасли нужна, но не такой ценой. Производители других видов упаковки и сырья для нее вообще-то тоже российский бизнес»,— пояснил он. По словам источников издания, предложения обсуждались на прошлой неделе с представителями заинтересованных отраслей.

Запрет на продажу пива в нестационарной рознице, а также с 23 до 8 часов действует в России с 2013 г.

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