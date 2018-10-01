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Заместителем Рогозина станет экс-гендиректор «Российских космических систем»

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В ближайшее время экс-гендиректор и бывший генеральный конструктор ОАО «Российские космические системы» (РКС) Юрий Урличич займет пост заместителя гендиректора «Роскосмоса», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В новой должности он будет отвечать за разработку ракет-носителей и разгонных блоков, а также за научную деятельность. В его ведении также будет и перспективная космическая система «Сфера», создание которой ранее анонсировал президент Владимир Путин.

«Назначение состоится на днях, а окончательно утвержден в должности он будет по итогам заседания наблюдательного совета, который может состояться в октябре»,— сообщил один из источников, добавив, что ранее разработку средств выведения (создание ракет-носителей и разгонных блоков) курировал Николай Севастьянов, перешедший недавно из «Роскосмоса» в ЦНИИ машиностроения (головная научная организация «Роскосмоса»).

«Ведомости» в конце сентября со ссылкой на источники писали, что Севастьянов не сработался с директорским корпусом, а также с аппаратом курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова. Поэтому он стал непроходной кандидатурой, подтвердили человек, близкий к аппарату правительства, и собеседник, близкий к Минобороны.

Урличич был назначен на пост гендиректора ФГУП РНИИ КП (позже преобразовано в ОАО «Российские космические системы») в 2001 г. С 2004 по 2012 г. он был  гендиректором и генеральным конструктором системы ГЛОНАСС. В 2012 г. он ушел из компании на фоне обвинений в хищении неустановленными лицами около 6,5 млрд руб., выделенных на программу ГЛОНАСС. В частности, МВД проверяло, как исполняли работы по бюджетным контрактам РКС коммерческие фирмы «НПО КП» (ее учредителем считался Урличич) и «Синертек», через которые в 2007–2008 гг. прошло более 1 млрд руб. Официально обвинения ему не были предъявлены. Как пишет «Коммерсантъ», Рогозин решил дать «талантливому инженеру шанс на реабилитацию».

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Экономика
Новости

РБК: Россиян переведут на новую систему накопительной пенсии без их согласия

Ведомости
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Минфин и Центробанк России выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение граждан к системе будет происходить в соответствии со статьей №158 Гражданского кодекса «Форма сделок». В третем пункте статьи говорится, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Выбранный механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК, рассказали РБК источники.

«Это (подключение к ИПК — РБК) коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе — в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», — пояснил один из источников издания. Россияне в любом случае должны быть проинформированы о том, что их подключили к системе, сказал он. По его словам, задача оповещения сотрудников может быть возложена на работодателя. По информации Пенсионного фонда, на конец 2017 г. пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян.

Законопроект об ИПК находится в стадии подготовки, в связи с чем комментарии преждевременны, заявили РБК в пресс-службе ЦБ.

Концепция ИПК была представлена Минфином и ЦБ в сентябре 2016 г., напоминает РБК. Новая пенсионная модель должна заменить «замороженную» в 2014 г. накопительную пенсию. Главным сценарием включения граждан в новую систему, согласно первоначальной концепции ИПК, была автоматическая подписка. То есть из зарплаты всех работающих граждан по умолчанию будут удерживаться взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые будут формировать накопительную часть пенсии. Размер взносов постепенно будет увеличен с 0% в первый год подключения к ИПК до 6% через пять лет.

В сентябре прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор решил отказаться от идеи автоподписки в пользу авторегистрации в системе ИПК. В августе Минфин объявил о начале разработки законопроекта об ИПК. Срок запуска системы был запланирован на январь 2020 г. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, однако документ не был обнародован. Источники «Ведомостей» сообщали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за негативной реакции общества на пенсионную реформу.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном снятии одного из кандидатов с выборов в Хакасии

Ведомости
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Кандидат на пост губернатора Хакасии от «Справедливой России» Андрей Филягин в начале недели может объявить о снятии с выборов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе его конкурента, кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Если Филягин снимет с выборов свою кандидатуру, то запланированный на 7 октября второй тур выборов будет перенесен. Вместо Филягина принять участие в выборах сможет кандидат от Партии роста Александр Мяхар. В штабе Филягина заверили, что «работают полным ходом». Однако группа депутатов «Справедливой России», которая должна была отправиться в регион для поддержки кандидата, в Хакасию пока еще не выехала.

По словам источника газеты, о предстоящем снятии кандидатуры Филягина косвенно говорит тот факт, что из Хакасии «резко уехала» команда политтехнологов кандидата в губернаторы. «Если до этого поочередно один за другим стали отказываться от поездки в Хакасию депутаты Госдумы от "Справедливой России", то теперь резко и одномоментно снялась и отбыла из Хакасии прибывшая к Филягину команда политтехнологов — 10–12 человек»,— сказал источник.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии состоялся 9 сентября. В нем принимали участие действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин, Филягин, Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар (6,61% голосов в первом туре). Ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов. Во втором туре должны были принять участие Коновалов (44,81% голосов в первом туре) и Зимин (32,42% голосов в первом туре). Однако 23 сентября Зимин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Второй тур выборов ЦИК назначил на 7 октября. Соперником Коновалова должен стать Филягин, который в первом туре набрал 11,23%.

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Новости

В Македонии зафиксировали низкую явку на референдуме о смене названия страны

Ведомости
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Центризбирком Македонии зафиксировал низкую явку на референдуме о переименовании республики. По словам председателя избирательной комиссии страны Оливера Деркоски, явка не превысит необходимый для принятия решения минимальный порог в 50% (более 1,8 млн человек), передает Reuters.

По предварительным данным ЦИК Македонии, по итогам подсчета 85,71% бюллетеней уровень явки составляет 36,11%. За межправительственный договор с Грецией о переименовании Македонии проголосовали 91,25% жителей, против — 5,82%. По данным ЦИК страны, за полчаса до окончания референдума явка составила чуть более 34%. В соответствии с законодательством Македонии, если участки для голосования посетили менее 50%, то референдум принято считать несостоявшимся.

Источник Reuters в правящей партии Македонии заявил, что шансов довести явку до 50% практически нет. Только в двух регионах страны проголосовали более 50% граждан. В среднем в населенных пунктах явка не превышала 20%, сообщает информагентство МИА.

В свою очередь премьер-министр Македонии Зоран Заев считает проведение референдума успешным. По его словам, важно не количество проголосовавших, а их ответы на заданный вопрос.

На референдуме жители Македонии должны были ответить на вопрос о том, согласны ли они с переименованием республики в Северную Македонию. Смена названия страны позволит рассчитывать на вступление в ЕС и НАТО в будущем.

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Бизнес
Новости

Минпромторг предложил смягчить запрет на продажу пива в алюминиевых банках

Ведомости
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Минпромторг предложил снять запрет на продажу пива в алюминиевой банке в нестационарной рознице (киоски, ларьки) и ночью, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой поправки ведомства к федеральному закону «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции».

В частности, документ предполагает снятие ограничений на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в алюминиевой банке, произведенной в ЕАЭС в нестационарных торговых объектах, и разрешение на торговлю такой продукцией ночью.

Соответствующие предложения Минпромторг подготовил как часть комплекса мер для поддержки алюминиевой промышленности. «Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечает «Коммерсантъ», власти США в начале апреля ввели санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски и единственного в России производителя алюминия — «Русала». В Минпромторге считают, что смягчение запрета на продажу пива будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов всех уровней.

О предложении Минпромторга знает руководитель контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. По его словам, ФАС выступает против инициативы министерства. «Мы согласны, что поддержка алюминиевой отрасли нужна, но не такой ценой. Производители других видов упаковки и сырья для нее вообще-то тоже российский бизнес»,— пояснил он. По словам источников издания, предложения обсуждались на прошлой неделе с представителями заинтересованных отраслей.

Запрет на продажу пива в нестационарной рознице, а также с 23 до 8 часов действует в России с 2013 г.

Названы самые трезвые регионы России

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Политика
Новости

В ОАЭ возбудили уголовное дело против сенатора от Карачаево-Черкессии

Ведомости
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Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) возбудили уголовное дело против члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает РБК со ссылкой на копии и нотариальный перевод писем генпрокуратуры Дубая. По информации издания, Арашукову вменяют фальсификацию и использование подложных документов.

В документах, на которые ссылается РБК, депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов указан как заявитель по уголовному делу. «Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство. Я сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае. Мне сообщили, что заведено уголовное дело, идет следствие», —рассказал Карданов.

«Генпрокуратура Дубая подтверждает, что 18.07.2018 на основании заявления, поданного в полицейском участке Бар-Дубая Русланом Кардановым, гражданином России, в генеральной прокуратуре Дубая было открыто дело № 1351/2018 против Рауфа Арашукова, гражданина России», — говорится в справке, подписанной начальником отдела ведомства Ахмедом Мохамедом Шарифом. Документ был подготовлен по запросу юридической компании «Дар Аль-Баян», представляющей интересы заявителя в ОАЭ.

Карданов направил депутатский запрос в конце июня. В нем он сообщил, что Арашуков мог подделать вид на жительство, выданный властями ОАЭ, изменив в документе дату окончания его действия — с 14 февраля 2017 г. на 14 августа 2016 г.

Арашуков стал сенатором в сентябре 2016 г. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы ФС РФ» сенатор не может быть резидентом другой страны. Карданов считает, что обман был необходим Арашукову для того, чтобы занять кресло сенатора.

В аппарате комитета Совета Федерации по регламенту РБК заявили, что обращение по поводу уголовного преследования Арашукова в ОАЭ в верхнюю палату не поступало. Совет Федерации проверял информацию о виде на жительство сенатора в ОАЭ в 2017 г. Тогда нарушения обнаружены не были, говорится в письме зампредседателя палаты Юрия Воробьева (копия документа есть у РБК).

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Бизнес
Новости

Усманов рассказал о единственном оставшемся в России олигархе

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Олигархов в России почти не осталось, есть лишь один, последний, получивший бизнес от власти и сохраняющий его до сих пор, считает бизнесмен Алишер Усманов. Говоря о себе, он заявил, что никогда в жизни к олигархам не относился.

«Я слово "олигарх" вообще терпеть не могу. Потому что в нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать — «фаворит королевы», — сказал Усманов в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» (его цитирует «Интерфакс»).

По словам бизнесмена, олигарх — это тот, кто «все взял, не заплатив». «Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит — до сих пор катится», — добавил Усманов. Кого он имеет в виду, бизнесмен не уточнил, отметив только, что этот человек «все потерял, кроме одной компании».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместным выражение «российские олигархи». «Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России олигархов нет», — сказал Песков.

При этом практически все россияне (94%) уверены, что в России есть олигархи, показал проведенный в апреле опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В числе олигархов опрошенные называли Романа Абрамовича (15%), Олега Дерипаску (8%), Михаила Прохорова (7%), Владимира Потанина (4%), Анатолия Чубайса (4%), Алексея Миллера (4%), Алишера Усманова (4%), Бориса Березовского (3%), Игоря Сечина (3%) и Михаила Ходорковского (2%).

Усманов занимает 10-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $12,5 млрд.

Политика
Новости

Евросоюз выделил 1,5 млн евро пострадавшей от цунами Индонезии

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Европейский союз выделил Индонезии 1,5 млн евро для ликвидации последствий землетрясения и цунами, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Средства будут направлены на помощь наиболее уязвимым слоям населения и помогут властям обеспечить поставки продовольствия, воды и медикаментов в пострадавшие районы, отмечается в сообщении.

Кроме того, комиссия направила на пострадавший от стихии индонезийский остров Сулавеси эксперта по гуманитарным вопросам, который должен помочь властям Индонезии в координации работы по оказанию экстренной помощи.

Жертвами землетрясения и цунами в Индонезии, по последним данным, стали 832 человека. Местные власти опасаются, что эта цифра может вырасти в несколько раз. Спасателям не удается установить связь со многими районами, пострадавшими от стихии. Ситуацию осложняет то, что стихия разрушила дороги и мосты на острове и оставила без света большую часть населения.

По предварительным данным, россиян среди погибших нет. Посольство России в Джакарте сообщило, что стихия затронула нетуристический район. Власти Индонезии в воскресенье утром рассказали, что среди пропавших без вести числятся пять иностранцев — три француза, один южнокореец и один малайзиец. Южная Корея выделила Индонезии $1 млн для помощи пострадавшим, сообщило агентство «Ренхап».

Последствия мощного цунами в Индонезии

Бизнес
Новости

В «Шереметьево» произошел сбой в работе межтерминальных поездов

Ведомости
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В московском аэропорту «Шереметьево» в воскресенье произошел сбой в работе автоматизированных поездов, доставляющих пассажиров из одного терминала в другой. Об этом сообщили пассажиры в социальных сетях и «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

«Произошел сбой программного обеспечения межтерминального поезда в терминале B», — сказал собеседник агентства. По его словам, движение поездов было на некоторое время приостановлено.

Корреспондент «Интерфакса» сообщал, что на платформе межтерминального поезда собралось большое количество людей. На электронном табло было указано, что поезд прибудет через пять минут, но информация не соответствовала действительности, поезда на станцию не приходили. Также возникли очереди к автобусам, курсирующим между терминалами.

Позже пресс-служба аэропорта подтвердила информацию о сбое, поезда были остановлены в 14.55 по московскому времени. Около шести часов вечера движение было восстановлено.

Аэропорт «Шереметьево» состоит из нескольких пассажирских терминалов, которые объединены в Южный терминальный комплекс (терминалы D, E и F) и Северный терминальный комплекс (A и B). Между собой они соединены межтерминальным переходом, по которому курсирую автоматизированные поезда. Время в пути между терминальными комплексами составляет 5 минут.

Как выглядит новый терминал в «Шереметьево»

Политика
Новости

Песков рассказал об отдыхе Путина в Хакасии

Ведомости
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Президент Владимир Путин провел субботний день на отдыхе в тайге в Хакасии, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Путин остановился в Хакасии по пути из Душанбе, где в пятницу прошел саммит лидеров стран СНГ.

«По дороге из Душанбе Владимир Путин совершил остановку в Хакасии, где провел субботний день в тайге с кратким отдыхом», — сказал Песков (его цитирует «Интерфакс»).

Пресс-секретарь добавил, что после этого президент отправился в Сочи, где в воскресенье прошел российский этап «Формулы-1». Гран-при России выиграл британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Путин каждый год приезжает на автодром в Сочи, чтобы понаблюдать за гонками и наградить победителя.

Что Путин делал в тайге и кто его сопровождал, Песков не рассказал. Президент прилетел в столицу республики Абакан поздно вечером в пятницу, сообщило в субботу информационное агентство «Хакасия».

Хакасия и Тува — частые места отдыха Путина. В конце августа президент провел два для на природе в Туве вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. В прошлом году в августе Путин тоже приезжал на выходные в Туву. Хакасию президент посещал в январе этого года. 

Спорт, охота и рыбалка: чем увлекается Владимир Путин

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Новости

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Сочи

Ведомости
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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл российский этап чемпионата «Формула-1», который проходил на «Сочи автодроме». Вторым финишировал финн Вальттери Боттас, тоже выступающий за команду «Мерседес». Третье место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял 18-е место.

За гонками наблюдал президент Владимир Путин. В воскресенье он прибыл на автодром в Сочи, где его встретили руководители «Формулы-1», в том числе почетный президент Берни Экклстоун, спортивный директор Росс Браун и управляющий директор Чейз Кэри, а также вице-премьер России Дмитрий Козак.

Россия получила право проведения этапа «Формулы-1» в 2010 г. Соглашение с группой компаний «Формула-1» предусматривает проведение Гран-при России ежегодно с 2014 по 2025 г. Путин каждый год приезжает на «Сочи автодром», чтобы понаблюдать за гонкой и вручить главный приз победителю этапа.

Как готовят автодром в Сочи к проведению Гран-при Формулы-1 (2017 год)

Политика
Новости

В Македонии проходит референдум о переименовании страны

Ведомости
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В Македонии в воскресенье проходит референдум о переименовании страны. Как сообщила государственная избирательная комиссия республики, избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (8.00 мск) и продолжат работать до 19.00 (20.00 мск).

Македонцам нужно ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в Евросоюз и НАТО с принятием договора между Республикой Македонией и Греческой Республикой?». Для того чтобы референдум считался состоявшимся, в нем должны принять участие не менее половины избирателей. Референдум носит консультативный характер.

Греция и Македония 17 июля подписали договор, который урегулировал продолжавшийся более 25 лет спор вокруг названия бывшей югославской республики. Греция требует от Македонии изменить название, потому что оно совпадает с названием греческой области Македония. Предполагается, что бывшая югославская республика станет называться Северной Македонией.

Договор с Грецией открывает Македонии путь в НАТО и Евросоюз, но вызывает критику со стороны населения страны.

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