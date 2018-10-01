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Заместителем Рогозина станет экс-гендиректор «Российских космических систем»

В ближайшее время экс-гендиректор и бывший генеральный конструктор ОАО «Российские космические системы» (РКС) Юрий Урличич займет пост заместителя гендиректора «Роскосмоса», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В новой должности он будет отвечать за разработку ракет-носителей и разгонных блоков, а также за научную деятельность. В его ведении также будет и перспективная космическая система «Сфера», создание которой ранее анонсировал президент Владимир Путин.

«Назначение состоится на днях, а окончательно утвержден в должности он будет по итогам заседания наблюдательного совета, который может состояться в октябре»,— сообщил один из источников, добавив, что ранее разработку средств выведения (создание ракет-носителей и разгонных блоков) курировал Николай Севастьянов, перешедший недавно из «Роскосмоса» в ЦНИИ машиностроения (головная научная организация «Роскосмоса»).

«Ведомости» в конце сентября со ссылкой на источники писали, что Севастьянов не сработался с директорским корпусом, а также с аппаратом курирующего отрасль вице-премьера Юрия Борисова. Поэтому он стал непроходной кандидатурой, подтвердили человек, близкий к аппарату правительства, и собеседник, близкий к Минобороны.

Урличич был назначен на пост гендиректора ФГУП РНИИ КП (позже преобразовано в ОАО «Российские космические системы») в 2001 г. С 2004 по 2012 г. он был гендиректором и генеральным конструктором системы ГЛОНАСС. В 2012 г. он ушел из компании на фоне обвинений в хищении неустановленными лицами около 6,5 млрд руб., выделенных на программу ГЛОНАСС. В частности, МВД проверяло, как исполняли работы по бюджетным контрактам РКС коммерческие фирмы «НПО КП» (ее учредителем считался Урличич) и «Синертек», через которые в 2007–2008 гг. прошло более 1 млрд руб. Официально обвинения ему не были предъявлены. Как пишет «Коммерсантъ», Рогозин решил дать «талантливому инженеру шанс на реабилитацию».