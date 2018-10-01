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«Роскачество» оценило прочность и безопасность женских туфель

Эксперты «Роскачества» провели исследование нескольких популярных на российском рынке марок классических женских кожаных туфель, придя, в частности, к выводу, что не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз организации.

Для участия в эксперименте «Роскачество» закупило 25 пар туфель на толстом каблуке средней высоты, выпущенных под российскими и зарубежными брендами. Речь идет о Baldinini trend, Clarks, Francesco Donni, Geox, Hogl, Mascotte, Pazolini, Tervolina, TJ Collection, Zenden, Alba, Alessio Nesca, Fabi, «Ионесси», «Парижская коммуна», Valeriya by Westfalika. Также у одной пары обуви не была указана информация о производителе, у другой эти данные оказались «нечитаемыми», сообщило «Роскачество».

Каждую пару организация исследовала по 17 параметрам – в частности, по качеству и подлинности натуральной кожи, качеству пошива, стойкости краски и токсичности; также эксперты отрывали у туфель каблуки и подошвы, проверяя их на прочность.

«Роскачество» пришло к выводу, что все туфли, участвовавшие в исследовании, безопасны – они изготовлены из нетоксичных материалов и не содержат опасных веществ. Проверку на натуральную кожу не прошли туфли турецкой марки Alba: они изготовлены из лакового кожзама. По данным «Роскачества», компания уже отреагировала на результаты исследования, усилив контроль и заменив информацию о материале верха в маркировке.

У туфель австрийской марки Hogl, сообщили эксперты, в маркировке не был указан состав материала верха, однако по итогам исследования это была натуральная кожа.

Не всегда дорогие туфли оказываются лучшего качества, пришло к выводу «Роскачество»: половина марок, вошедших в десятку лучших в рейтинге организации, стоят дешевле 5000 руб. Более дорогие Fabi и Hogl – они стоят 12 200 и 11 800 руб. соответственно – расположились на двух последних строчках списка.

Эксперты посоветовали избегать покупки обуви с резким неприятным запахом и выбирать туфли из натуральных материалов и с более светлыми подкладками. Также они посоветовали не ориентироваться на стереотипы о странах-производителях: 70% лучших туфель, по данным «Роскачества», – это обувь китайского производства.