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Mitsubishi отозвала в России почти 145 000 автомобилей‍

Японская компания Mitsubishi объявила об отзыве на российском рынке 144 856 автомобилей разных марок в связи с возможными проблемами с ручным тормозом. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв затронет автомобили моделей Outlander PHEV, Outlander и ASX, реализованные с января 2007 г. по сентябрь 2009 г. «Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза», – указывается в сообщении.

На отозванных автомобилях заменят задние тормозные суппорты или отремонтируют их. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Ранее, в сентябре, Mitsubishi сообщила об отзыве в России почти 21 000 Outlander из-за дефекта люка в крыше. В апреле компания отзывала на рынке России более 86 000 кроссоверов этой же модели из-за некорректного срабатывания подушки безопасности около водительского кресла.