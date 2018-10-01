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Instagram объявил о назначении нового гендиректора

Вице-президент по продукту Instagram Адам Мосери станет гендиректором компании. Об этом говорится в ее сообщении.

Мосери начал свою карьеру в качестве дизайнера и руководил собственной компанией по консалтингу в этой сфере, говорится в сообщении. В Facebook (которому принадлежит Instagram) он пришел в 2008 г., уточняется там же.

Ранее стало известно, что гендиректор Instagram Кевин Систром и главный технический директор Майк Кригер, которые участвовали в создании соцсети, покинут компанию. Они поблагодарили компанию за 8 лет работы и заявили, что «готовы начать следующую главу». О причинах своего решения Систром и Кригер не сообщили, отметив лишь, что решили взять паузу для отдыха и снова вернуться к творчеству.

Instagram был запущен в 2010 г. и изначально предназначался для мобильных устройств Apple. В 2012 г. его приобрела компания Facebook за $1 млрд.

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